Viimane võimalus Indexo aktsiaid märkida

Oma uuendusliku lähenemisega Läti pensionituru segi paisanud Läti pensionivarasid haldav ettevõte INDEXO võtab nüüd sihikule panganduse valdkonna. See on lühidalt INDEXO IPO peamine sõnum. Praegu toimub aktsiate märkimine, mis lõpeb 11. juulil. IPO käigus väljastab INDEXO kokku 535 000 aktsiat, mille eesmärk on koguda ligikaudu 7,49 miljonit eurot. Aktsia hind on 14 eurot.

INDEXO juhatuse liige Henrik Karmo

Tuntud segaduse tekitaja

INDEXO on Lätis kõige kiiremini kasvav pensionivarasid haldav ettevõte. Oma pensionivarade haldamise on usaldanud INDEXO hoolde juba enam kui 80 000 klienti ning kogusumma on peaaegu 500 miljonit eurot. INDEXO asutas 2017. aastal 30 kogenud äritegelasest koosnev grupp eesmärgiga tuua Läti pensioniturule uusimaid lähenemisi varahalduse valdkonnas.

Läti panganduse valdkonda sisenemisel pääseb INDEXO turule, mille tulu on pensionivarade haldamise turust ligikaudu kakskümmend korda suurem.

Selge turuvõimalus

„Näeme selget turuvõimalust Läti pangandussektoris, kus on pikka aega domineerinud neli välismaistele omanikele kuuluvat panka. Piiratud konkurents Läti finantsturul on tekitanud olukorra, kus laenude ja SKP suhtarv on eurotsooni väikseim ning hüpoteeklaenud on ühed kõige kallimad Euroopas.

Läti panganduse valdkond on tõesti ebatavaline – residentide hoiuseid on ligikaudu 4 miljardi euro võrra rohkem kui laenusid. Ja hüpoteeklaenusid on Lätis umbes poole vähem kui Eestis, kuigi rahvaarv on umbes 50% suurem.

Pankadel pole olnud motivatsiooni konkureerimiseks ja meie tahame seda muuta, just nagu me viis aastat tagasi pensionituru segi paiskasime. Pensioniturg oli samamoodi stagneerunud ja hinnad kõrged, kui otsustasime INDEXO asutada. Nüüd see enam nii ei ole,” ütleb INDEXO juhatuse liige Henrik Karmo.

Eesti investorid on ilmselt Henrikust juba kuulnud – ta ise on eestlane ja üks Eesti pensionivarade haldamise ettevõtte Tuleva asutajaid.

Tugev prognoos märkimisväärse tõusuga

INDEXO IPO prospektis kirjeldatud arenguplaanide kohaselt kavatseb INDEXO suurendada 2023. aastaks olemasolevas pensionivarade haldamise valdkonnas klientide arvu enam kui 100 000-ni ja hallata 2024. aastaks investeeringuid enam kui 1 miljardi euro väärtuses. Uue panga plaan on võita 2023. aasta lõpuks umbes 40 000 klienti ja 2027. aastaks 145 000 klienti. Samuti plaanib INDEXO uus pank laenuportfelli väärtuseks 2023. aasta lõpuks 30 miljonit ja 2027. aastaks üle 440 miljoni euro.

„Leiame, et meie pangandusvisioon on ettevaatlik ja tulevikus peab toimuma oluline tõus. IPO aktsiahind põhineb IPO-eelsel hindamisväärtusel 42 miljonit eurot, mis võib tõusta pärast IPO-d ligikaudu 49 miljoni euroni. Leiame, et edukas pangandustegevus võib seda väärtust oluliselt suurendada,“ jätkab H. Karmo.

Investeerige enne 11. juulit, et olla oma panga omanik

INDEXO IPO protsess pakub pensionivarade haldamise ettevõtte aktsiaid ja tulevikus on plaanis luua pensionivarade haldamise ettevõtte juurde tütarettevõttena uus INDEXO pank. Selle aasta jooksul kavatseb INDEXO esitada taotluse seadusraamistiku kohase kommertspanga tegevusloa saamiseks ja alustada järk-järgult pangateenuste osutamist – alates jaeteenustest ja jätkates korporatiivpangandusega.

INDEXO IPO protsessi käigus pakutakse 15% ettevõtte aktsiakapitalist. Minimaalne aktsiate ostulimiit puudub, mis tähendab, et investorid võivad osta ükskõik millise arvu aktsiaid.

INDEXO IPO prospekti kohaselt lõpeb IPO ametlikult 11. juulil kell 15.30. Kuna märkimiskorralduste vastuvõtmise aeg oleneb investori pangast, soovitab INDEXO investoritel esitada märkimiskorraldused hiljemalt 11. juulil kell 12.00.

Pärast IPO-d kantakse INDEXO aktsiad Nasdaq Riia börsi Balti põhinimekirja.

Closing times (1) LHV – at 14:30; (2) SEB at 15:00; (3) Citadele at 11:00; (4) Luminor at 12; and (5) Swedbank at 12:00.

Pangalitsents (krediidiasutuse litsents) väljastatakse Euroopa Keskpanga loaga Läti finants- ja kapitalituru komisjoni (FCMC) ettepaneku alusel.

Lahtiütlus. See teade on tasuta turunduskommunikatsioon, mis on kooskõlas prospektide määrusega, ja seda ei tohi käsitleda investeerimisnõuande või -pakkumisena. Siin antud teave sisaldab üldisi tulevikku suunatud väiteid kavatsuse kohta korraldada INDEXO aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO).

Investeerimisotsuse tegemisel tuleb lähtuda Läti finants- ja kapitalituru komisjoni (FCMC) heakskiidetud prospektist. Heakskiidetud prospekt on avaldatud INDEXO veebisaidil . Prospekti heakskiitu ei tohi käsitleda aktsiate ostupakkumisena. Enne pakutavatesse aktsiatesse investeerimist tutvuge prospektis kirjeldatud võimalike riskide ja kasudega.