Tagasi ST 14.05.25, 08:30 Lõppeb täna: Eesti arendaja Invego pakub võimalust osaleda Läti kinnisvaraturu tõusulaines Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Invego pakub investoritele võimalust osaleda Läti kinnisvaraturu tõusulaines. 11% aastase intressimääraga võlakirjade emissiooniga kaasatakse vahendeid kiiresti arenevate Riia ja selle lähiümbruse elamuarendusprojektide finantseerimiseks. Kogenud meeskonna, strateegiliselt valitud asukohtade ja tõestatud ärimudeliga loob Invego väärtust nii kodude ostjatele kui investoritele.

Invego juht Kristjan-Thor Vähi

Foto: Invego

Võlakirjad emiteerib Invego kontserni kuuluv Eesti ettevõte Invego Latvia OÜ, kes väljastab kuni 4000 tagatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot tükk. Võlakirjade tähtaeg on 4 aastat, fikseeritud intressimäär 11% aastas ja intressi makstakse välja kord kvartalis. Võlakirjad on tagatud kommertspandiga 100% Invego Latvia SIA aktsiatele. Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North.

Baltimaade jae- ja institutsionaalsetel Investoritel on võimalik märkimiskorraldusi esitada kõigis Balti riikide investeerimisteenuseid pakkuvates pankades alates 12. maist kell 10.00 kuni 22. maini kell 15.30. Kuna pangad võivad lõpetada internetipangas märkimiskorralduste vastuvõtmise varasemal kellaajal, soovitatakse oma elektrooniline korraldus esitada hiljemalt 22. mai lõunaks.

Vasakult: Invego finantsjuht Tõnis Teinemaa, Invego juht Kristjan-Thor Vähi, Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.

Foto: Andres Raudjalg

Raha kasutamine

Kolmes riigis tegutsev ja enam kui 30 arendusprojektiga Invego suunab kaasatud vahendid Läti elukondliku kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks finantseerimiseks. Kapital tugevdab ettevõtte positsiooni Läti turul, kus praegu on töös 12 arendusprojekti – 6 müügifaasis ja 6 arendusfaasis.

Kaasatud raha kasutatakse arendustegevuste finantseerimiseks kindlustades projektide ehitusetappide eduka läbiviimise ja vajaliku kaasfinantseerimise pangalaenude ja seniste investorite kõrval. Investeeringud hõlmavad planeerimist, projekteerimist, turundust ja ehituse omafinantseeringut.

"Invego on enam kui 10-aastase tegevusajaga tõestanud oma võimekust luua edukalt terviklikke elu- ja ärikeskkondi, mille väärtus ajas kasvab. Täna on õige hetk toetada laienemist Läti turul, kus näeme märkimisväärset kasvupotentsiaali," ütles Invego juht Kristjan-Thor Vähi. "Meie senine kogemus Riias tõestab, et sealne kinnisvara on praegu Tallinnaga võrreldes soodsam, nõudlus suurem ja klientide ootused elustandardi parandamiseks kasvavad kiiresti. Invego müüb juba sel aastal Lätis rohkem kodusid kui Eestis."

Läti turu potentsiaal

Invego fookuses on terviklike uute elukeskkondade loomine Riias ja selle lähiümbruses, kus ettevõttel on kokku arendamisel üle 3000 kodu üldpinnaga 250 000 m². Projektide seas on nii kortermajad kui ka ridaelamud, mis toovad turule kvaliteetset elamukinnisvara erinevates segmentides.

Invego projektijuhid Skanstes Rezidences ehitusel.

Foto: Invego

"Oleme juba praegu üks suurimaid arendajaid Läti turul ning meie eesmärk on kasvada aastaks 2030 seal 300 miljoni eurose müügimahuni," selgitas Vähi. "Planeeringute menetlused toimuvad Riias oluliselt kiiremini, mis võimaldab hoida kapitali efektiivsemalt töös."

Läti turg on Invego jaoks strateegiliselt oluline, kuna Riias on kinnisvara hinnad keskmiselt soodsamad kui Tallinnas, samas kui ehituskulud on võrreldavad. Lisaks elab üle 90% Riia elanikest jätkuvalt nõukogudeaegsetes korterites ning võrreldes Eestiga on Lätis väljastatud laenude arv elaniku kohta üle kahe korra madalam, mis näitab selget kasvupotentsiaali.

Pakkumise tulemused avalikustatakse 26. mail ning võlakirjade esimene kauplemispäev on kavandatud 30. maiks või hilisemaks. Võlakirjade emissiooni korraldajaks on AS LHV Pank ja õigusnõustajaks advokaadibüroo TGS Baltic.

Kuidas Invego võlakirju märkida? Märkimiseks on vaja aktiivset väärtpaberikontot.

Investoritel on võimalik võlakirju märkida läbi väärtpaberiteenuseid pakkuvate Balti pankade.

Märkimisavalduse esitamisel on oluline märkida maksimaalne võlakirjade arv, mida soovite omandada. Minimaalne märkimissumma on 1000 eurot.

Märkimise täpsemad juhised on kättesaadavad aadressil: www.invego.ee/investor.

Miks kaaluda Invego võlakirju? 1. Atraktiivne tootlus 11% fikseeritud aastane intressimäär

Kvartaalsed intressimaksed tagavad regulaarse sissetuleku

Neljaastase tähtajaga võlakirjad pakuvad keskmise pikkusega investeerimisvõimalust 2. Mitmekesine projektide portfell 12 erinevat arendusprojekti Riias ja lähiümbruses mitmetes arendusetappides

Projektid erinevates segmentides alates kortermajadest kuni ridaelamuteni

Riskide hajutamine erinevate piirkondade ja arendusetappide vahel 3. Likviidsus ja läbipaistvus Võlakirjad plaanitakse noteerida Nasdaq Tallinna börsi First North alternatiivturul, mis lubab investoritel vajadusel oma positsiooni müüa

Regulaarne aruandlus ja börsil noteerimine tagavad info kättesaadavuse

Mis on Invego? Invego on kolmes riigis tegutsev uue põlvkonna kinnisvaraarendaja, mis on spetsialiseerunud tuleviku linnaruumi loovate tervikliku kontseptsiooniga mahukate elurajoonide ja ärikvartalite rajamisele. Enam kui 10 aastase tegevusajalooga Invego gruppi kuulub üle 30 ettevõtte Eestis, Lätis ja Portugalis ning kokku on töös ligi 30 erinevat arendusprojekti. Invego on välja arendanud enam kui 150 000 m2 ning töös on veel 450 000m2 elukondlikku ja ärikinnisvara. Tallinnas ja selle lähiümbruses kinnisvara arendavatest ettevõtetest on Invego müüdud uute kodude arvu poolest viimase viie aasta koondarvestuses teisel kohal 900 koduga. Senisteks mahukamateks arendusteks on juba valminud Vana-Peetri, Tiskreoja ja Tabasalu Kodu ning praegu töös olevad Luccaranna, Uus-Järveküla ja Keila Pargikodude elurajoonid. Ettevõte on rajanud ka üle 50 000 m2 äripinda. Läti pealinnas arendab Invego elurajoone Vitolu Parks, koos arenduspartner Reterraga Parka Kvartals, Skanstes Rezidences ja Miera Rezidences ning Riia vahetus läheduses ridamaju Vide Adaži ja Mārupes Sirds arendustes. Lõuna-Portugalis on arenduses 65 hektaril laiuv Silves Hills 154 villaga, mis on sobilikud nii aastaringseks elamiseks kui hooajaliseks kasutamiseks.

Vaata Invego võlakirjapakkumise infoürituse videosalvestust 13. mail tutvustas kinnisvaraarendaja Invego investoritele oma võlakirjapakkumist Eesti investoritele. Üritusel rääkisid pakkumisest ja vastasid küsimustele: Invego juht Kristjan-Thor Vähi

LHV panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus

Invego finantsjuht Tõnis Teinemaa

Modereeris Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang Üritust saab veebiülekandena järgi vaadata siin