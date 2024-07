Tagasi ST 09.07.24, 09:59 Veelgi kiirem ja operatiivsem! Digiallkirjastamist saab teha mugavalt sinu ettevõtte enda keskkonnas Dokumentide digiallkirjastamine ei pea olema tüütu tegevus, vaid võib olla kiire ja mugav protsess. Dokobit by Signicati pakutavad võimalused teevad seni pikale venivad asjaajamised väga hõlpsaks: dokumente saab kiirelt üles laadida, digiallkirjastada, teistelt allkirju koguda ning dokumentide staatust jälgida. Ja kõike eelmainitut saab teha nii Dokobiti portaalis kui ka otse sinu ettevõtte süsteemis.

Dokobiti portaalis käib allkirjastamine lihtsalt. Alustuseks tuleb sinna üles laadida dokument ja lisada selle allkirjastamiseks vajalikud osapooled, kes seejärel automaatselt kinnitust ootava dokumendi kohta teavituse saavad. Protsessi käigus on võimalik jälgida dokumendi staatust ja hoida silma peal, kui kaugel toimingud on. Dokumendi omanikul on võimalik määrata ka allkirjastamise tähtaeg ning sellisel juhul saadab portaal 24 tundi enne tähtaja saabumist meeldetuletuse neile, kes allkirja veel anda pole jõudnud. Nii jääb ära iseenda jaoks ebamugav jälgimine ja inimeste taga ajamine ning dokumendid saavad õigel ajal allkirjastatud.

Dokobiti portaalis saab ise määrata muu hulgas selle, millises järjekorras dokument osapooltele kinnitamiseks ja allkirjastamiseks nähtavaks muutub.

Lisaks portaalile pakub Dokobit ka mitmeid ettevõtte enda süsteemi integreeritavaid lahendusi nii digiallkirjastamiseks, allkirjade kogumiseks, autentimiseks kui ka digitembeldamiseks.

Dokobiti kasutajaliides teeb digiallkirjastamise veelgi lihtsamaks

Dokobiti portaalis tegutsemise asemel on võimalik kõike digiallkirjastamisega seonduvat teha ka teie enda keskkonnas. Selleks tuleb appi Portal API lahendus, mis aitab oma DMS või teise asutusesiseselt kasutusel olevale süsteemile lisada võimekuse koguda digiallkirju Dokobiti portaali kasutajaliidese abil. Nii jääb ära enda kasutajaliidese loomine, sest Dokobitil on see juba valmiskujul olemas. Portal API lahendus tuleb koos bränditud kasutajakogemusega ehk kui dokument on jagatud teie klientidele või partneritele, siis saadetakse neile teie ettevõtte logo ja värvidega allkirjastamise kutse. Portal API toetab kõiki kasutusel olevaid digiallkirjastatud dokumentide vorminguid nagu PDF, ASiC-E, BDoc, EDoc, ADoc.

Dokobiti pistikprogramm võimaldab digiallkirjastamist Microsofti toodetes

Dokobiti abil saab muuta digiallkirjastamise kättesaadavaks ka Microsofti toodetes, näiteks Sharepointis. Pistikprogramm võimaldab Dokobit Portal API lihtsamalt kasutusele võtta ilma, et peaksite seda oma süsteemidesse integreerima. Selle asemel saate luua ja hallata pilvepõhises Microsoft Power Automate’ i platvormis allkirjade kogumise töövooge.

Kogu protsess toimub Dokobiti portaali kasutajaliideses. Kui olete dokumendi üles laadinud ja allkirjastamise algatanud, kuvatakse dokument koos määratud andmetega Dokobiti portaalis ning teie poolt määratud osapooled saavad meilisõnumiga teavituse. Seejärel tuleb neil dokumendid allkirjastada Dokobiti portaali veebiliideses. Nagu eelmainitud, saab kasutajaliidest kujundada just teie ettevõtte logo ja brändivärvidega.

Vaja läheb vaid tasulist Microsoft Power Automate’ i kontot

Pistikprogrammi kasutamiseks peab teil olema tasuline Microsoft Power Automate’ i konto. Kui see on olemas, pöörduge ligipääsu saamiseks Dokobiti poole. Pärast access token’ i saamist saab teostada integratsiooni ja sõlmida kasutuslepingu. Seejärel lepitakse Dokobitiga kokku just teile sobival ajal integratsiooni ülevaatus, mis annab garantii, et keskkonnas kõik ootuspäraselt ja tõrgeteta töötab. Pärast integratsiooniülevaatust väljastatakse toodangukeskkonna access token ning seejärel saabki Dokobit portaali pistikprogrammi kasutada allkirjade kogumise protsessi automatiseerimiseks.

Kel huvi Dokobiti portaali pistikprogrammi või muude lahenduste vastu, saab võtta ühendust eestikeelse kasutajatoega [email protected] . Rohkem infot Dokobiti kohta leiab veebilehelt www.dokobit.ee.

