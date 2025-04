Tagasi ST 04.04.25, 09:39 Televent tippsündmuseni on jäänud loetud nädalad Juba selle kuu lõpus, 24. aprillil vallutab Tallinna Kultuurikatla IT-valdkonna tippe koondav sündmus Televent.

Televent on süsteemiintegratsiooni ja IT-lahenduste valdkonna iga-aastane tähtüritus, kus saab tutvuda esmaklassiliste tehnoloogiliste uuenduste ja põnevate võimalustega.

Päev toob kokku rohkem kui 25 esinejat ja 30+ tootjat üle maailma, pakkudes erilise võimaluse õppida uusi teadmisi ja arendada oma organisatsiooni IT-lahendusi. Osalejate seas on nii suurte rahvusvaheliste kui ka väiksemate kohalike ettevõtete esindajad, pakkudes igale osalejale väärtuslikke kontakte ja uusimad teadmised.

“Meie jaoks on see üritus aasta tähtsaim, kuna saame oma klientidele ja koostööpartneritele näidata, milliseid tipplahendusi oleme nende jaoks loonud. Külastajad saavad esimesena teada, kuidas meie ja meie koostööpartnerid suudame ka kõige keerulisemad lahendused ellu viia,” tutvustab ettevõtte tehnoloogiajuht Märt Pais.

Ettevõte enda muljetavaldav kliendiportfell hõlmab tõelisi suurtegijaid avalikust sektorist eraettevõteteni, nagu Eesti Pank, Microsoft, ERGO kindlustus, Eesti Kunstimuuseum, Ehituse ABC, Eesti Raudtee, Vanemuine, Pärnu linn, Ida-Viru Keskhaigla, Ülemiste, Espak, Tere, Monese, Klick ja paljud teised.

Galerii eelmise aasta sündmusest

Väärt võimalused

Pikema nimega Telegrupp Seminar 2025 on pea 30 aastase kogemusega IT-, side- ja turvalahendustele spetsialiseerunud süsteemiintegratsiooni ettevõtte Telegrupp AS suur kontaktsündmus.

Ürituselt leiab lahendusi igast IT-valdkonnast, alates turvalisusest ja IT-infrastruktuuri automatiseerimisest kuni tehisintellekti rakendamiseni igapäevatöös. See on haruldane võimalus kohtuda otse tootjatega – kohal on näiteks Microsofti, Airbusi, Fujitsu, Boschi, Lenovo, HP, Huawei esindajad, aga ka 42Gears, Ampron, Bittium, Chelton Limited, Commscope, Crestron, Eaton ja paljud-paljud teised. Nimekiri on täiendamisel.

Ettevõtte tehnoloogijuhi Märt Paisu sõnul usutakse tihti, et kõik turul pakutavad võimalused on juba teada, ent iga aasta saab kliente positiivses mõttes üllatada. “Avastamist on palju. Ja läbi nende tundmaõppimise saab teha parimaid, teadlikke otsuseid,” kinnitab ta.

“Me ei muuda ja uuenda üritust iga aasta täielikult, sest meil on kogemuse pealt ehitatud toimiv süsteem – ja nii saab kvaliteeti usaldada. Aga sellegipoolest toome igal aastal midagi uut, et pakkuda meie klientidele üha paremat teenust ja teadlikkust tehnoloogia arengust,” kirjeldab ka Telegrupi tegevjuht Jaan Nappus.

Põnevust täis päev

Televentil ootab osalejat üksikasjalik ülevaade kõigist viimastest tehnoloogiaarengutest ja -lahendustest. Päeva juhib legendaarne Tõnis Milling. Terve päeva vältel toimuvad mängud ja loosid ning päeva lõpus loositakse osalejatele välja vinged auhinnad. Afterparyl astuvad üles Zetod ja DJ Zimca.

Põnevate esinejate seast leiab muuhulgas Boschi, Airbusi, Huawei, Lenovo, Rohde & Schwarzi esindajad, kes avavad süvitsi valdkonnapõhiseid teemasid ja tutvustavad tooteuuendusi droonivaldkonnast tehisintellekti ja konverentsitehnoloogiateni. Päevakava on rikkalik ning huvi pakkuvaid ja uusi huvisid sütitavaid teemasid jätkub kindlasti kõigile.Täiesti esmakordselt on oma tooteid ja lahendusi tutvustamas ka Ampron, StorMagic, Scale Computing ja Goldilock.

Kava on täiendamisel.

"Väga asjalik ja äge üritus, mille raames klientidel on võimalik otse tootja esindajate ja spetsialistidega vahetult suhelda. Supermicro ja NVIDIA esindajana on mul olnud suurepärane võimalus saada klientide tagasisidet ja küsimusi otse kohapeal tootjapoolse inseneriga arutada,” julgustab Kalmer Lang, Network Tomorrow tegevjuht Televentil osalema. “Super võimalus, mida ei tohiks kasutamata jätta,” lisab ta.

“Osalemine Telegrupi sündmusel on alati olnud Schneider Electricule äärmiselt oluline, kuna see toob üheks päevaks kokku kõik oma ala tippspetsialistid ja tootjad,” ütleb Merit Ivaste, Scneider Electricu üks turundusjuhtidest. “Külastajad saavad osa võtta põnevatest aruteludest ja töötubadest, mis pakkuvad väärtuslikke teadmisi ja mis kõige olulisem – see sündmus loob väga head võimalused võrgustike loomiseks. Lisaks saavad osalejad tutvuda meie uusimate tehnoloogiate ja lahendustega, mis aitavad ettevõtetel oma tegevust tõhustada ja keskkonnamõju vähendada,” toob Ivaste välja.

“Kõige esimesest Telegrupi sündmusest alates on see üritus olnud imeline võimalus tootjate ja klientide vaheliseks suhtluseks ning tehnoloogia võimaluste ja tulevikuarengutega tutvumiseks,” lisab rahvusvahelise ettevõtte Bittium esindaja Sini Pihlajakoski ning lisab, et Telegrupi Seminar üks aasta tähthetki ning sündmus on alati väga hästi korraldatud.

Koos paremate lahenduste suunas

Telegrupi täna tuntud ja usaldusväärne maine on ehitatud aastate jooksul tugevate partnerlussuhete ja usaldusväärsete teenuste arendamise kaudu. See ei ole juhtunud üleöö, vaid läbi pideva innovatsiooni ja teadlikkuse tõstmise valdkonnas.

Ettevõtte taust ulatub 1992. aastasse, Telegrupp AS on aga ametlikult asutatud 1997. aastal kolme Eesti firma telekommunikatsiooniosakondade ühendamisel.

Täna ühendab Telegrupp enam kui 100 spetsialisti ning ettevõtte 2024. aasta käive ulatus 33 miljoni euroni. Ettevõtte fookus on innovatsioonil, koostööl ja mõtestatud arengul – nad aitavad klientidel ja partneritel teha tarku valikuid ning saavutada oma eesmärke.

Võta sündmusest osa! Osalemine on tasuta ja registreerida saab SIIN

Televent 2025 – Aeg: 24. aprill 2025 – Asukoht: Kultuurikatel, Tallinn – Sündmus on tasuta, vajalik vaid eelregistreerimine – Laval üle 25 esineja – Messil 30+ juhtivat rahvusvahelist tehnoloogiapakkujat

Kellega saab Televentil kohtuda: Microsoft, Airbusi, Fujitsu, Boschi, Lenovo, HP, Huawei, 42Gears, Ampron, Bittium, Chelton Limited, Chelton Limited, Commscope, Crestron, Eaton, Extreme Networks, Fortinet, Goldilock, HPE Aruba, Keysight, Mastsystem Int'l Oy, Rohde-Schwarz, Scale Computing, Scneider Electrics, StorMagic, Supermicro – nimekiri on täienemisel.