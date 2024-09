Tagasi ST 03.09.24, 17:34 Kasumlik ja kasvav DelfinGroup pakub 10% intressiga võlakirju Läti finantsettevõte DelfinGroup pakub kuni 16. septembrini kestva avaliku pakkumise käigus Baltimaade investoritele 10-protsendilise aastatootluse ja igakuise intressi väljamaksega võlakirju.

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš

Võlakirjaemissiooni maht on kokku 15 miljonit eurot, lunastustähtaeg neli aastat ja minimaalne märkimispiir on 100 eurot.

Võlakirjaemissioonist kaasatud vahendeid kasutatakse ettevõtte olemasolevate võlakirjade ja kohustuste refinantseerimiseks. DelfinGroup pakub tänavu 25. septembri lunastustähtjaga võlakirjade investoritele võimalust vahetada need uute vastu.

DelfinGroupi juhatuse esimehe Didzis Ādmīdiņše sõnul on tegu ettevõtte esimese avaliku pakkumisega, mille käigus saavad võlakirju soetada kõik Baltimaade investorid. Varem on DelfinGroup korraldanud alates 2014. aastast mitu suunatud võlakirjaemissiooni.„DelfinGroupil on täna üle 9500 aktsionäri ja 500 võlakirjaomaniku, kes on aastate jooksul näidanud üles usaldust meie ettevõtte vastu. Tegemist on ettevõtte esimese avaliku emissiooniga, mis võimaldab seekord soetada meie võlakirju kõigil huvilistel,“ kommenteeris Ādmīdiņš.

Miks kaaluda DelfinGroupi võlakirju? DelfinGroupi 10% aastatootlusega võlakirjad pakuvad investeerimisvõimalust, mis sobib nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele. Tegemist on sobiva valikuga neile, kes otsivad stabiilset tootlust: igakuine intressimakse tagab investoritele regulaarse ja prognoositava rahavoo, võimaldades oma investeeringuid tõhusamalt hallata.

Stabiilselt kasvav ettevõte

DelfinGroup on alates 2009. aastast tegutsev finantsettevõte, mis on end tõestanud kui jätkusuutlik ja stabiilselt kasvav organisatsioon. Ettevõtte viimased majandustulemused kinnitavad senise kasvu jätkumist – 2024. aasta teises kvartalis kasvasid DelfinGroupi tulud 24%, käive ulatus 14,8 miljoni euroni ning puhaskasum ulatus 2,3 miljoni euroni, mis on 18% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Pakkumise põhitingimused Lätis, Leedus ja Eestis toimuva avaliku pakkumise käigus pakub DelfinGroup investoritele võimalust osta 150 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot, fikseeritud intressimääraga 10% ja tähtajaga neli aastat. Märkimine on avatud nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele. Märkimisperiood on kaks nädalat, mis algab 2. septembril ja lõpeb 16. septembril 2024.

Vaata pakkumise kohta lisainfot DelfinGroupi kodulehelt: delfingroup.lv/bonds?lang=ee&l3=et

Pakkumise ajakava

Pakkumisperioodi algus - 2. september 2024 kell 10.00 (GMT+2)

Pakkumisperioodi lõpp – 16. september 2024 kell 14.00 (GMT+2)

Lisainfo:

Ettevõtte 2024. aasta 6 kuu majandustulemused delfingroup.lv/storage/files/delfingroup-interim-report-30062024-en-en.pdf

Tähelepanu! Käesolev artikkel on tasutud turundusteadaanne ega kujuta endast investeerimisnõustamist ega pakkumist. Siin esitatud teave sisaldab üldiseid tulevikku suunatud avaldusi AS DelfinGroup kavandatava võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Iga investeerimisotsus peab põhinema põhiprospektil, mille on kinnitanud Läti Pank. Kinnitatud prospekt avaldatakse ASi DelfinGroup veebilehel.

