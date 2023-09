Kõrgtehnoloogilised akud, pilvelahendused, kodutarbed – milliste ettevõtete aktsiad kihutavad aasta teises pooles edurindel?

Aktsiamaailmas toimuval on keeruline silma peal hoida ka kõige kogenumal tegijal. Millised on need aktsiad, millel tasub aasta teises pooles silma peal hoida? Ülevaate tähelepanuväärsematest teeb Freedom Finance Europe investeerimisuuringute juht Maxim Manturov.

Enovix Corp (ENVX) – toodab kõrgtehnoloogilisi akusid, mille järele nõudlus üha kasvab.

Tegu on ettevõttega, mis arendab ja toodab kõrgtehnoloogilisi ränianoodiga liitiumioonakusid, mida saab laadida kuni 80% ulatuses kõigest 5 minutiga. Ettevõte töötab hetkel välja 3D elemenditehnoloogiat elektrisõidukite ja energiasalvestite turgudele, et võimaldada taastuvenergia laialdast kasutamist.

Enovix Corpi aktsiad on kõrgema riskiprofiiliga, kuna ettevõte on arengu algstaadiumis, ent siiski – kui suudetakse juurutada elemenditehnoloogia, on tõusupotentsiaal muljetavaldav.

Enovix on üks lootustandvamaid ettevõtteid, mis teeb liitiumioonakude valdkonnas murrangulisi edusamme. Hetkel tegeletakse aktiivselt tootmise arendamisega ning firmal on käes väga hea positsioon akude turu kasvupotentsiaali ärakasutamisel, mis tuleneb kasvavast nõudlusest jätkusuutlike meetmete järele – toimub üleminek elektrisõidukitele, nutitelefonide ja teiste kaasaskantavate seadmete arengus on pidevad arengud. Ettevõte eristub teistest energiatihendusega, mis saavutatakse disaini- ja arhitektuurivalikute ning ränianooditehnoloogiaga, kusjuures praegustel toodetel on 24–133% võrra suurem energiatihedus kui tavalistel liitiumioonakudel. Lisaks on Enovix seadnud eesmärgiks ohutusteema. Nende uus tehnoloogia BrakeFlow reguleerib voolu lühise korral, muutes selle tehnoloogia väärtuslikuks.

Nõudlus igas mõttes säästvate akude järele on tõusutrendis. Suur energiatihedus on kvaliteetaku üks ihaldatumaid omadusi. Enovix Corporation on loomas vundamenti 2024. aastal maksimumvõimsusega tegutsemiseks. Invest Banksi keskmise sihthinna põhipotentsiaal on 28,40 dollarit ja maksimaalne sihthind 100 dollarit.

Salesforce Inc (CRM) – pakub juriidilistele isikutele pilvandmetöötluse lahendusi.

Ettevõte pakub firmasid ja kliente ühendavat kliendisuhete haldamise tehnoloogiat. Platvorm Customer 360 võimaldab pakkuda süsteemides, rakendustes ja seadmetes olevate kliendiandmete ühendamise teel ühtset usaldusväärset infokeskkonda, mis aitab ettevõtetel müüa, teenindada, turundada ja tehinguid läbi viia. Lisaks pakutakse klienditoe jaoks Service Cloudi, digitaalsete turunduskampaaniate jaoks Marketing Cloudi, e-kaubanduse mootorit Commerce Cloud, Salesforce’i platvormi jpm.

See kliendisuhete haldusteenuseid pakkuv tehnoloogiagigant, kelle tegevusmudelis on toimumas olulised muutused, tegeleb hoogsalt kasumlikkuse parandamisega – lähikuudel peaks see kasvama 5,5 protsendipunkti, ulatudes 28%-ni.

Salesforce tegeleb aktiivselt ka aktsionäride tulu suurendamisega, mida tõestab ettevõtte 20 miljardi dollari suurune aktsiate tagasiostuprogramm. Põhipotentsiaal Invest Banksi keskmise sihthinnani 238 dollarit ja maksimaalseks sihthinnaks 325 dollarit.

Home Depot (HD) – maailma suurim kodutarvete jaemüüja, kes haldab enam kui 2300 kauplusladu.

Ettevõte pakub Ameerikas, Kanadas ja Mehhikos enam kui 30 000 toodet kauplustes ja miljonit toodet veebipoes. Kauplustes pakutakse arvukalt ehitusmaterjale, koduremondi- ja sisekujundustooteid ning mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas kodukaupade paigaldusteenuseid ning tööriistade ja seadmete rentimist. Edasimüüja Interline Brandsi omandamine 2015. aastal võimaldas Home Depot’l siseneda hooldus-, remondi- ja käitamisärisse, mida laiendati HD Supply’ga ühinemise teel (2020).

Home Depot’d peetakse potentsiaalselt kasumlikuks investeeringuks tänu domineerivale positsioonile koduremonditarvete jaemüügisektoris, atraktiivsele väärtusele ja tugevale finantsseisule. Ettevõte on saavutanud märkimisväärse turupositsiooni, pakkudes atraktiivseid investeerimisvõimalusi, mis põhinevad tugevatel finantstulemustel ja kindlatel kasvuväljavaadetel.

Home Depot tulemused peamiste finantsnäitajate osas tõestavad veenvalt, et tegemist on atraktiivse investeeringuga. Praeguse aktsia turuhinna ja kasumi (P/E) suhtega u 18, mis on oluliselt madalam kui viie aasta keskmine, on Home Depot potentsiaalsetele investoritele igati atraktiivne. Samal ajal annab ettevõtte usaldusväärne tegevus ja klientidepoolne jätkuv vajadus koduremonditoodete järele tugeva vundamendi kasvule ja stabiilsusele.

Home Depot’ järjepidevad dividendimaksed 14-aastase kasvuperioodiga näitavad püsivat kasumlikkust ja investoritele pühendumist. Hiljutine 10%line dividendi suurenemine ja aktiivne 15 miljardi dollari suurune tagasiostuprogramm näitavad juhtkonna optimismi ettevõtte tuleviku suhtes. Põhipotentsiaal maksimaalse sihthinnani 360 dollarit.

Amazon.com (AMZN) – tarbekaupade jaemüügi ja tellimuste globaalne gigant

Amazoni äriüksused koosnevad kahest omavahel mitteseotud ärisuunast: jaekaubandus ja pilvandmetöötlus. Neil kahel ärisuunal on siiski palju ühist ja need võivad oma tegevusvõimendusest palju kasu saada.

Amazon.com-il on endiselt suur pikaajaline kasvupotentsiaal turul ja oskuslik juhtkond, kes on tuntud oma kaugeleulatuvate plaanide poolest.

Ettevõtte tegevusvõimendus tuleneb kulustruktuurist, mis koosneb põhiosas püsikuludest. Amazon on investeerinud palju raha jaemüüjate tellimukeskuste ja pilveettevõtetele andmekeskuste ehitamisse. Pandeemia ajal suurendas Amazon oma kulutusi ning sel perioodil võrgustikud kahekordistusid. Järgmiseks sammuks on tegevusvõimenduse maksimeerimine, optimeerides võrgustikku, millesse on juba investeerinud. Hiljutine aktsiahinna langus pakub head investeerimisvõimalust pikaajalistele investoritele, arvestades ettevõtte atraktiivset kasvupotentsiaali ja konkurentsieeliseid.

Lisaks saavutab Amazoni AWS-i pilvandmetöötluse divisjoni aeglustumine tõenäoliselt peagi lõpu. Amazoni veebiteenuste tulude langus saavutab järgmise kahe kvartali jooksul madalaima taseme ning taastumist kiirendab generatiivse tehisaru valmidus.

Amazoni püüded optimeerida pilveklientide kulusid algasid 2022. aasta augustis ja protsess jõuab tõenäoliselt õige pea lõpule ning AWS alustab uuesti kasvu. Põhipotentsiaal kuni maksimaalse sihthinnani 220 dollarit.

PayPal (PYPL) – tehnoloogiaettevõte, mis pakub digimakselahendusi nii müüjatele kui ostjatele.

PayPal ühendab oma platvormil üle 430 miljoni aktiivse kasutaja erinevate makselahenduste kaudu, nagu näiteks PayPal, Braintree, Venmo, PayPal Credit, PayPal Zettle jt. Hoolimata e-kaubanduse kasvu ajutisest aeglustumisest ja juhtimisprobleemidest, on PayPali puhul jätkuvalt tegemist väga vastupidava äriga.

PayPali edu põhineb tema tohutul võrgustikul, kuhu kuulub enam kui 35 miljonit kaupmeest ja 400 miljonit tarbijat. Ettevõtte patenteeritud ostukinnitussüsteem, maksete töötlemine ja muud teenused võimaldavad kaupmeestel vastu võtta makseid, kasutades erinevaid alternatiivseid makseviise, peamiselt PayPali digitaalseid rahakotte. PayPali väärtuspakkumist kaupmeestele suurendab kaubamärgita töötlemise integreerimine, mis meelitab ligi aktiivsemaid digitaalse rahakoti ettevõtteid ning muudab PayPaliga integreerimise atraktiivsemaks. Kaubamärgiga veebikaupluste ostukinnitussüsteemide turul on PayPal selge liider – tema teenuseid kasutab 35 miljonit kaupmeest, sealhulgas 80% USA 1500 suurimast e-jaemüüjast.

PayPali tulevase arengu puhul eeldatakse, et kasv järgib e-kaubanduse pikaajalist trendi. Erinevate segmentide ja Venmo võimendamisega tugevdab ettevõte oma kahesuunalist võrgustatud majandusmudelit ja ärimudelit, mis võimaldab positsiooni veelgi tugevdada.

Kahtlemata on ettevõtte aktsia praegu atraktiivne pikaajaline investeerimis¬võimalus. Põhipotentsiaal Invest Banksi keskmise sihthinnani 89,80 dollarit ja maksimaalseks sihthinnaks 160 dollarit.