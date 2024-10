Tagasi ST 22.10.24, 14:20 Freedom Holding Corp. tähistas viiendat aastapäeva Nastaqi börsil rekordtulemustega Viis aastat tagasi Nasdaqi börsil debüteerinud finantsettevõte Freedom Holding Corp. tähistas aastapäeva rekordtulemusega, jõudes pea 107 dollarini aktsia kohta. Seejuures on näidanud märkimisväärset kasvu läbi aastate ka ettevõtte käive.

Freedom Holding Corp. (FRHC) tähistab oma aktsiate noteerimise viiendat aastapäeva Nasdaq Capital Markets börsil, kus on ettevõte alates debüteerimisest (15. oktoobril 2019) näidanud muljetavaldavat finants-ja operatiivtulemuste kasvu ning tõestanud end usaldusväärse ja ülemaailmselt tunnustatud kaubamärgina.

18. oktoobri purustas ettevõtte rekordi, tähistades viiendat aastat Nastaqi börsil ning jõudes 106,9 dollarini aktsia kohta. Ettevõtte aktsiahindade ajaloolise taseme saavutamisele aitas kaasa firma võime kohaneda ja viia ellu oma strateegilisi algatusi.

Suurepärased finantstulemused nõuavad ettevõttelt täielikku läbipaistvust

Nasdaq börsil noteerimine avas ettevõtte jaoks tee kiireks äritegevuse laiendamiseks, olles seejuures Freedom Holding Corpi äri läbipaistvuse ja usaldusväärsuse garantiiks. Nagu ka teised emiteerijad börsil, töötab ettevõte USA väärtpaberite ja börsikomisjoni (SEC) järelevalve all ning täidab ranged regulatiivseid nõudeid. Selle tulemusel kasvatas ettevõte 2024. aastal käivet võrreldes eelmisega kahekordselt, 1,6 miljardi dollarini, ja netokasumit üle 80%, 375 miljoni dollarini. 2025. majandusaasta esimeses kvartalis (lõpp 30. juunil 2024) suurendas Freedom Holding Corp. käivet 43% võrra, 451 miljoni dollarini. Viimase viie aastaga on ettevõtte turuväärtus kasvanud nõnda kaheksa korda, ulatudes 6 miljardi dollarini ning hõivates koha maailma suurimate finantsettevõtete seas.

"Olla ettevõte, mille aktsiad on noteeritud Nasdaqil, on suur väljakutse ja au. See nõuab kogu meeskonnalt täielikku läbipaistvust, hoolikat infohaldust ja kõrget taset juhtimises. Et vastata maailma tipp-praktikatele, teeme koostööd oma valdkonna parimate spetsialistidega. Kuigi see on keeruline väljakutse, tasub see end ära ja on igatahes väärt ettevõtmine," ütles Freedom Holding Corp. tegevdirektor Timur Turlov.

Freedom Holding Corp. teenindab täna 530 000 klienti USA-s, Euroopas ja Kesk-Aasias, pakkudes kvaliteetseid finantsteenuseid ja erinevaid investeerimisvõimalusi. Kauplemisplatvorm, millele on loodud Euroopa haru Freedom24, pakub investoritele takistusteta juurdepääsu enam kui miljonile finantsinstrumendile suurimatel ülemaailmsetel aktsiaturgudel.

