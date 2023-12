Indexo kaasab raha, et luua Lätis pank

Balti riikide kõige kiiremini kasvav pensionihaldur Indexo kaasab kapitali, et saada pangalitsents ja alustada tegevust universaalpangana.

Praeguseni on ettevõte tegelenud pensionifondide haldamisega ning on 126 000 kliendi ja 890 miljoni euro suuruse hallatavate varade mahu poolest Swedbanki ja SEB järel Lätis suuruselt kolmas teise samba pensionihaldur.

Ühe Indexo aktsia hinnaks kujunes 12 eurot, märkimine algas 11. detsembril ja lõpeb 29. detsembril kell 15.30.

Indexo uues aktsiaemissioonis pakutakse kokku 1 150 000 aktsiat, miinimumlimiit on üks aktsia. Uus pank on tegutsemiseks valmis, ettevalmistused tehtud, kapitali kogumine on viimane samm pangalitsentsi saamiseks. „Oleme ehitanud uue panga IT-infrastruktuuri, palganud meeskonna, oleme valmis lähikuudel alustama jaeklientide teenindamist,“ kinnitas Indexo juhatuse liige Henrik Karmo.

Tema sõnul võib Indexo pangalt oodata edu, kuivõrd Läti pangandusturg on Eesti omast mitme aasta võrra maas: klientide valik on kehvem, seal toimetavad ainult suured Skandinaavia pangad. Nende jaoks ei ole Balti riik kõige atraktiivsem turg, mille arendamisega ja klientide hoidmisega kõige aktiivsemalt tegeleda.

Lõunanaabrite majapidamiste laenumaht on tunduvalt väiksem kui Eestis ja üks madalamaid eurotsoonis, laenuintressid on samas eurotsooni ühed kallimad ja klientidele makstakse ka hoiuste eest vähem intressi.

Läti turg on kasumlik

Lätis tegutsevad pangad teenivad tänavu hinnanguliselt kokku ligi 700 miljonit eurot kasumit, turul on palju ruumi ja see turg on kasumlik, tõdes Karmo. Ta lisas, et Indexo pank plaanib olulise osa oma pensionifondide klientidest – kokku 126 000 inimest – tuua ka loodava universaalpanga klientideks. „Peale selle, et aktsionärid saavad osa väga kasumlikust Läti pangandussektorist, aitavad nad sealsel finantsturul ellu viia ka ühiskondlikult olulisi positiivseid arenguid,“ lisas ta Läti majapidamiste valikuvõimaluste parandamisele viidates.

Uus pank on tehniliselt valmis teenindama oma esimesi jaekliente juba 2024. aasta alguses. Indexo on juba esitanud Läti Pangale pangalitsentsi taotluse, mis on praegu koostöös Euroopa Keskpangaga läbivaatamisel. Litsentsi saamisel alustab Indexo Pank tööd eraisikuid teenindades. Praeguseks on juba loodud põhitooted – arvelduskontod, makselahendused, pangakaardid, mobiilirakendus, kogumiskontod, erinevad laenutooted ja kolmanda samba pensionifondide lahendused. Äripanganduse teenuseid hakatakse arendama tuleval aastal.

Aktsiapakkumise prospekti leiab Indexo kodulehelt: https://indexo.lv/en/for-investors/

Tuntud tegija

Tänavu on Indexo jätkanud kiiret kasvu – varade maht on tõusnud poole võrra ja klientide arv 30%. Indexo on seega Läti finantsturul tuntud ja oluline tegija. Selle asutajad – 30 kogenud ettevõtjat ja ärijuhti – tulid kokku juba 2017. aastal, et lahendada pensionikogumise süsteemi juures ilmnenud mured – teenustasud olid liiga kõrged ja tulemused liiga kehvad. Indexo tekitas turule tulles teravama konkurentsiolukorra, millest oli otseselt kasu kogu Läti ühiskonnal. See samm ei jäänud märkamata: Indexo on nüüdseks klientide juurdekasvu poolest Baltimaade kõige kiiremini kasvav pensionihaldur ja valitsetavate varade – 890 miljonit eurot – järgi suuruselt kolmas pensionifondide valitseja Lätis.

„Kõige olulisem on see, et need tulemused peegeldavad väärtust, mida oleme loonud Läti inimestele,“ ütles Karmo. Indexo on panustanud üleilmsetesse indeksaktsiatesse ja pakkunud selmoel pikaajalist, globaalsele majandusarengule toetuvat kasvu.

„Alles eelmisel aastal suhtuti meie väidetesse, et Läti pangandusturul pole piisavalt konkurentsi teatava skepsisega, praeguseks tunnistatakse selle probleemi olemasolu juba laialdaselt,“ tõdes Karmo. „Olukord pangandussektoris meenutab tingimusi, mis olid pensionihalduses valitsevad seitse aastat tagasi. Tänu meie suurele kliendibaasile ja tuntud kaubamärgile on meil võimalus luua kaasaegne, kliendikeskne kohalik pank, kus kõik strateegilised otsused ja tootearenduse prioriteedid on kohandatud spetsiaalselt Läti klientide vajadustele,“ kirjeldas ta plaane.

