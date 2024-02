Eesti ettevõte arendas maailmas unikaalse lahendusega paadi

Kümne aasta eest tegevust alustanud OÜ BestEst Weld on loonud maailmas unikaalse lahendusega paadi XW Modular 750. Eestis näidatakse seda Rootsis disainitud ja Muhus toodetud veesõidukit laiemale avalikkusele 8.-10. märtsil Tallinnas toimuval Meremessil.

Eesti ettevõte BestEst Weld pani koostöös välispartneritega aluse niinimetatud modulaarsele paadimudelile, kus kogu teki pealispind on liigutatav ja teisaldatav. Teisisõnu saab sel kõrgeimate nõudmistega merekarule disainitud paadis vastavalt kasutaja vajadustele kõike väga lihtsalt ja kiirelt muuta.

„Sellist modulaarsust on turul ka varasemast, kus saad tekile istmeid juurde panna ja neid maha võtta, või et juhi tool on liigutatav. Aga sellist lähenemist nagu on meil, et kogu roolikonsool ja kogu kokpit liigub terve laeva ulatuses – seda asja me ei ole veel näinud,“ kinnitab BestEst Weldi juhatuse liige Reimo Võting. Ka põhjalikud otsingud pole sarnast lahendust kuskil veel välja toonud.

Maailmas ainulaadne modulaarsuse kontseptsioon annab aluse omanikule niisiis igal ajal pretsedenditu vabaduse tekimoodulite valiku ja paiknevuse suhtes.

XW Modular 750 Pikkus: 7,5 m Laius: 2,6 m Süvis: 0,4 m Mootori võimsus: 250-300 hj Inimesi pardal: 8 Kiirus: 45+ sõlme Vaata pilte siit >>

„RIB annab paadile kiire välimuse“

Uuele paadile iseloomulik modulaarsus sündis koostöös BestEst Weldi Rootsi partneriga XW Production AB, mis kasutab paatidel-kaatritel kaubamärki Viggo. Neil oli vanast ajast n-ö riiulis hobikalapaadi mudel, mille osas hakati ühise laua taga arutama, kuidas pakkuda kliendile rohkem valikut.

„Muidu on kalapaadil põhilised rool ja suur platvorm, kus saab spinningut loopida. Aga kui naine tahab ka sellega kaasa tulla, siis on platvorm natuke mage lahendus. Sealt hakkas mõte liikuma,“ meenutab Reimo Võting unikaalse tulemuse toonud idee algust.

Täpsemalt on Muhus tootmist omav ettevõte arendanud edasi RIB-tüüpi paati (Rubber või ka Rigid Inflatable Boat). See suure jõudluse ja kandevõimega kummipaat on konstrueeritud jäiga kerepõhjaga. Põhi on ühendatud külgi moodustavate pontoonide – õhku täis kummist torudega, mis kõrge rõhu all olles muudavad ka paadi küljed vetruvalt jäigaks. RIBi disain tähendab stabiilsust, kergust ja merekindlust. „RIB annab paadile kiire välimuse,“ lisab Reimo Võting.

Kõik tekil võiks olla liigutatav

Lisaks modulaarsusele tekkis neil arendusprotsessis huvi, kas on võimalik teha paat, mille pontoonid on eemaldatavad ja uuesti peale pandavad. „Üldiselt RIB-tüüpi paatidel on nõnda, et kui mingi asi lekib, tuleb terve paat saata remonti. Me lahendasime asja niimoodi, et pead maha võtma vaid pontoonid,“ selgitab Võting.

Ja seegi pole veel kõik. Muhus on tootearenduses paat, kus roolimajagi on tekil liigutatav. Küllap teavad paljud merehuvilised, et Eesti kliimas tasub eelistada kinnist paati ehk mitte lihtsalt pehme katte, vaid ka oma roolimajaga.

„Meie mõte on tulevikus veel sinna asju peale arendada, mis kõik mööda tekki on liigutatav ja lisatav. Klient saab ise valida, ostes paadi ning lisades kas kohe või hiljem võimalusi juurde. Nii saab näiteks algse lõbusõidupaadi hiljem muuta tööpaadiks, pole selleks vaja uut paati osta,“ kirjeldab Reimo Võting tuleviku võimalusi.

Paat, mis kestab mitu põlvkonda

Tema ettevõtte soov on luua paat, mis kestab isalt pojale ehk mitu inimpõlve. Igal põlvkonnal on ju oma soovid: nooremalt sõidad pigem kiirkaatriga, veidi vanemas eas vajad rohkem tööpaati või lihtsalt alust kalastamiseks.

Öeldakse küll, et üks asi, mis teeb ise mitut asja, pole üheski neist hea, aga BestEst Weld näeb küll innovatsioonis võimalusi. „Kuigi klientide soovid on erinevad, võib üks modulaarne paat katta mitmeid vajadusi, müügivõimalused on seega laiemad,“ kinnitab Reimo Võting.

Kuigi mitmele sellisele uuenduslikule paadile oleks igal aastal ka Eestis turgu, peab Muhu ettevõte eestkätt silmas ülemeremaid. Soome või Rootsi saarestiku vahel sõitjate poolt on mitut sorti nõudlust: kes soovib kiiremat paati – näiteks pere või sõpradega kuskile minemiseks –, kes aga tahab midagi oma paadiga hoopis transportida ja kiirus pole nii oluline.

Hea tagasiside Rootsi töölaevade messilt

BestEst Weldis valminud paadi välimus on tõesti efektne ja meeldejääv. Seetõttu sai ettevõte mullu Stockholmis väikeste töölaevade messil väga positiivset tagasisidet. Eesti-Rootsi koostöös valminud uudse alusega käisid tutvumas ka sealse politsei ja merepääste esindajad. Uuendusliku tootega püüab BestEst Weld läbi lüüa niisiis ka rahvusvahelisel turul, kus avalik sektor võiks olla üks oluline kliendisegment.

„Sellise paadimudeli tüüpostja Soomes-Rootsis on aga mereäärse elumaja või suvilaga eraisik. Seal on ikkagi kultuur ja tava, et igas sellises peres on paat. Vähemalt peab olema, kas ta on vees või kuival maal, pole isegi vahet,“ kinnitab Võting.

Kuigi osa Eesti kliente on seni olnud n-ö plastiku usku, levivad meil üha rohkem Skandinaaviale omased alumiiniumist paadid, mis pealegi kestavad palju kauem. Lisaks on alumiinium erinevalt plastikust taaskasutatav. Madala lainetuse korral saab selle paadiga Eestist kasvõi Soome või Rootsi sõita, muidugi ka vastupidi.

BestEst Weld unikaalse lahendusega paadiga XW Modular 750 saab lähemalt tutvuda 8.-10. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses toimuval Meremessil. Tulge uudistama!

Reimo Võtingul kogemusi mitmest paadifirmast

BestEst Weldi juht Reimo Võting tuli Saaremaale tagasi 2000. aastal, mil Nasval töölaevu valmistav Baltic Workboats otsis lisatööjõudu. Algselt koolitati ta seal keevitajaks, hiljem kasvas keevitusspetsialistiks.

Baltic Workboatsist lahkumise järel osales Võting esmalt Saaremaa paaditootja Alunaut asutamises. Ent soov enda asja teha ja ise otsustada jäi alles ning nüüd ongi BestEst Weld kasvanud 6-8 töötajaga ettevõtteks. Ettevõtte arengu tagas koostöö vanade Rootsi-tuttavatega Baltic Workboatsi ajast. BestEst Weld on teinud neile alltöövõtuna üle saja paadikere. Sama Rootsi partner on seotud ka modulaarse paadi kontseptsiooniga.

Lisaks on BestEst Weldil ka oma mudelid. Nii valmis 2019. aastal OÜ Pakri Tarvas tellimusel 8,5meetrine tööpaat sisemootori, võlliliini ja kinnise jahutussüsteemiga. Eesmärgiks oli võimaldada sõita selle alusega võimalikult madalas vees, kus poleks takistusi.

Topeltpõhjaga jahutusüsteemi ei tahtnud paljud firmad teha, aga meile väljakutsed meeldivad, meenutab Reimo Võting märgilist tellimust. Jahutuse nüansse arutasid eestlased toona arendustöö käigus ka Rootsi Volvo Penta spetsialistidega. „Kõik töötab siiani, klient on rahul,“ kinnitab paadimeister.

Uuemal ajal on BestEst Weld olnud koostöös ka Rootsi ettevõttega Hanterbara Båtar AB, kel on oma väikelaevade bränd Fred. Muhus on tehtud neile mudeleid Fred 20 ja Fred 25, täpsemalt Hanterbara Båtari Norra ja Rootsi klientidele.

Vaata infot ka: www.facebook.com/BestEstWeld ja www.xwproduction.se