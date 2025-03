Tagasi ST 11.03.25, 16:06 Kastani Kolmnurk – Tartu kaasaegseim ärihoone Tartu kesklinna piirile, Kastani ja Võru tänava ristmikule, kerkib silmapaistev viiekorruseline büroohoone Kastani Kolmnurk, kus on võimalus endale uus kodu leida vaid valitud Tartu ettevõtetel. Tegemist on tõelise pilgupüüdjaga, mille iga detail on põhjalikult läbi mõeldud – funktsionaalsus, mugavus ja kaasaegsus on ühendatud kolmnurkse disaini ja tumeda klaasfassaadiga.

Tartu kesklinna piiril asuv 5-korruseline büroohoone on tõeline pilgupüüdja ning läbimõeldud igas detailis. Ärihoone disaini põhieesmärk on ühendada funktsionaalsus, mugavus ning kaasaegsus, läbi kolmnurkse disaini ja tumeda klaasfassaadi. Hoone ette on planeeritud silmapaistev ja funktsionaalne esiväljak, kus on võimalik kolleegidega aega veeta või vabas õhus koosolekuid pidada.

Hoone ette on planeeritud kõigile avatud roheline väljak, mis sobib ideaalselt puhkehetkedeks ja on suurepärane kohtumispaik kolleegidele ning klientidele.

„Tartu on tuntud kui ülikoolilinn, kus igal aastal omandab kõrghariduse tuhandeid inimesi. Et spetsialistidel oleks pärast õpinguid võimalik jääda Tartusse ja oma teadmisi rakendada, peab linnal ja ettevõtjatel olema lisaks väga heale elukeskkonnale pakkuda ka suurepäraseid töökohti ja esmaklassilist töökeskkonda,” sõnab Dorpat Kinnisvara tegevjuht Kristo Kivisalu. Seetõttu ei ole arendaja end Kastani Kolmnurga keskkonda ja ruumilahendusi planeerides kuidagi tagasi hoidnud, vaid on lähtunud lõpptarbija reaalsetest vajadustest ning ennetanud juba eos probleemid, mis põhjamaise kliimaga ärihoonetes tavaliselt tekivad.

Hoones on näotuvastusega läbipääsusüsteemid, nutikas valguse juhtimine, tsentraalne õhuniisutussüsteem ja CO2 anduritega ventilatsioon, samuti tumendatud päikesekaitseklaasid, jahutuse ja kütte automaatika.

„Hoone üürnikel on võimalik parkida maa-aluses köetud parklas, et pärast pikka tööpäeva ei peaks talvisel ajal autot lumest ja jääst puhastama. Soojemal ajal võib auto üldse koju jätta, sest majas on olemas jalgrattahoidla ning ka elektriliste kergliikurite laadimisvõimalus. Tänu suurepärasele asukohale on tagatud väga hea ühistranspordiühendus.

Hoone projekteerimisel on mõeldud eelkõige ettevõtjatele ja töötajatele, kes hindavad kaasaegseid, mugavaid ja visuaalselt inspireerivaid töötingimusi.

Tõhus ventilatsioonisüsteem, ruumipõhine jahutuse ja kütte automaatika ning tumendatud päikesekaitseklaasid tagavad mõnusa sisekliima. Lisaks sellele kasutatakse hoones üleüldiselt rohelist energiat, mille tootmiseks rakendatakse ka päikesepaneele,” loetleb Kivisalu. „Ideaalne paik neile, kes hindavad mugavust ja rohelist mõtteviisi ning soovivad pakkuda oma töötajatele unikaalset töökogemust, mis toetab maksimaalset produktiivsust.”

Kolmandast kuni viienda korruseni asuvad avarad büroopinnad, kus on võimalik luua erinevaid funktsionaalseid ruume, mis vastaksid just üürniku vajadustele.

Uue büroohoone esimene pluss on ikooniline asukoht Tartu linnas – kahe olulise sõlmpunkti ristumiskohas, avades end kutsuvalt kõigile möödujatele ja moodustades omamoodi värava Tartu kesklinnale. Teiseks: tehnoloogiliselt nutikad lahendused. Kolmandaks: ajatu ja hoolikalt läbimõeldud disain, mis ühendab uue hoone kaasaegsuse piirkonna miljööväärtuslikkusega.

Mis on mis

Kastani Kolmnurga büroohoones on kasutusel mugavad, tänapäevased ning energiasäästlikud lahendused:

Äripinnad suurusega 85–500 m²

Kaubanduspindadele eraldi sissepääs otse tänavalt

Ruumipõhine kütte ja jahutuse juhtimine

Köetud maa-alune parkla

Suurepärane ühistranspordiühendus

Jalgrattahoidla ja laadimisvõimalused elektriautodele ja -liikuritele

Hoones kasutatakse rohelist energiat

„Hoone on tõesti silmapaistev nii mugavate lahenduste, sisekujunduslike võimaluste kui ka välise arhitektuuri poolest. Oleme seadnud eesmärgiks, et Kastani Kolmnurk kujuneks suurepäraseks visiitkaardiks kõigile hoone asunikele,” räägib Kivisalu.

Parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldati 2022. aasta suvel arhitektuurikonkurss. Koostöös Tartu linnavalitsusega valiti võidutööks Arhitekt11 kavand Dialekt. Ehitustöödega alustati 2024. aasta detsembris ja Kastani Kolmnurk valmib 2026. aasta alguses.

Hoonesse on planeeritud kokku 2207 m² üüritavat pinda. Esimesel korrusel asuvad vitriinakendega äripinnad, mis avanevad otse esiväljakule ja loovad sünergias kaasaegse linnaruumi.

Teisel korrusel paiknevad luksuslikud külaliskorterid, mida saab üürida nii lühi- kui pikaajaliselt. Kolmandast kuni viienda korruseni asuvad avarad büroopinnad, kus saab luua mitmesuguseid funktsionaalseid ruume vastavalt üürnike vajadustele.

Hoone arendamist veab kinnisvaraarendus- ja ehitusettevõte Dorpat Ehitus OÜ. Pindade üürilepingutega tegeleb Dorpat Kinnisvara OÜ.

Dorpat Ehitus ja Dorpat Kinnisvara moodustavad ehitus- ja kinnisvaraspetsialistide poolt loodud ettevõtete grupi. Kastani Kolmnurk saab ühtlasi olema ka nende uus kodu.