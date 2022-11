Sisuturundus

Eestlaste loodud digitaalne logistikaplatvorm asub vallutama Rootsi turgu

Logistikaplatvorm MyDello on vaid aastaga saanud tuhandete Baltikumi ettevõtete igapäevaseks logistikapartneriks ja astub nüüd julgel sammul Rootsi turule.

„Rootslastele meeldivad kaasaegsed digilahendused, kuid logistikateenuse tellimisel on siiani kasutatud valdavalt traditsioonilisi viise ehk e-kirju ja telefonikõnesid. Seega on Rootsi turul MyDello platvormi näol tegemist täiesti innovaatilise lahendusega, mis viib kogu logistikakorralduse uude digitaalsesse ajastusse,“ ütles MyDello turundus- ja kommunikatsioonijuht Jenny Marie Fagrell. Rootsi ettevõtete jaoks on paberivaba majandamine muutunud järjest olulisemaks ja MyDello annab põhjanaabritele võimaluse liikuda selles suunas ka transpordikorralduses.

MyDello logistikaplatvormi suurim eelis ettevõtete jaoks seisneb kiiruses ja kasutamislihtsuses. Vaid mõne sekundiga kuvatakse kauba kohaletoimetamiskulu ja ligikaudne tarneaeg soovitud sihtkohta välismaal ning seda nii õhu-, mere-, raudtee- kui ka autoteid pidi. Digitaalse platvormi kasutamine hoiab kokku nii ettevõtjate aega kui ka raha. „Klientidelt saadud tagasiside põhjal saame öelda, et MyDello kasutamine aitab vähendada logistikakulusid keskmiselt 15–20% võrra,“ tõi Fagrell näite.

Rahvusvahelised tarneahelad on olnud viimastel aastatel oluliselt muutunud ja globaalne logistika liigub üha enam täisautomaatseks muutumise suunas. Digitaliseerumise võlu seisneb selles, et ettevõtte töö on efektiivsem ja aega kulub vähem „Usume, et õhutame logistikatööstuses revolutsioonilist muutust ja logistika on peagi täielikult automatiseeritud,“ lausus Fagrell logistikavaldkonna tulevikku kommenteerides.

Mis on MyDello?

Digitaalne logistikaplatvorm MyDello alustas 2021. aasta mais ja on muutnud logistikakorralduse oluliselt lihtsamaks. Tarneahela planeerimiseks on tarvis sisestada vaid lähte- ja sihtkoha andmed, misjärel pakub platvorm laia valiku tarneviise, mille hulgast saab ettevõte leida omale parima ja kuluefektiivseima lahenduse. MyDello valikus on nii lennu-, maantee-, raudtee- kui ka meretransport.

MyDello kasutamine on lihtne ja kogu vajalik info alates hinnapakkumistest kuni tarneaegade ja erinevate transpordivõimalusteni on mugavalt ühel platvormil koos.

