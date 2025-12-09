Tagasi ST 09.12.25, 15:04 Riia ärikeskuse arendaja PN Project pakub uusi 9,5% tootlusega võlakirju Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project tegi senistele investoritele oma võlakirjaprogrammi raames esimese intressimakse ning käivitab nüüd programmi kaheksanda emissiooni, pakkudes investoritele 9,5% aastast tootlust poolaastaste kupongimaksetega.

Kavandatava kaheksanda emissiooni maht on kuni 4 miljonit eurot, võlakirjade emissioonihind on 1011,7163 eurot (nimiväärtus 1 000 eurot). Märkimisperiood kestab 8. detsembrist kuni 19. detsembrini ning võlakirjad lunastatakse 4. juunil 2027. Emissiooni korraldajaks on Artea Bank, müügiagentidena tegutsevad Orion Securities UAB ja Redgate Capital AS. Ülevaade projektist ja võlakirjaemissioonist Preses Nama Kvartals kodulehel

Uuest võlakirjaemissioonist saadavat tulu kasutatakse eeskätt kontorihoone ehitustööde jätkamiseks. Projekt on hiljuti saavutanud mitu olulist verstaposti, sealhulgas on lunastatud täielikult varasemad võlakirjad, kaasatud on uued tulevased üürnikud ning seatud kinnistule suurem hüpoteek.

Pärast Leedus 2023. aastal käivitatud varasema Preses Nama Kvartālsi võlakirjaprogrammi raames emiteeritud UAB Preses Namsi võlakirjade täielikku lunastamist on kõik varasemad kohustused nüüdseks täidetud. AS PN Projecti võlakirjaprogramm jätkub Preses Nama Kvartālsi kinnistule seatud hüpoteegiga tagatud ainsa finantseerimislahendusena. Hüpoteegi maht on suurenenud 41,4 miljoni euroni. Sellega on investorid nüüdsest veelgi turvalisemalt kaitstud.

„Kõik varasemad kohustused on täidetud ning meil on tervest Baltikumist institutsionaalsete investorite ja pankade tugi – Preses Nama Kvartāls on jõudmas finantseerimise lõppfaasi,“ ütles Lords LB Special Fund V fondijuht Povilas Urbonavičius. „Investorid on saanud esimese kupongimakse, ehitustööd edenevad stabiilselt, projektiga liitub üha enam üürnikke ning suurenenud hüpoteegikate kasvatab veelgi investorite kindlust. Kaheksas emissioon viib meid sammukese lähemale ühe Riia moodsama ja jätkusuutlikuma ärikeskuse valmimisele.“

Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone ehitustööd kulgevad vastavalt ajakavale ning paigaldatud fassaadielemendid annavad K. Valdemāra tänavalt vaadatuna juba selge ettekujutuse hoone mastaapidest.

Hoones saab olema kuni 2 500 töötajale mõeldud kaasaegne töökeskkond, paindlikult ja individuaalselt kohandatavad büroopinnad ning väga hea ligipääs mõlemalt poolt Daugava jõge. Projektiga on liitunud mitu uut üürnikku, sealhulgas juhtiv IoT- ja maksetehnoloogia ettevõte Vendon, mis koondab uude kontorisse kogu oma tegevuse. Lisaks on liitunud üks Läti suurimaid farmaatsiaettevõtteid, kelle nimi avalikustatakse peatselt.

Foto: Preses Nama Kvartāls Foto: Preses Nama Kvartāls

Alates võlakirjaprogrammi käivitamisest on PN Project kaasanud üle 43 miljoni euro, mis moodustab ligikaudu 72% kogu vajalikust finantseerimisest. AS PN Projecti võlakirjad on noteeritud Nasdaq Balti võlakirjaturul, mis tagab investoritele läbipaistvuse ja järelturu likviidsuse.

Kuidas investeerida

Investorid saavad võlakirju osta oma panga kaudu, otsides internetipanga investeerimisrubriigist PN Projecti võlakirju või võttes otse ühendust oma panga kliendihalduriga.

Detailne teave investeerimisvõimaluste kohta suuremate Balti pankade vahendusel on kättesaadav siit

Käesolev teade on tasuline turunduskommunikatsioon ega kujuta endast investeerimisnõuannet ega -pakkumist. Käesolevaga esitatakse teavet AS PN Project võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Iga investeerimisotsus peab põhinema Läti Panga poolt heaks kiidetud põhiprospektil ja lõpptingimustel. Heaks kiidetud põhiprospekt ja lõpptingimused on kättesaadavad AS PN Project veebilehel https://lordslb.lt/presesnams_bonds/

Teave Lords LB Special Fund V kohta

Lords LB Special Fund V on teadlikele investoritele mõeldud suletud investeerimisfond. Fond keskendub ärikinnisvara arendamisele Balti riikides. Seda haldab üks Baltikumi suurimaid juhtimisettevõtetest UAB Lords LB Asset Management. 2017. aastal loodud fond on teinud ühe investeeringu Riia äriarendusprojekti – Preses Nama Kvartals, mida arendab AS PN Project.

Teave Preses Nama Kvartālsi kohta

Preses Nama Kvartālsi arendus toimub mitmes ehitusetapis. Esimene etapp hõlmab A-klassi büroohoonet. Edasine arenduskontseptsioon näeb ette meditsiini- või hariduskeskust, hotelli või elamut, büroohoonet ning muid rajatisi. Plaanis on ka olemasoleva Preses namsi (Ajakirjandusmaja) hoone renoveerimine. Projekti arendaja on Lords LB Asset Management, kelle hallatavate varade maht ulatus 2024. aasta detsembri lõpuks 1,331 miljardi euroni.