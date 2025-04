Tagasi ST 08.04.25, 17:10 Storent on uueks kasvufaasiks valmis Läti juhtiv ehitusseadmete rendiettevõte Storent viib läbi uut võlakirjaemissiooni, et jätkata oma positsiooni tugevdamist Baltikumis ja Põhja-Euroopas. Ettevõte otsib pidevalt uusi kasvuvõimalusi, investeerib oma varadesse ning uurib strateegiliselt olulisi omandamisvõimalusi. Praegu analüüsib Storent hoolikalt võimalikku omandamist Texases, USA-s, mis võiks veelgi kiirendada ettevõtte rahvusvahelist laienemist.

Andris Pavlovs selgitab, et rendiäri on kapitalimahukas – kasvamiseks on vaja kaasata finantseeringuid uue tehnika soetamiseks. Storent kasutab erinevaid kapitali kaasamise meetodeid, sest pangad rahastavad peamiselt suuremahulisi seadmeid, nagu tõstukid ja traktorid, samal ajal kui ettevõtte investeerimisotsused lähtuvad turunõudlusest ja ärikasvust, mitte ainult sellest, mida pangad valmis toetama on. Äri kasvades tuleb arendada ka tootegruppe, mida pangad ei finantseeri, mistõttu võlakirjade kasutamine võimaldab ettevõttel kasvada vastavalt oma strateegiale. Storent Holdingu kaasomanik ja juhatuse esimeesselgitab, et rendiäri on kapitalimahukas – kasvamiseks on vaja kaasata finantseeringuid uue tehnika soetamiseks. Storent kasutab erinevaid kapitali kaasamise meetodeid, sest pangad rahastavad peamiselt suuremahulisi seadmeid, nagu tõstukid ja traktorid, samal ajal kui ettevõtte investeerimisotsused lähtuvad turunõudlusest ja ärikasvust, mitte ainult sellest, mida pangad valmis toetama on. Äri kasvades tuleb arendada ka tootegruppe, mida pangad ei finantseeri, mistõttu võlakirjade kasutamine võimaldab ettevõttel kasvada vastavalt oma strateegiale.

Milline on hetkeseis ehitustehnika renditurul?

Praegu on seadmete renditurg suhteliselt tugev. Näiteks 2025. aasta jaanuaris kasvas Storenti tulu oma seadmetelt Läti turul eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 33%, ületades oluliselt ehitussektori kasvutempot. Muidugi ei taga aasta alguse tugev kasv sama kasvu 2025. aasta ülejäänud kuudeks. Sellegipoolest plaanib Storent 2025. aastaks kokkuvõttes 10–15% kasvu, kuigi tõenäoliselt on kasvutempo erinevates riikides erinev.

Lätis on Storent 13 rendipunktiga suurim tegija ehitustehnika renditurul; Leedus on see 8 punktiga viiendal ja Eestis 4 punktiga kolmas. Praegune 2025. aasta kasvuplaan põhineb Leedu ehitussektori ligikaudu 3% ja nii Eestis kui Lätis ligikaudu 4% kasvul. Storent tegutseb ka Soomes ja Rootsis, kus on välja arenenud tugevad nišipositsioonid — 2024. aastal moodustas Soome grupi kogukäibest 22%.

Valdkonnas üle 20 aasta töötanud Pavlovs märgib, et renditurg kasvab üldiselt kiiremini kui ehitussektor, sest nõudlus erinevate seadmetüüpide järele kasvab kiiresti ning ehitusettevõtetel napib sageli vajalikku tehnikat. Lisaks eelistavad ehitajad oma bilansis uusi kohustusi mitte võtta, eriti arvestades seda, kui ettearvamatud võivad olla pikaajalised turutrendid ning seda, et ehitusteenused valitakse sageli riigihanke korras. Kui ehitusturg langeb, kogeb rendisektor tavaliselt väiksemat langust, sest ehitusettevõtted püüavad vältida oma kapitalikulutuste suurendamist.

Storenti strateegia kõikuval turul on selge: kui turg kahaneb, tuleb meelitada ligi kliente konkurentide juurest; kui see kasvab, tuleb leida võimalikult palju uusi kliente, olles sealjuures parim valik.

Millised tegurid võimaldavad prognoosida 2025. aasta kasvu vaatamata keerulistele aegedele?

See sõltub, kuidas “keerulisi aegu“ defineerida – murekohti leidub alati. Alustasin rendiäris 2008. aasta aprillis, vahetult enne suurt majanduslangust. Ehitusturg kukkus kuni 50%, ent tänane olukord pole sellega võrreldav.

Koos äripartner Andris Bisnieksiga rajasime Storenti ja kaasasime riskikapitali. Tänu visadusele ja investorite usaldusele oleme laienenud Leedust ja Eestist ka Soome ja Rootsi. Muutuste ajad sobivad mulle – need võimaldavad teha nutikaid ja julgeid otsuseid. Kriisid loovad võimalusi, kui keskenduda sellele, mida saab ise muuta ja teha paremini kui konkurendid.

Üks peamisi majanduskasvu ja riskide vähendamise strateegiaid on mitmekesistamine. Storenti klientideks ei ole üksnes ehitajad ja ehitusettevõtted, vaid ka mitmesuguste valdkondade esindajad – alates infrastruktuuri-, energia- ja renoveerimisprojektidest kuni sõjanduse, ürituskorralduse ja isegi põllumajanduseni välja. Selline hajutamine aitab riske tasakaalustada isegi siis, kui üks segment langeb.

Oluliseks verstapostiks sai 2009. aastal kaitsesertifikaadi omandamine – selle tähtsus on kasvanud koos kaitseprojektide eelarvete suurenemisega. Varustust vajavad ka avalikud üritused ja filmivõtted. Tähtis segment on generaatorite rent – Storentil on Baltikumi suurim generaatoripark. 2025. aasta veebruaris, kui Balti riigid lahkusid BRELLi süsteemist, kasutati kõiki Storenti generaatoreid elektrikatkestuste ennetamiseks. Ettevõte haldab 140 miljoni euro suurust seadmeparki (25 tooterühma), millest 113 miljoni eest on seadmed omanduses ja ülejäänud jagatud rendimudelis.

Storenti teine suur eelis on digitaliseerimine?

Storenti rendiprotsessid on tugevalt digitaliseeritud. Ettevõte on välja töötanud oma juhtimissüsteemi, et jälgida müügitegevust, korraldada ja planeerida seadmete hooldust ja remonti, juhtida finantse ja kõiki muid seadmerendiettevõtte jaoks olulisi äriprotsesse. Üha enam inimesi eelistab kõike elektrooniliselt käsitleda ilma füüsilist rendipunkti külastamata. Ja see trend ainult jätkub.

Seetõttu arendas ja lansseeris IT-ettevõte SIA Aston Baltic, milles meile (Storenti kaasomanikele) kuulub 90% osalus, süsteemi, mis võimaldab klientidel teha kõik vajalikud toimingud eemalt – pole vaja helistada ega rendipunkti külastada. Kliendid saavad seadmeid broneerida, vastu võtta ja tagastada veebis. Virtuaalne kliendikeskond pakub täielikku juurdepääsu tellimuse üksikasjadele, arvetele ja muule olulisele teabele. Ei kliendid ega töötajad pea paberit raiskama ega järjekorda ootama – kõik on kiire ja digitaalne.

Möödunud aastal teenindas Storent ligikaudu 12 000 klienti ning vä ljastas 87 000 renditellimust. Tüü piline rendiperiood ulatus hest kuni nelja pä evani, mis vastab ka Baltikumi keskmisele. Mis kõige tähtsam, meie konkurendid pole digiteenuseid samale tasemele arendanud – nad on aastate võrra maha jäänud. 2023. aastal osutati umbes 50% meie teenustest Lätis veebis. Meie äsja avatud veebilehe ja tellimissüsteemiga soovime seda osakaalu mitte ainult säilitada, vaid ka laiendada kõigis Balti riikides.

See konkurentsieelis annab meile võimaluse rakendada järgmise põlvkonna renditeenuste kontseptsioone ka märksa suurematel turgudel, näiteks Ameerika Ühendriikides. Tulevikku vaadates on Storentil plaanis integreerida lahendustesse ka tehisintellekt (AI), mis mängib keskset rolli innovatsioonis – konkurentsivõime ja turu kasvu peamises tõukejõus. Siinkohal tahan esile tõsta meie professionaalset meeskonda: Storenti suurimaks tugevuseks on oma ala spetsialistid, kelle keskmine tööstaaž ületab kümmet aastat.

Kuidas kavatsete tehisintellekti renditeenusesse kaasata?

Kuigi Storenti digitaliseerituse tase on erinev kõigest, mida olen näinud teistes seadmete rentimise ettevõtetes – olgu Euroopas või USAs –, ei tähenda see, et kõik võimalused on ammendatud. On tõenäoline, et lähiaastatel hakkab tehisintellekt (AI) tegema otsest koostööd klientidega, aidates neil teha otsuseid, mõistes nende vajadusi ja broneerides õigeks ajaks õiged seadmed. Renditud seadmed jõuavad objektile määratud ajal – täpselt nii nagu praegugi.

Hetkeseis näitab, et umbes 35–40% meie klientidest teavad, mida nad tahavad, kuid ei tea, milline lahendus on nende eesmärkide saavutamiseks parim. Ilmselgelt on keel AI-lahenduste jaoks Baltikumis takistuseks, kuid inglise keelt kõnelevates riikides võiks sellised juurutused kohe kasutusele võtta.

Osana meie kasvustrateegiast otsib Storent aktiivselt uusi ettevõtteid, mida omandada, et edendada arengut ja laiendada tegevust. Siiski on oluline, et neil ettevõtetel oleks ühised eesmärgid, sarnane arenguvisioon ja tugev sünergiapotentsiaal. Digitaliseerimine on Storenti üks suurimaid eeliseid ja me näeme seda potentsiaalsete omandamiste puhul peamise lisandväärtuse elemendina.

Üks potentsiaalseid kasvusuundi on USA

Ettevõte, mida soovime omandada, asub kiiresti arenevas Texases ning sellel on kaasaegne ehitus- ja põllumajandusrendipark, mida juhib kogenud spetsialistide meeskond. Ettevõte näitab juba suurepäraseid tulemusi. Usume, et Storenti digiteadmiste integreerimisel võib see muutuda veelgi tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks, andes meile võimaluse laiendada oma tegevust ja juurutada digitaalset rendiprotsessi USA turul.

Kuidas kavatsete USA turule siseneda?

USA on tohutu seadmete renditurg – talle kuulub 60% ülemaailmsest turuosast – ja seal ei ole märkimisväärse konkurentsi saavutamine kaugeltki lihtne. Seetõttu on kõige lihtsam siseneda sellele turule omandades sektoris juba tegutsev ettevõte. Hetkel oleme omandamisläbirääkimiste faasis ning allkirjastanud kavatsuste protokolli. Plaani kohaselt omandab Storent 70% USA ettevõtte aktsiatest, samas kui senised omanikud säilitavad 30% osaluse ja jätkavad ettevõtte juhtimist – nende tugev kohalik kogemus ja turu tundmine on eduka koostöö eelduseks.

Texases moodustab põllumajandustehnika rent kuni veerandi renditurust. Storent suudaks turgu muuta oma digilahendustega, mis on end tõestanud Baltikumis, kuid mida USA-s veel napib. Meie süsteemid võimaldavad tehnikat kiirelt ja tõhusalt rentida, andes turule justkui turboefekti.

Storenti eeliseks on see, et meie digivõimekus edestab paljusid suuri USA rendifirmasid 5–10 aasta võrra. Sealsetel ettevõtetel pole kiiret digitaliseerimisega, kuna kõrged marginaalid ei sunni efektiivsusele – erinevalt Balti riikidest, kus väiksemad kasumid nõuavad nutikust. Näiteks USA-s on renditootlus 40–45%, meil 25–35%, mis näitab selget turuerinevust.

Rääkige lähemalt käimasolevast võlakirja emissioonist.

Uue võlakirjaemissiooni programmi eesmärk on rahastada ettevõtte kasvuplaane – täpsemalt teiste ettevõtete soetamist, uusi investeeringuid rendiseadmetesse ja autopargi laiendamisse ning olemasolevate võlakirjade refinantseerimist. Võlakirjaprogrammi kogusumma on kuni 50 miljonit eurot, esimese osa eesmärk on koguda kuni 35 miljonit eurot. Senistele võlakirjaomanikele pakutakse võimalust oma investeeringuid pikendada ja võlakirjad uue emissiooni vastu vahetada.

Oleme kogenud võlakirjade väljastaja. Tegelikult on võlakirjade emiteerimine Lätis praktiliselt ainus kiire kasvu vahend, kuna pangad ei ole tavaliselt nõus selliseid laienemisprojekte rahastama. Jah, liisingufirmad rahastavad hea meelega tõstuki või traktori ostmist, kuid nad on palju vähem huvitatud väga nõutud rendivarustuse, nagu tihendajad või puurimisseadmed, toetamisest. Pealegi mõistavad pangad ettevõtte kasvu tavaliselt 5–10% kasvuna – neid on raske veenda 20% või suuremas kasvutrajektooris.

Millised on Storenti varasemad kogemused võlakirjadega?

Oleme kapitaliturgudel tegutsenud alates 2017. aastast, emiteerides nii era- kui ka avalikke võlakirju. Kaks neist võlakirjaemissioonidest on juba edukalt tagasi makstud. Meie varasemad avalikud pakkumised – kogusummas 25 miljonit eurot– äratasid investorite suurt huvi, kuna nõudlus ületas pakkumise. Need pakkumised aitasid Storentil ka oluliselt laiendada oma investorite baasi, kuhu kuulub nüüdseks umbes 2500 investorit.

Kas varasemad võlakirjad ostsid peamiselt institutsionaalsed investorid või Baltikumi jõukad eraisikud?

Enamik meie investoritest asub Baltikumis, kus oleme hästi tuntud. Storenti võlakirju on ostnud ligikaudu 2500 investorit, kellest ligikaudu 50% on Eestist, 30% Lätist ja ülejäänud kokku 13 riigist. Praeguses investorite baasis domineerivad eraisikud. Kuna ettevõte kasvab ja eesmärk on tugevdada pikaajalist arengut, soovime aga laiendada oma institutsionaalset investorbaasi, et toetada jätkusuutlikku kasvu.

Kas Storent võiks tulevikus laieneda ka jõukamatesse Lääne-Euroopa riikidesse?

Teoreetiliselt on sellised võimalused olemas. Praegu oleme aga keskendunud oma praegustele turgudele ja võimalustele USA-s. Sellistes riikides nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik – ja teistes majanduslikult tugevates riikides – on aastakümnete jooksul välja kujunenud ainulaadne süsteem, mis muudab Baltikumi ettevõtte sisenemise suhteliselt keeruliseks.

Kui ehitusturg on languses, ei soovi rendifirmade omanikud müüa, sest nende ettevõtted on alahinnatud. Teisest küljest, kui turg õitseb, nõuavad nad väga kõrgeid hindu. Sellegipoolest on Storentil varasem kogemus välismaiste tehnika rendifirmade hankimisel. Näiteks 2016. aastal omandas Storent Soome ettevõtte Leinolift, mis tähistab tema sisenemist uuele turule. 2024. aastaks oli Soome saanud Storenti omaks suuruselt teine turg, mis moodustab 22% kogutulust ja mille konsolideeritud käive on 10,2 miljonit eurot.

Võrdluseks – Storent alustas Leedus tegevust juba 2008. aastal ning 2024. aastaks oli see käibe poolest grupi suuruselt kolmas ettevõte, teenides 9,7 miljonit eurot ehk 21% konsolideeritud käibest. 2025. aasta jaanuaris saavutati oluline verstapost Storent's avamisega 30. rendipunkt Kaunases.

