30. tegevusaastat tähistav Ramirent on alati olnud oma ajast eest

Eesti üks esimesi jagamisteenuse ettevõtteid oli suure tõenäosusega 1993. aastal tööriistalaenutusega alustanud Ramirent Baltic AS. Kui alguses olid valikus Soomest saabunud kasutatud seadmed, siis õige pea hakkas ettevõte hankima uusi ja modernseid tööriistu, mille rentimiseks oli huvilistest suisa järjekord. Täna tegeleb Ramirent ka energiatõhusate moodulmajade tootmisega ja panustab järjepidevalt oma tegevusega ökoloogilise jalajälje vähendamisesse.

Eestis registreeriti Ramirent Baltic aktsiaseltsina 1993. aasta lõpuks ja aktiivne tegutsemine algas aastal 1994. Müügidirektor Meelis Ganson alustas ettevõttes tööd 1997 – ajal, mil rendilepingud sõlmiti veel paberil ning müügiinimestel polnud isegi mobiiltelefone ega arvuteid. „Esialgu rentisime välja ainult Soomest tulnud kasutatud seadmeid. Need olid vanad ja nendega ei olnud võimalik Eesti rahva usaldust võita: vanad fassaaditellingud, käsitööriistad, betooni vibronuiad, lihvimismasinad. Meie esimene juht oli soomlane A-Rakennusmies OY-st, kes moodustas kohalikest enda ümber meeskonna,” meenutab ta.

Esimene rendipunkt oli Tallinnas, Järve Neste taga olev garaažiboks, kus täna on Hesburger. Edasi liiguti Hiiu kaubahoovi, siis oldi Ülemiste keskuse kandis ja Mõigus ning seejärel Laki tänav 30a. Pärast Scanlifti ostu jõudis Ramirendi peakontor tänasele aadressile Laki 11d. Tegevus laienes järk-järgult: avati lisaks pealinnale uusi rendipunkte ka mujal, palgati rohkem töötajaid, arvutitest ja mobiiltelefonidest said igapäevased töövahendid ning pidevalt laienes rendiseadmete ja tööriistade valik.

„Kui valikusse tulid juba uued seadmed, oli kogu seadmepark alati broneeritud ja me ei pidanud isegi allahindlusi tegema,” kiidab Ganson. „Mul on selgelt meeles, kui Ramirendi ühe kuu käive ületas esimest korda üht miljonit Eesti krooni. See tundus uskumatult suure saavutusena, sest tegevuse algusaastatel oli meie valdkond klientidele võõras ja käive väga väike.”

Õige töömees rendib!

Just selle lausega alustas 2000. aastate alguses Ramirendi reklaamimist toonane tegevjuht Vambola Juurmann. Ganson möönab, et Vambola tulek oli ettevõtte arengu pöördepunktiks, sest just see mees ehitas firma kaasaegseks ja alustas üle Eesti laienemist.

„Ramirent on tegelikult alati olnud oma ajast eest ning võrreldes täna jagamismajandust propageeriva Bolti või Citybeega alustasime meie taolise teenuse pakkumist juba mitukümmend aastat tagasi,” ütleb Ramirent Baltic tegevjuht AS Heiki Onton, kes on ametis olnud juba veidi üle 10 aasta. Ta kiidab samuti Vambola Juurmanni omaaegset julgust, nutikust ja jõudu arendada moodsat ja edukat rendiettevõtet. „Peab tunnistama, et oma sloganiga „Õige töömees rendib” tekitas ta palju furoori, ent ka see lause on tänases vaates täiesti tulevikku vaatav, sest rentimine ja jagamine on roheline ning trendikas.”

Trendiloomisest olulisem on aga tema sõnul, et Ramirent on 30 aasta jooksul toonud Eesti inimesteni palju oskusteavet ja kogemusi erinevate tööriistade ning nende kasutamise kohta. „Vambola ja Meelise eestvedamisel sai Ramirendist maailmatasemega rendiettevõte ning seejärel julgesime võtta veel suurema mastaabi: suurendada sortimenti, olla klientidele veel paremini kättesaadavad ning hakata rentimise kõrvalt ka ise tootjaks: Ramirent Modular Factory AS toodab ja müüb juba üle seitsme aasta energiatõhusaid moodulmaju ja ehitussoojakuid. Moodulitest saab kokku laduda mugava ja kaasaegse keskkonna nii töötamiseks, õppimiseks kui ka elamiseks.”, ütles Onton.

Kvaliteetse rendiettevõtte tunnuseks on, et kasutatakse moodsaid, innovaatilisi ja rohelisi seadmeid ning enne uue seadme sortimenti võtmist testitakse kõik nii-öelda oma nahal järele. Ontoni sõnul pööravad kliendid samuti aina suuremalt tähelepanu renditavate seadmete ja masinate keskkonnasõbralikkusele. Ramirendi seadmete seas on ülekaalus elektril, gaasil või viimase põlvkonna sisepõlemismootoriga töötavad masinad ning teenindajad teavitavad meelsasti kliente keskkonnasäästlikest alternatiividest. Ramirendi viimane suurinvesteering oli päikeseelektrijaamade ehitamine Laki tänava esinduse ning Jüri tootmis- ja logistikahoone katustele. 300-kilovatine päikeseelektrijaam katab üle poole hoonete aastasest elektritarbimisest ning vähendab oluliselt ettevõtte ökoloogilist jalajälge.

Kui ettevõtte kultuur on hea, siis on kõik hästi

Väga oluliseks on Ramirendis olnud algusest peale ohutus. Müügidirektori sõnul on kõik need aastad panustatud palju ressursse tööohutusse, töötajate koolitamisse ning seadmepargi regulaarsesse hooldusesse. „Kui ettevõtte kultuur on hea, siis on kõik hästi,” nendib Ganson. „Meie klient saab töötada usaldusväärse rendifirmaga, mis on hästi juhitud ja hallatud. Võin iga päev olla uhke, et oleme üks maailma suurimaid rendifirmasid. Tänu rahvusvahelisusele on meie töötajatel alati, kellelt nõu küsida ja kontserni ettevõtetel on hea võimalus omavahel parimaid praktikaid vahetada. Ja meilgi on, mille üle uhkust tunda, näiteks meie e-pood, kust on võimalus mobiilis vormistada seadme rentimine ning tellida see rendikappi, et endale sobival ajal järele tulla.”

Kui algusaastatel oli ettevõttes tööl 5-6 inimest, siis hetkel on Eestis töötajaid 146250. Töötajad kiidavad sõbralikku ja toetavat õhkkonda, ettevõtte panust tööohutusse ning inimeste tervisesse, samuti karjääri- ja arenemisvõimalusi. Selle tulemusena pälvis Ramirent mullu esimesena Baltimaades rahvusvahelise kõrgelthinnatud tööandja märgise Great Place To Work® ning peresõbraliku ettevõtte kuldmärgise.

Ramirendi eesmärk on pakkuda klientide vajadustele lahendust ning neil on kliente erinevates sektorites: nii ehitus-, tööstus-, reklaami- ja haldusvaldkonnas, kohalike omavalitsuste seas kui ka kaitseväes ning samuti ollakse hästi tuntud eraisikute seas. Lisaks panustatakse palju Eesti spordi ja kultuuri hüvanguks – ettevõte on aastaid toetanud näitekskorvpalli, jalgpalli, stipendiumi- ja heategevusfonde kahevõistlust ja laskesuusatamist.