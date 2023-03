Artikkel

20. märts







E-kaupmees, tegele oluliste asjadega ning jäta e-poe haldus Pacmaci tööks!

E-poe pidamine pole olnud kunagi varem nii lihtne, sest Eesti ettevõte Pacmac teeb e-kaupmehe eest ära kõik aeganõudvad ja tüütud tööd: hoiustab, sildistab ja komplekteerib kauba ning saadab selle tellijatele. Kuna e-pood on liidestatud Pacmaci laoteenusega, toimib kõik kiirelt, läbipaistvalt ning mugavalt.

Villem Peet. Pacmac sai alguse meeskonnaliikmete enda e-poe pidamise kogemustest. „Oleme selle kõik ise läbi teinud ning sellest tulenevalt teamegi, mis on e-poe pidamisel oluline ning mis teenused oleks mõistlik jätta professionaalide hooleks. Teame, kui oluline on, et tellitud pakk saaks samal päeval välja saadetud ning kõik oleks komplekteeritud korrektselt. Ja palju see aega võtab,” ütleb Pacmac OÜ üks asutajatest

„Paraku on elu näidanud, et enamikel e-poodide pidajatel lähebki suurem osa tööajast pakkide saatmisega seonduvale. Meie pakume täisteenust – kauba toomist ja ladustamist, pakkide komplekteerimist, etikettide ja kasutusjuhendite lisamist, erilahendustega tootepakkide loomist ning pakkide toimetamist tellijateni.” See annab kaupmeestele võimaluse keskenduda oma e-poe klientidega suhtlemisele, uute toodete leidmisele ja ettevõtte arendamisele. Pacmac soovib olla e-poodide peamine partner lisateenuste pakkumisel ning igapäevaselt töötab meeskond selle nimel, et nende klientidel oleks kindel suund ja fookus, et tagada oma ettevõtte areng ja kasv. Pacmaci stardipositsioon on olnud väga hea, sest samalaadseid ettevõtteid Eestis eriti polegi. Ja Peet tunnistab, et nõudlus on suur.

Pacmaci üheks tugevuseks on kliendi e-poega integreeritud IT-lahendus. „Osad kliendid ei omagi veel e-poodi ning saavad sel juhul kogu lahenduse meie käest, sest tegeleme lisaks laopinnale ja pakkide saatmisele ka e-poe haldusega. Näiteks võime klientide eest laadida tootepilte süsteemi,” räägib Peet. Kellel aga on juba toimiv e-pood, see saab liituda Pacmaci laomooduliga, mis on liidestatud reaalajas suhtlema nii kliendi andmebaasi kui ka erinevate transporditeenuste osutajatega nagu Omniva, Itella SmartPOST, Venipak Eesti jne. Kaubad saadetakse üle maailma kõikide Eestis tegutsevate kullerifirmadega ning vajadusel aidatakse korraldada eritransporti.

Klient: ideaalne lahendus e-kaupmehele, kes on pidevalt välismaal või kellel puudub tööjõud

„E-poel on palju kulusid alades laoruumi rendist kuni kauba kindlustamiseni. Meie võtame selle kõik enda peale ja ei maksa muretseda – teie kaup liigub tellijateni ka siis, kui olete ise ärireisil, puhkusel või haige,” sõnab Peet. „Paljudel e-kaupmeestel on see probleem, et uue kauba lattu saabumisel saab seda välja hakata saatma alles 2-3 tööpäeva möödudes, aga meil saab ka samal päeval juba kaupa väljastada. Meie lahendused on kiired, paindlikud ja lihtsad.”

Pacmaci esindaja helistas mulle ning pakkus e-poe kaupade pakkimise ning saatmise teenust. Mul oligi tegelikult vajadus selle teenuse järele, sest mul oli tööjõudu puudu. Katrin Madison AgroSicilia omanik

Väikeettevõte AgroSicilia OÜ toob juba üle 10 aasta maale naturaalseid käsitöö agrotooteid Sitsiiliast ning kuna suure osa oma ajast peab ettevõtte omanik Katrin Madison viibima Itaalias, on Pacmaci pakutav teenus tema meelest ideaalne. „Meie koostöö algas nii, et noor ja hakkaja Pacmaci esindaja helistas mulle ning pakkus e-poe kaupade pakkimise ning saatmise teenust. Mul oligi tegelikult vajadus selle teenuse järele, sest mul oli tööjõudu puudu. Kuigi alguses ma tegelikult väga ei saanud aru, mida mulle täpselt pakutakse, võib siiski öelda, et ta sattus helistama õigel hetkel õigele inimesele,” meenutab Katrin.

Ta nendib, et kui talle laiemalt teenuste valikust selgitati, sai ta aru, et temasuguse pisikese e-poe pidaja jaoks on selline asi naelapea pihta. „Näen nende ärimudelil suurt perspektiivi – paljud e-poeomanikud nagu mina on suure osa oma ajast välismaal ning nende jaoks on ülimugav, kui samas ajal tehakse kodus nende eest kogu pakendamise, sildistamise ja saatmise töö ära. Pacmaci meeskonna lähenemine on väga personaalne, nad arutavad klientidega kõik mõtted läbi ning pakuvad uusi lahendusi, jäämata kinni mugavustsooni.”

Pacmac tegeleb ka tollidokumentatsiooni, reklamatsioonide ja tagastustega

Pacmac tegeleb ka klientide reklamatsioonide ning tagastustega, võttes tellija soovi korral kauba tagasi lattu, kontrollides selle üle, koostades reklamatsiooni ning tegeledes asjaga edasi vastavalt kliendi otsusele. „Vajadusel korraldame sõna otseses mõttes kogu tarneahela alates kauba toomisest lattu nii tootjate käest kui ka tollilaost, vormistades kogu nõutud dokumentatsiooni ning kindlustused,” selgitab Peet. „Omame kogemust kaupade tarnimisega Euroopast, Aasiast ja Ameerikast ning seda nii lennuki, laeva kui autoga.”

Kõik kaubad saab mugavalt ja turvaliselt ladustada Pacmaci lattu, mis asub Tallinnas Ülemiste keskuse lähedal Suur-Sõjamäel. Asukoht on mugav ning tellijad saavad tulla latti ka ise tellitud tootele järele. Kogu laos asuv kaup on kindlustatud nii vara- kui ka vastutuskindlustusega ning kliendid saavad tunda end turvaliselt. Lisaks on olemas videovalve, kust saab reaalajas jälgida, kas kaubaga on kõik korras. Pacmac jälgib ka laoseisu ning viib läbi inventuure.

Pacmac tegeleb nii e-poodidele täislaoteenuse osutamisega, aga ka üldise laoteenuse pakkumisega, näiteks hoiustatakse suuregabariidilisi kaupasid nagu suured tööpingid. Iga kliendi soovide ja vajadustega tegeleb Pacmaci professionaalne meeskond personaalselt, läbipaistvalt ja paindlikult.