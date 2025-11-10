Tagasi ST 10.11.25, 18:25 Tõeline kasvu mootor: SAP lisas uusimale ERP äritarkvarale võimsa AI ja pakub seda ka Eesti ettevõtetele Maailma suurim majandustarkvaratootja SAP tuli välja oma ERP majandustarkvara uusima versiooniga Business Suite , mis sisaldab oma valdkonna kõige kaasaegsemat AI lahendust ja muudab ettevõtte juhtimise maksimaalselt efektiivseks.

SAP sertifitseeritud partneri Eestis, MS Ärisüsteemide konsultandi Taavi Mikkeri sõnul tuli SAP välja oma uusima ERP tarkvaraga, mis kannab üle mitme tarkvarapõlvkonna jälle nime Business Suite. „Kõige suurem muudatus võrreldes eelmiste versioonidega on täiustatud AI-rakendus, mida saab kasutada igapäevaste ülesannete kiiremaks lahendamiseks, andmeanalüüsiks, KPI-de jälgimiseks ja tööprotsesside efektiivistamiseks. See hoiab reaalselt igapäevaselt tunde ja ning eurosid kokku ning annab kogu juhtimisest läbiva ülevaate,“ rääkis Mikker.

„Business Suite’is sisalduv Joule nimeline AI-rakendus säästab erinevatele tööülesannetele kuluvat aega kuni 75%, muudab tööprotsessid, kliendisuhtluse, tootmis- ja tarneahelate ning üldise juhtimise sujuvamaks. Sisuliselt automatiseerib AI paljud protsessid lihtsalt ära,“ ütles Mikker.

„SAP Business Suite on praegu selgelt maailma moodsaim juhtimistarkvara, mis koondab SAPi poolt kogutud erinevate sektorite 50 aasta parimad praktikad kokku. See on esimene äritarkvara-AI, mis õpib reaalajas ja saab päriselt ettevõttest aru,“ lisas Mikker.

SAP Business Suite põhineb S/4HANA pilvepõhisel arhitektuuril, mis sisaldab kogu ettevõtte juhtimiseks vajalikku tarkvara – alates personali- ja andmehaldusest, finantsjuhtimisest, logistikast, CRM-st ning ka rohemajanduse mõõdikutest, et uute nõuetega kaasas käia. „Kõik on terviklikult ühel platvormil ja enam ei pea mitut tarkvara korraga hankima, juurutama või kasutama,“ rääkis Mikker.

Kodukootud tarkvara aeg on möödas – pilvepõhine võtab üle

MS Ärisüsteemide konsultandi Taavi Mikkeri sõnul on ühe tarkvara eluetapi lõpp kätte jõudmas. „Eelmise suurema lainega, 8-12 aastat tagasi juurutatud tarkvara on maha jäänud nii võimekuselt, kasutajakogemuselt, turvalisuselt kui puhtalt programmide ühilduvuselt. Tihti loodi toonane majandustarkvara igale ettevõttele eraldi, mille peamine risk hakkab realiseeruma – piltlikult öeldes pole enam varuosasid või inimest, kes seda remontida tahaks või oskaks,“ kirjeldas Mikker.

„Vanemate tarkvaralahenduste kasutajate üks põhiprobleeme on nii-öelda endiselt exceli-tasemel ja erinevate killustatud tarkvaraprogrammide kasutamine, millega kaasneb palju käsitööd. Uus Busines Suite koondab kogu ettevõtte tarkvara ja informatsiooni automaatselt kokku lihtsalt hoomatavaks tervikuks,“ lisas Mikker.

„SAP Business Suite on suures plaanis standardlahendus, mis arvestab erinevate sektorite ja ettevõtete eripäradega. Mullu Euroopa väärtuslikumaks börsiettevõtteks tõusnud SAP-s tegeleb tarkvaraarendamise ja -uuendamisega igapäevaselt kümneid tuhandeid inimesi – see pole kohalik idufirma, mida võib-olla aasta pärast enam pole,“ lisas Mikker.

„Küllalt standardse SAP Business Suite’iga on tarkvara juurutamine tavapärasest lihtsam ja kiirem – kolmest kuue kuuni. Kuna kõik on pilves, siis on kasutajatel alati viimane ning kõige turvalisem tarkvaraversioon. Tarkvara kasutamine hinnastatakse kasutajapõhiselt ja see sisaldab ka kohapealset professionaalset kliendituge.“

Ettevõte saab tegeleda oma põhitegevusega – ja olla alati kindel, et kasutatakse tarkvara viimast versiooni. Näiteks nendele Eesti ettevõtetele, kes juba kasutavad SAP S/4HANA pilvetehnoloogiat, tulevad Business Suite’i uuendused ja AI-võimekus automaatselt juurde.

Kõik räägivad tehisarust, ent enamasti piirdub see kõlavate loosungitega sellest, kuidas “AI muudab kõike”. Miks jääb sageli vastuseta praktiline küsimus, kuidas panna AI organisatsioonile päriselt tulu tooma?

19. novembril 2025 kell 9:00-13:30 toimub Fotografiska Tallinnas era- ja avalikule sektorile suunatud SAP äri-tehisintellektipäev, millel saab praktilise ülevaate – kuidas panna AI organisatsioonile päriselt tulu tooma.

SAP äritehisarupäeva esinejad vaatavad hüüdlausetest kaugemale ja näitavad juhtidele ning otsustajatele äri-AI reaalset potentsiaali:

- tehisaru aitab teha võimalikult informeeritud otsuseid – mida ja kuidas toota või müüa, kuidas tõhustada finantse ja tarneahelaid, korraldada inimeste rolle jne;

- AI-lahendused eristavad äriliselt olulist informatsiooni ja panevad selle sinu ettevõtte konteksti, et võimaldada suuremat kasvu, kasumlikkust ja innovatsiooni;

- kuidas integreerida SAP Business AI organisatsiooni tegevustesse

SAP lõi ettevõtete Digitaalsete Protsesside Hindamise (i.k. DDA – Digital Discovery Assessment) keskkonna – kus on võimalik saada tunniga esmane ülevaade, mida uuele tarkvarale üleminek konkreetse ettevõtte jaoks pakub.

Konsultatsiooni käigus kaardistatakse ilma varasema suurema eeltööta hetkeseis ning kitsaskohad ja saadakse kohe ka kiirülevaade protsessidest, mida tõhustada.

