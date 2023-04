Freedom Finance Europe sponsoreerib FIDE naiste Grand Prix etappi Küprosel

15-28. maini toimub Küprosel FIDE naiste Grand Prix´ neljas ning otsustav etapp. Sündmust sponsoreerib Freedom Finance Europe, Freedom Holding Corp. Euroopa division.

Üritus on oluline samm Freedom Holding Corp. ja Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) partnerluses, mille eesmärgiks on male edendamine ning uute talentide arendamine uue põlvkonna maletajate hulgas.

Küpros võõrustab nii olulise tähtsusega rahvusvahelist maleüritust esmakordselt keerates seega oma riigi spordi ja Küprose Maleföderatsiooni ajaloos täiesti uue lehekülje. Freedom Finance Europe tegevdirektor Evgeniy Tyapkini sõnul on väga uhke tunne ja suur rõõm olla FIDE partneriks ning Küprosel male suursündmust toetada.

„Eriti seetõttu, et samas riigis asub ka meie peakontor,“ selgitab Tyapkin ning soovib kõigile osalejatele siiralt edu. „Olen kindel, et saame näha mitmeid ilusaid ning põnevaid mänge!“

FIDE peadirektor Emil Sutovsky märkis, et maleürituse korraldamine riikides, kus suurekaliibrilisi võistlusi pole varem tehtud või on viimati tehtud kaua aega tagasi, ongi üks FIDE eesmärke. „Tänu Freedom Finance Europe abile saame Küprose näol male ajalukku täiesti uue riigi nime kirjutada!“

Naiste Grand Prix etapil osaleb kaksteist võistlejat, kohale saabub ka viiekordne maailmameister, malelegend Viswanathan Anand. Üritus toimub mai teises pooles Küprose pealinnas Nicosaias asuvas Hiltoni hotellis.