Kaupmees on igapäevase toiduvalmistamise parim partner

Kaupmeest tuntakse ajalooliselt kui Eesti suurimat ja esimest toidukaupade hulgimüüjat, kel on üle Eesti 7 suurt kauplusladu ning kelle juurest saab toidu- ja esmatarbekaupu osta nii üksikult kui kastide ja isegi alusetäite kaupa.

Toitlustajate, toidutootjate ja kontorite suurim hulk tellimusi tuleb tänaseks aga tõhusalt toimiva e-tellimiskeskkonna eKaupmees kaudu. eKaupmehest ja kohaleveoga tellitavad kaubad moodustavad täna juba üle poole klientide ostudest.

Kellel Kaupmehest enim kasu on?

Kokkade ning toitlustuskoha omanike ja juhtide jaoks on tooraine tellimisel kõige olulisem kriteerium garantii, et tellitud õige kaup on õigel ajal õiges kohas – on ju retseptid valitud ning tooraine peab just vajalikul ajahetkel punkti pealt kohal olema.

Hommikul kell 4.30 stardivad juba esimesed kaubaautod, et kaubad kohale toimetada. Lasteaiad ja koolid, kohalikud jaekauplused on Kaupmehe igapäevased kliendid, samuti kohvikud, hotellid, restoranid, päevasöögikohad ja pubid, teatrid, pizza- ja rahvusköökide restoranid, hooldekodud, food truck´id, politsei, kaitsevägi ja ka vanglad – nimekiri neist, kes varustavad end igapäevaselt Kaupmehest laekuva kaubaga, on pikk. Toiduvalmistajatest tellivad oma toorainet Kaupmehest nii pagarid, kondiitrid, käsitööpasta ja vahukommide kui ka grill-liha valmistajad.

Ühes päevas komplekteeritakse ja viiakse klientidele kohale keskmiselt 740 tellimust. Kaupa viiakse regulaarselt kohale üle kogu Eesti, sh ka saartele.

Kuidas kaupa osta?

eKaupmehe kaudu tellides on kokkadel ja varustajatel mitmeid eelised tavalise veebipoe või telefoni vahendusel tellimuse esitamise ees. Köögitööd teeb lihtsamaks salvestatud ostukorvi korduvkasutamise võimalus ning mugav tellimuste ajaloo vaatamine. Tellimusi saab esitada ööpäevaringselt, teades, et eelnevalt kokku lepitud tarneajal on vajalikud kaubad alati sinu poole teel.

eKaupmehes on lihtne leida uudistooteid kampaaniapakkumisi , gluteeni- ja laktoosivabu eridieettooteid või mahetooteid ning lugeda toodete detailseid spetsifikatsioone, mis on kokale olulised.

Kliendiks saab registreeruda iga ettevõte

eKaupmehe kliendiks saab end registreerida iga ettevõte ja selleks on vajalik sõlmida koostööleping. Kasutajakonto aktiveeritakse tööpäeval enamasti tundide jooksul. Ärikliendi eeliseks on eKaupmehest krediidiga ostude tegemine. Mugav ülevaade tasutud ja veel tasumata arvetest, arvete alla laadimine ning ostunimekirjade Exceli tabelina kasutamine on kõik eKaupmehe baasfunktsioonid, mida igapäevaselt ka kasutatakse.

eKaupmees tellimiskeskkond

Ostukorvis olev nimekiri hoiab vajalikud asjad meeles

Jaanus Raidla ütleb, et nemad on Kaupmehe kliendid olnud juba kaks aastat ning terve selle aja on kaupa soetatud ka Radisson Collection Hoteli ostuspetsialistütleb, et nemad on Kaupmehe kliendid olnud juba kaks aastat ning terve selle aja on kaupa soetatud ka eKaupmehe kaudu. Keskkond on nende jaoks mugav ning pakutavast sortimendist on ettevõtte nn püsitootenimekirjas 200 erinevat nimetust. “Kasutan ka ostunimekirja. Mõnikord on tooted isegi mitu päeva ostukorvis, et meelest ära ei läheks,“ sõnab Raidla.

Lisaks eelsalvestatud ostunimekirjale kasutavad kliendid veebis palju otsingu funktsiooni ning menüüpuud, kui on vaja mõnd uut toodet otsida.

Tiina Truupõld tellib iganädalaselt kaupu Ka Toila Sanatooriumi peakokktellib iganädalaselt kaupu eKaupmehest ning tõdeb, et tellimusi on seal mugav ja kiire sisestada. Ühtlasi jagub Truupõllul häid sõnu ka Kaupmehe inimeste jaoks - sanatooriumil on väga hea koostöö piirkonna kliendihalduriga: „Oma erisoovid edastame Kaupmehe kliendihaldurile, kes esimesel võimalusel meile soovitu ka organiseerib ja tagab, et meie jaoks vajalik kaup on kaupluslaos alati olemas.“

Restoran Mona omanik ja peakokk Kadri Tran on eKaupmehe pikaajaline klient.

Personaalne haldur on kiirelt reageerimas ja toeks

Klientide jaoks on oma personaalse kliendihalduri ehk nö. oma kontakti olemasolu väga oluline. Haldurile antakse aegsasti märku, kui retseptidest tulenevalt on vaja mõnd uut toorainet ning haldurite abil saab klientide jaoks vajalikud tooted sortimenti võtta. Samuti saab halduriga kokku leppida spetsiaalseid erihindu, kohaleveo nüansse kui näiteks on kaupa vaja eriliselt vara või tee-ehitustöödest tulenevalt mõne teise värava kaudu tuua. Teavitusi arvete, kreeditite ja tarneküsimustes saab halduri abiga mugavasti seadistada enda valitud e-postile.

Kaupluslaoski võib varusid täiendada

eKaupmehest tellitud kaubale võib ka ise Kaupmehe kaupluslattu järgi tulla. Kõigil klientidel võimalik oma tingimustel tooteid osta ka kõigis Kaupmehe kauplusladudes Tallinnas (Mustamäel ja Lasnamäel), Tartus, Pärnus, Rakveres, Jõhvis ja Narvas. See on võimalus, mida kliendid sageli ka kasutavad. Kaupluslao riiulite vahel jalutades on lihtne märgata uudistooteid, mida kasutusse võtta. Kauplusladudes korraldatud degusteerimisel saab maitsta uusi põnevaid koostisaineid ja – nagu kokad sageli mainivad – ka oma ametikaaslasi kohata ja juttu puhuda. Kui ootamatult suur klientide tung on köögis tooraine puuduse tekitanud, saab piirkonna kaupluslaos päeva jooksul kiirelt oma varusid käia täiendamas.

Varakult ette teavitamine tagab tarnekindluse

Klienditoe telefonilt saab infot ka laoseisude kohta ning teavitada, kui on vaja suuremaid koguseid ette tellida, et tarnekindlus oleks alati maksimaalne. Näiteks Grillfesti eel on olnud suuremahulisi seakaelakarbonaadi tellimusi Pärnusse, koolide lõpupidude eel vajatakse suuremas koguses snäkke ja puuvilju, kontori suvepäevadele tellitakse joogid otse turismitallu, et ei peaks ise vaheladu ja kohale vedamist korraldama.

Mida kliendid Kaupmehest ostavad?

Klientide soovid ja vajadused on väga erinevad ning just klientide abiga arendab Kaupmees oma tootevalikut vajadustest tulenevalt pidevalt. Näiteks koolide-lasteaedade vajadustest tulenevalt oleme laiendanud mahetoodete sortimenti, seda enim kohalike mahepiimatoodete ja kuivainete osas ( pudruhelbed, jahud, hommikusöögid ja pastatooted ) ning mahetoodete valik saab peagi veel täiendust. Samuti optimeerivad paljud söögikohad oma tööjõukulusid, tellides Kaupmehest kartuleid juba värskelt koorituna.

Mõne pizzarestorani jaoks on oluline, et tagame tema jaoks oma laovarudes kindla 4-kilogrammise tomatipasta, kindlat sorti pizzajahu ja suurpakendis mozzarella juustu. Mõne päevarestorani jaoks on oluline Aasia köögi retseptidele vajalik kiloses pakendis karripasta või mõnele kliendile eriti soodne kokkulepe toiduõli hindade osas. On ka kliente, kellele on oluline, et kilone kalakonserv ei oleks tavapärases metallist konservipurgis, vaid turvalises fooliumpakendis

Sortimendis enam kui 16 000 toodet

Kaupmehe sortimendis on rohkem kui 16 000 erinevat toodet ning see laieneb pidevalt