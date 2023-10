Eleving Groupi võlakirjade avalik pakkumine lõpeb 20. oktoobril

Lätis asutatud ülemaailmse fintech-grupi Eleving Group uute tagatud eelisvõlakirjade avalik pakkumine jätkub 20. oktoobrini. Võlakirjade fikseeritud kupongimäär on 13%, intressimakseid tehakse kord kvartalis ja nende lunastustähtaeg on 2028. aastal.

Eestis saab uusi võlakirju kõige mugavamalt märkida LHV Panga internetipangas, samuti Swedbanki maaklerteenuste kaudu.

Emissiooni kogumaht on piiratud 75 miljoni euroga. See tähendab, et kokku on avalikul pakkumisel 750 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot. ISIN DE000A3LL7M4 tähisega uute võlakirjade omanikuks saamiseks peab investor investeerima vähemalt 1 000 eurot.

Eleving Group, mis asutati 2012. aastal Mogo Finance nime all, tegutseb praegu 16 riigi turul ja kolmes maailmajaos, pakkudes finantsteenuseid nii liikuvus- kui ka tarbimissektoris. Eleving Group alla kuuluvad liikuvussektori brändid Mogo, Primero, Renti ja OX Drive ning sõidukite finantseerimine hõlmab 70% kontserni tegevusest. Seevastu tarbimislaenud, mis hõlmavad Kredot, Sebot, Tigot ja hiljuti integreeritud ExpressCreditit, moodustavad umbes 30% kontserni portfellist. Kontserni kliendibaasis on üle 500 000 kliendi üle maailma ja selle väljastatud laenude kogumaht on ligikaudu 1,5 miljardit eurot. Kontserni peamine eesmärk on teenindada ühiskonnarühmi, kes ei ole traditsiooniliste pankade kliendid, ning edendada kaasavat majandust uuenduslike, hõlpsasti kasutatavate ja arusaadavate finantstoodete kaudu.

Kontsern saavutas 2023. aasta esimesel kuuel kuul head tulemused kõigis peamistes ärimõõdikutes: 36,1 miljonit maksu- ja amortisatsioonieelset kasumit, 90,6 miljonit käivet ja 13,6 miljonit puhaskasumit enne valuutavahetust. Eelmise aruandeperioodiga võrreldes püsis kontserni netoportfell 2023. aasta esimesel kolmel kuul stabiilsena (295,1 miljonit eurot). Selle aasta teises kvartalis kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch kontserni Eleving Group krediidireitingu tasemel B ja jättis väljavaate stabiilseks.

Kogu teave pakkumisprotsessi kohta, Luksemburgi finantssektori järelevalvekomisjoni (CSSF) heaks kiidetud väärtpaberiprospekt ja tutvumiseks vajalikud dokumendid on leitavad kontserni veebisaidil eleving.com/investors

Lisateavet võlakirjade emiteerimise kampaania kohta leiab kontserni veebisaidilt invest.eleving.com

Lisateave kontserni Eleving kohta: www.eleving.com