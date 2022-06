Barrus: start jätkusuutlikule tegutsemisele tootmisetevõttes

Barrus AS jätkusuutlikkuse teemad algasid kategooriatest säästev tootmine ja tarbimine ning jätkusuutlik energia.

Barrusel on jätkusuutlikkuse maailmas algus tehtud ning nüüd on tähtis, et see roheratas jääks sujuvalt käima, et antud teema ei seiskuks ning kuhugi ei kaoks vaid muutuks meie kultuuriks ja igapäeva elu standardiks. Kuna teema populaarsus on tänapäeval juba iseenesest mõistetav siis tähtis ongi „start“ ja sealt edasi kujuneb teekond juba järk järgult iseeneslikult.

Barrusel Barruselon läbi kogu oma tootmistegevuse olnud eesmärk tegutseda jätkusuutlikult ja keskkonda säästvalt. Meie ettevõtte poolt toodetav liimpuit on vastupidav aasta kümneid ning korrapärase hoolduse korral isagi 100 aastat. Paratamatult on meie tegevusel ka oma jalajälg ning siin kohal otsustas ettevõte astuda esimesed sammud rohelisema ettevõtte suunas ning liitusime Rohetiigri Akadeemiaga, mis aitaks mõista, kus me hetkel asume ning kas ja kuidas saame ennast veelgi paremaks muuta. Rohetemaatikat ettevõttes sees ei pidanud palju promoma, sest ümber ringi on rohepöördest hakatud järjest rohkem rääkima ning teema vajalikkus on sattunud ka jutuks meie töötajate, klientide ja allhankijate seas.

Barrusele on tähtis, et puidust sünniks maksimaalne väärtus ning midagi ei läheks raisku. Me toodame kvaliteetset liimpuitu ning tootmisjäägid suuname nii palju kui võimalik ümbertöötlusesse. Tootmises tekkiv saepuru liigub graanulitehasesse puitpelleti tootmiseks ning tekkinud puiduhake viiakse paberitööstusesse. Palgi ümbert tekkivat koort ning saepuru kasutame lisaks ka enda katlamajades sooja saamiseks. Jäätmejaama saadetavatest jäätmetest suuname läbi korrektse sorteerimise 70% taaskasutusse või ümbertöötlusesse.

Rohetiigriga liitumise pea eesmärk oli jätkusuutlikkuse teemal teha tugev start ning sellega näidata eelkõige kliendile ja kogukonnale, et keskkond ja jätkusuutlikkus on ettevõttele tähtsad. Läbi viimase poole aasta oleme mõtestanud oma minevikku, olevikku ja tulevikku, selleks, et kaardistada oma hetkeseis ning leida edasised tegevussuunad jätkusuutlikkuse maailmas. Tegevuste planeerimisel arvestame meie inimeste- ja äriedu vajadustega ning teostamise võimalustega. Kuna iga inimese isiklik käitumine aitab ka keskkonda säästa, siis Barrus soovib olla eeskuju näitav ning juhendada ka oma inimesi olema rohelisemad, et teha edaspidi kaalutletud valikuid. Tegelikkuseski algab kõik meist endist, igaüks meist elab iseenda maailmas ja see sama inimene on ka isik, kes midagi iseenda maailmas muuta saab.

Rohetiigri Akadeemia teekonnal nägime, et oleme ühes paadis teiste ettevõtetega. II lennu seltskond oli kirju, kuid seda enam oli meeldiv tõdeda fakti, et probleem on ühine ning selle mõtestamist saab ka teostada üheselt, olenemata valdkonnast, kus tegutsetakse. Esimene pool programmist oli kui motiveeriv sütik, mis koosnes põnevatest loengutest ja praktilistest näidetest, samal ajal kodutöödega suutsime analüüsida ja mõtestada enda ettevõtte seisukohti ning tuleviku sihte. Esimene pool programmist aitas tekitada pidevat arutelu ettevõttes, et leida meie koht rohemaailmas ja suund kuhu tahame liikuda ning milliseks ettevõtteks kliendi, töötaja ja kogukonna silmis areneda.

Kui kätte jõudis praktiline tegevus Rohetiigri Akadeemias, siis mõtteid oli palju, mis projektiga esmalt alustada. Kuna aga mõned neist osutusid pikaajalisemaks projektiks, siis otsustasime alustada nendest teemadest, milles näeksime kiiremat tulemust. Mõtestasime projekti ning keskendusime teemale „Kuidas vähendada raiskamist Barruses“. Kuna Rohetiigri Akadeemia üheks väljundiks on anda ka „tööriistu“, kuidas ettevõttes roheteemadega tegutseda, siis läbi praktilise töötoa saime ideid, mis kellegi jaoks tundub raiskamine ettevõttes ning sellest kujunes meie tegevuste teerada.

Iga järgnev projekt Barruses viib meid keskkonnasõbralikuma ettevõtte poole. Olgu see siis alustades kõige ilmselgemast, mida saab analüüsida igas ettevõttes – elektrikasutuse optimeerimine. Ebavajalikku energiakulu saab kokku hoida minnes üle LED valgustusele, paigaldades rohkem liikumisanduritega lüliteid, uuendades tootmisseadmeid energiatõhusamateks, analüüsides seadmete ventilaatorite võimsuse vajalikkust jms. Kõik see sai esmaseks tegevusplaaniks ja on järk järgult tehtud ja teostamisel ka meie ettevõttes. Tähtsaks teemaks, mida ettevõttes parendada oli ka siselogistika, et vähendada tühisõite, kiirendada materjalide otsimist ladudest, minimaliseerida tõstukite mootorite käitamist ajal kui tööd ei tehta.

Kuid kõik ei saa olla lihtne ja kergesti teostatav. Meil on heameel, et tänu Akadeemiale oleme võtnud roheteemad fookusesse ning kui oleme jõudnud etappi, et meil on probleem, siis oskame edaspidi mõtestada probleemi ümber võimalusteks. Me mõtleme suurelt, see tähendab, et kui midagi teha, siis tegutseda ükskord ja anda endast 100%, et edaspidi ei peaks uuesti ja uuesti tegema.

Edasisel teekonnal on järgnev samm meie töötajate ja klientide väärtuspõhimõtete ühildamine Barruse omadega. Kuna ettevõte on pidevas arengus, siis plaan on perioodiliselt mõõta organisatsiooni süsinikujalajälge, et näha kas ettevõte siht on jätkuvalt keskkonda säästev. Samuti oleme loomas koolitusi enda töötajatele, seoses rohemõtestamisega ja rohemõtlemisega. Eesmärgiga, et meie igapäeva käitumisest saaks rohekultuur. Tähtis on avatud mõtlemine ning inimeste teadlikkuse tõstmine, olgu see meie kogukonnas või klientide silmis. Kasuks tulevad visuaalsed numbrilised näitajad ning praktilised tööriistad, mis aitavad teadlikkuse tõstmisele kaasa.

Jätkusuutlikkuse arendamine on pikaajaline ja pidev protsess. Ettevõtte rohekuvand nõuab keskkonnasäästlikumat kultuuri, mille arendamisel me just oleme ja loodetavasti teeme seda edukalt.