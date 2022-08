Sisuturundus

Agrello

Äripäev: Töölepingu seaduse muudatused ja mida see endaga kaasa toob?

1. augustist 2022 jõustuvad olulised töölepingu seaduse muudatused. Nendest muudatustest on palju räägitud ja vihjatud, et see toob kaasa lisatööd personalitöötajatele ja eeldab töölepingute muudatusi. Toome siinkohal välja olulisemad muudatused ja lahenduse töötajate mugavaks ja korrektseks teavitamiseks.

Olulisemad muudatused

Peamine muudatus puudutab nimekirja andmetest, mis peavad töölepingu kirjalikus dokumendis kirjas olema ja see tuleneb TLS §-st 5.

Maksud ja maksed. Uue korra järgi tuleb töölepingus näidata lisaks töötasult arvestatud maksudele ja maksetele ka viidet asutustele, kellele makse ja makseid tasutakse ning nende maksete maksmisega kaasneva kaitse kohta.

Tööandja pakutav koolitus. Juhul, kui töötajaga on kokku lepitud tema koolitamine, siis tuleb töölepingus ka ära märkida, milliste koolituste pakkumise kohustuse tööandja töötaja ees võtab.

Tööandja hüvitatav puhkus. Lisaks põhipuhkusele tuleb töölepingus märkida ka muud tööandja poolt hüvitatavad puhkused. Nendeks võivad olla näiteks tööandja poolt tasustatud lisapuhkused, õppepuhkus ja hoolduspuhkus.

Töölepingu ülesütlemise vorm ja põhjendamiskohustus. Seni oli kohustuslik märkida lepingus töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad, kuid nüüd tuleb lisada, et ülesütlemine peab olema tehtud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning peab olema põhjendatud, kui leping öeldakse üles erakorraliselt. Seega peab töölepingu ülesütlemist tööandja alati põhjendama ja töötaja peab põhjendama siis, kui ütleb töölepingu üles seetõttu, et tööandja rikkus oma kohustusi töötaja ees.

Katseaja kestus. Varem tuli tööandjal töötaja katseajast kirjalikult teavitada vaid juhul, kui pooled lepivad kokku lühemas kui neljakuulises katseajas, kuid edaspidi tuleb teavitada katseaja kestusest alati. Järelikult ka sel juhul, kui töötajale on määratud tavapärane neljakuuline katseaeg, peab töötaja olema sellest teadlik ning soovituslik on täpselt fikseerida katseaja algus- ja lõpukuupäevad. See punkt on töölepingute tekstides juba väga levinud.

Ületunnitöö hüvitamise kord. Ületunnitööd tehakse kokkuleppel ja ületunnitöö hüvitatakse eelduslikult andes vaba aega või poolte kokkuleppel rahas, 1,5-kordse töötasu määras.

Mida tööandja tegema peab?

Töölepingu seaduse muudatused on suunatud eelkõige uutele töölepingutele ja puudutavad andmeid, millest tuleb töötajat teavitada enne tööle asumist. Praktikas on kõige lihtsam viia olemasolevad lepingupõhjad seadusega kooskõlla, nii võib kindel olla, et teavitamiskohustus on uue töötaja tööle asumisel täidetud.

Juba sõlmitud töölepinguid ümber sõlmima hakata ei ole vaja. Küll aga on töötajatel, kes seaduse jõustumise hetkel tööandja juures töötavad, õigus küsida tööandjalt uute andmete esitamist ning sellisel juhul on tööandja kohustatud need andmed kirjalikult töötajale kahe nädala jooksul esitama.

Kõige mugavam viis selleks on kasutada Agrello keskkonda lepingute koostamiseks. See võimaldab koostada suurel hulgal lepinguid lühikese aja jooksul, muutes kogu protsessi tööandja jaoks mugavaks. Lepingud ei lahku Agrello keskkonnast, vaid töötajad saavad lingi oma uue lepingu ülevaatamiseks ja allkirjastamiseks – nii on tööandjal kogu protsessist hea ülevaade.