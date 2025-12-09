Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 3.99 €
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,18%298,32
  • OMX Riga−0,23%931,38
  • OMX Tallinn−0,24%1 970,46
  • OMX Vilnius−0,06%1 292,31
  • S&P 5000,11%6 854,14
  • DOW 300,24%47 855,68
  • Nasdaq −0,12%23 517,57
  • FTSE 1000,23%9 667,39
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,62
  • OMX Baltic−0,18%298,32
  • OMX Riga−0,23%931,38
  • OMX Tallinn−0,24%1 970,46
  • OMX Vilnius−0,06%1 292,31
  • S&P 5000,11%6 854,14
  • DOW 300,24%47 855,68
  • Nasdaq −0,12%23 517,57
  • FTSE 1000,23%9 667,39
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,62
  • ST
  • 09.12.25, 15:04

Riia ärikeskuse arendaja PN Project pakub uusi 9,5% tootlusega võlakirju

Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project tegi senistele investoritele oma võlakirjaprogrammi raames esimese intressimakse ning käivitab nüüd programmi kaheksanda emissiooni, pakkudes investoritele 9,5% aastast tootlust poolaastaste kupongimaksetega.
Riia ärikeskuse arendaja PN Project pakub uusi 9,5% tootlusega võlakirju
Kavandatava kaheksanda emissiooni maht on kuni 4 miljonit eurot, võlakirjade emissioonihind on 1011,7163 eurot (nimiväärtus 1 000 eurot). Märkimisperiood kestab 8. detsembrist kuni 19. detsembrini ning võlakirjad lunastatakse 4. juunil 2027. Emissiooni korraldajaks on Artea Bank, müügiagentidena tegutsevad Orion Securities UAB ja Redgate Capital AS. Ülevaade projektist ja võlakirjaemissioonist Preses Nama Kvartals kodulehel.
Uuest võlakirjaemissioonist saadavat tulu kasutatakse eeskätt kontorihoone ehitustööde jätkamiseks. Projekt on hiljuti saavutanud mitu olulist verstaposti, sealhulgas on lunastatud täielikult varasemad võlakirjad, kaasatud on uued tulevased üürnikud ning seatud kinnistule suurem hüpoteek.
Pärast Leedus 2023. aastal käivitatud varasema Preses Nama Kvartālsi võlakirjaprogrammi raames emiteeritud UAB Preses Namsi võlakirjade täielikku lunastamist on kõik varasemad kohustused nüüdseks täidetud. AS PN Projecti võlakirjaprogramm jätkub Preses Nama Kvartālsi kinnistule seatud hüpoteegiga tagatud ainsa finantseerimislahendusena. Hüpoteegi maht on suurenenud 41,4 miljoni euroni. Sellega on investorid nüüdsest veelgi turvalisemalt kaitstud.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Kõik varasemad kohustused on täidetud ning meil on tervest Baltikumist institutsionaalsete investorite ja pankade tugi – Preses Nama Kvartāls on jõudmas finantseerimise lõppfaasi,“ ütles Lords LB Special Fund V fondijuht Povilas Urbonavičius. „Investorid on saanud esimese kupongimakse, ehitustööd edenevad stabiilselt, projektiga liitub üha enam üürnikke ning suurenenud hüpoteegikate kasvatab veelgi investorite kindlust. Kaheksas emissioon viib meid sammukese lähemale ühe Riia moodsama ja jätkusuutlikuma ärikeskuse valmimisele.“
Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone ehitustööd kulgevad vastavalt ajakavale ning paigaldatud fassaadielemendid annavad K. Valdemāra tänavalt vaadatuna juba selge ettekujutuse hoone mastaapidest.
Hoones saab olema kuni 2 500 töötajale mõeldud kaasaegne töökeskkond, paindlikult ja individuaalselt kohandatavad büroopinnad ning väga hea ligipääs mõlemalt poolt Daugava jõge. Projektiga on liitunud mitu uut üürnikku, sealhulgas juhtiv IoT- ja maksetehnoloogia ettevõte Vendon, mis koondab uude kontorisse kogu oma tegevuse. Lisaks on liitunud üks Läti suurimaid farmaatsiaettevõtteid, kelle nimi avalikustatakse peatselt.
  • Foto: Preses Nama Kvartāls
  • Foto: Preses Nama Kvartāls
Alates võlakirjaprogrammi käivitamisest on PN Project kaasanud üle 43 miljoni euro, mis moodustab ligikaudu 72% kogu vajalikust finantseerimisest. AS PN Projecti võlakirjad on noteeritud Nasdaq Balti võlakirjaturul, mis tagab investoritele läbipaistvuse ja järelturu likviidsuse.

Kuidas investeerida

Investorid saavad võlakirju osta oma panga kaudu, otsides internetipanga investeerimisrubriigist PN Projecti võlakirju või võttes otse ühendust oma panga kliendihalduriga.
Detailne teave investeerimisvõimaluste kohta suuremate Balti pankade vahendusel on kättesaadav siit.
Käesolev teade on tasuline turunduskommunikatsioon ega kujuta endast investeerimisnõuannet ega -pakkumist. Käesolevaga esitatakse teavet AS PN Project võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Iga investeerimisotsus peab põhinema Läti Panga poolt heaks kiidetud põhiprospektil ja lõpptingimustel. Heaks kiidetud põhiprospekt ja lõpptingimused on kättesaadavad AS PN Project veebilehel https://lordslb.lt/presesnams_bonds/

Teave Lords LB Special Fund V kohta

Lords LB Special Fund V on teadlikele investoritele mõeldud suletud investeerimisfond. Fond keskendub ärikinnisvara arendamisele Balti riikides. Seda haldab üks Baltikumi suurimaid juhtimisettevõtetest UAB Lords LB Asset Management. 2017. aastal loodud fond on teinud ühe investeeringu Riia äriarendusprojekti – Preses Nama Kvartals, mida arendab AS PN Project.

Teave Preses Nama Kvartālsi kohta

Preses Nama Kvartālsi arendus toimub mitmes ehitusetapis. Esimene etapp hõlmab A-klassi büroohoonet. Edasine arenduskontseptsioon näeb ette meditsiini- või hariduskeskust, hotelli või elamut, büroohoonet ning muid rajatisi. Plaanis on ka olemasoleva Preses namsi (Ajakirjandusmaja) hoone renoveerimine. Projekti arendaja on Lords LB Asset Management, kelle hallatavate varade maht ulatus 2024. aasta detsembri lõpuks 1,331 miljardi euroni.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

KAITA Group käivitab 10,5% tootlusega võlakirjade emissiooni, kutsudes üles investeerima Vilniuses ehitatavatesse uutesse korterelamutesse
  • ST
  • 04.12.25, 13:02
KAITA Group käivitab 10,5% tootlusega võlakirjade emissiooni, kutsudes üles investeerima Vilniuses ehitatavatesse uutesse korterelamutesse

Hetkel kuum

Endine Ukraina suursaadik Kaimo Kuusk (vasakul) koos Huum OÜ omaniku Siim Nellisega Huumi Ukraina tehases.
Börsiuudised
  • 08.12.25, 06:00
Saunaäri suits ja peeglid: investoritele lubatud Huum OÜ müüki pole endiselt toimunud
Siim Nellis: ma ei saa neid asju kommenteerida
Jüri Mõis toob näite nädalavahetuse Postimehest, kus Peeter Raudsepp oli nädala persoonina esitatud suure loo ja fotoga ning moekunstik Kristina Viirpalu väikesega. Tegelikult peaks olema vastupidi.
Saated
  • 08.12.25, 14:43
Jüri Mõis: Peeter Raudsepp on väike inimene väikesel ametikohal
Euroopa Liit on maailma võimsaim majanduskeskkond, loovus tuleb Euroopast
Tallinn ja Helsingi vaatavad investeeringute ja prognooside järgi tulevikku erinevalt. Fotol Tallinki laevad Tallinna Sadamas tänavu augustis.
Börsiuudised
  • 07.12.25, 17:15
Soome väljaanne: Tallinna sadam ja Helsingi sadam elavad eri reaalsustes
USA president Donald Trump väidab, et Ukraina riigipea pole end isegi rahuplaaniga kurssi viinud.
  • PRO
Uudised
  • 08.12.25, 14:11
Trumpi arvates tahab Putin rahu, Zelenskõi mitte
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kohtub kolmapäeval Hollandi investoritega.
Uudised
  • 08.12.25, 15:52
Rahahädas E-Piima Hollandi investorid tulevad ministriga plaani pidama
Turg ootab USA Föderaalreservilt sel nädalal suure tõenäosusega 0,25 protsendipunktist intresside langetust.
Börsiuudised
  • 08.12.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Endine pankrotihaldur ütles, et avavanglas olles saab ta praegu tööl käia Tabasalus asuvas lihatööstuses, kus tema tööülesanneteks on lihatoodete käitlemine ja laotoodete pakendamine.
Uudised
  • 08.12.25, 17:00
Veli Kraavi tahab vanglast välja: edaspidi pole mul kavatsust kuritegu toime panna
Taastuvenergia projektide arendusgrupi Sun Investment Group (SIG) tegevjuht Deividas Varabauskas.
  • ST
Sisuturundus
  • 08.12.25, 13:06
Sun Investment Group alustab kuni 3 miljoni euro suuruse võlakirjade emissiooni jaotamist rahastamaks päikeseelektrijaama ehitust Poolas
Oma Ehitaja juht Indrek Moorats. Foto: Andras Kralla.
Eesti ehitussektori murdepunkt: arendajad vallutavad Riiat, ehitajad vaatavad peeglisse
Google’i andmekeskus tegutseb Soomes Haminas üle kümne aasta, nüüd käivad selle miljardi euroni ulatuvad laiendustööd.
Soomlased kahtlustavad Eesti firmade punti ukrainlaste ärakasutamises
Jaap Ora, Eesti suursaadik Kasahstanis, kes lahkub ametist 1. jaanuaril.
Karis kärpis Kasahstanis peetud kõnest välja Vene-kriitilised lõigud, suursaadik sai ametist priiks
Oma Ehitaja juht Indrek Moorats. Foto: Andras Kralla.
Eesti ehitussektori murdepunkt: arendajad vallutavad Riiat, ehitajad vaatavad peeglisse
Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul väljendavad euriboride liikumised suurenenud ebakindlust.
Euribor rühib salamisi ülesmäge
Kui tavaliselt on riigikogu aasta viimasel istungil külas käinud jõuluvana, siis tänavu otsustati selline traditsioon ära jätta.
Preemiad riigiametites: kaks asutust jagavad kõigile, teised loevad iga senti
Nüüd ulatub Ain Hanschmidti positsioon Tallink Grupis 3,6 miljoni aktsiani.
Hanschmidt ostis 55 000 euro eest Tallinki aktsiaid
“Rohepööre ei sünni platsil betooni valades, vaid esmastes ideedes ja projektjoonistes,” rõhutab Nordeconi juhatuse liige Deniss Berman.
Nordeconi juhatuse liige: kuidas rohepööre ehitusse ära mahub?
Bolt hakkab tööle globaalse autotootjaga Stellantis, et arendada isejuhtivaid sõidukeid.
Üleilmne gigant ja Bolt hakkavad isejuhtivaid autosid arendama
Taastuvenergia projektide arendusgrupi Sun Investment Group (SIG) tegevjuht Deividas Varabauskas.
  • ST
Sun Investment Group alustab kuni 3 miljoni euro suuruse võlakirjade emissiooni jaotamist rahastamaks päikeseelektrijaama ehitust Poolas
Coop Pank teatas eelmisel nädalal, et plaanib küsida aktsionäridelt nõusoleku aktsiate tagasi ostmiseks.
Aktsiate tagasiostu efekt võib sulada nagu esimene lumi
Baltic Horizoni ärikinnisvarafondi juht Tarmo Karotam on varem öelnud, et kui võlakirjadega raha kaasamine ebaõnnestub, tuleb siiski mõni hoone fondi portfellist ära müüa.
Baltic Horizoni juht: turg kinnisvara müüki ei soosi, investorid on meie viimane võimalus
Fondi kasvanud vaba rahavoog võimaldab juhtkonnal eelduslikult teha aktsionäridele ettepanek maksta rekordiline dividend 2026. aasta kevadel.
Eften Real Estate Fund kasvatas osaku puhasväärtust
Nvidia maksab Hiinasse saadetud müügitulust USA-le 25%.
Trump kiitis heaks Nvidia H200 kiipide müügi Hiinale
Paramount tegi järjekordse pakkumise Warner Brosi omandamiseks.
Paramount asus Netflixiga võitlusse Warner Brosi pärast
Endine Ukraina suursaadik Kaimo Kuusk (vasakul) koos Huum OÜ omaniku Siim Nellisega Huumi Ukraina tehases.
Saunaäri suits ja peeglid: investoritele lubatud Huum OÜ müüki pole endiselt toimunud
Siim Nellis: ma ei saa neid asju kommenteerida
Eesti Merenduse Innovatsioonikeskuse asutaja Argo Sildvee ütles, et pingutas viis aastat kogu hingest, et eestlased jõuaksid maailma laevanduses tippu, kuid mitu ettevõtjat süüdistavad teda nüüd omakasupüüdlikes ambitsioonides ja sahkerdamises.
Eestisse miljoneid toonud algatus seilas karile. “Hoidke teda rahaasjadest eemal”
Tuntud investor Kristi Saare rääkis, et lause “noor inimene võiks investeerida indeksifondi” võib mõjuisikute projekti juhendi järgi muutuda problemaatiliseks. Tema sõnul on tegu väitega, mis on kirjas sadades investeerimisraamatutes, kuid uus dokument tõlgendab seda kui potentsiaalset nõuandmist.
“Surmahoop rahatarkusele”. Järelevalve mõjuisikute projekt saab tuntud investoritelt turmtuld
Raul Jeets tahab asju teha nii, nagu tema tahab. Kui fotograaf suunas Jeetsi põõsaste taustale pilti tegema, siis Jeets keeldus. Jeetsi hästi tundev rallisõitja Ott Tänak viitas, et metsaomanikust Jeetsi lihtsalt ümber ei veena. “Kui see põõsas oli tema jaoks võsa, siis oli see võsa.”
Edukas piimatootja tahab aina laieneda. Gross kadestab tema julgust, Tänak sihikindlust
Aasta käsitööettevõtja Maret Lehis.
Tunnustatud ettevõtja ajab meisterlikku äri tuhandete Eesti klientidega. “See pole nõrkadele!”
Shishi asutajad Taivo Piller ja Mart Haber ütlesid, et hoolimata kasumi suurest kukkumisest, on nad siiski kasumis. Paljud maailmakriiside ning temu-laadsete pealetungiga pankrotti läinud ettevõtted ei saa nii rõõmustada.
Konkurendid kukuvad pankrotti: Shishi sisustusäri püsib ikkagi kasumis
Ivar Valdmaa, üks puitmajatootja Harmet omanikke, ütles, et on Swedbanki maja ostnud firmas pigem passiivne osanik.
Swedbanki hoone uus omanik: tehing oli kõikidele soodne
Swedbank töötas aadressil Liivalaia 8/12 kokku 30 aastat, nüüd koliti samal tänaval 750 meetrit südalinna poole Arteri kvartalisse.
Swedbank müüs vana hoone imeodavalt. “Osteti betooni kilohinnaga”
Täiendatud

Podcastid

Jüri Mõis: Peeter Raudsepp on väike inimene väikesel ametikohal
Kuum tool
Jüri Mõis: Peeter Raudsepp on väike inimene väikesel ametikohal
00:00
Tööstusjuhid avavad uue aasta plaane. "Peame julgelt eksporditurgudele murdma"
Tööstusuudised eetris
Tööstusjuhid avavad uue aasta plaane. "Peame julgelt eksporditurgudele murdma"
00:00
7 aastat ja üle 3500 töömehe: Arteri kvartal tõi Merko projektijuhile aasta ehitaja tiitli
Hommikuprogramm
7 aastat ja üle 3500 töömehe: Arteri kvartal tõi Merko projektijuhile aasta ehitaja tiitli
Kes kindlustab koha finaalis? Vastamisi lähevad mälumängu medalistid ja malevlased
Mälupäev
Kes kindlustab koha finaalis? Vastamisi lähevad mälumängu medalistid ja malevlased
Efteni juht tegi ülevaate kõige riskantsematest võlakirjadest. "Võlakirjainvestor peabki ainult riskidele keskenduma"
Hommikuprogramm
Efteni juht tegi ülevaate kõige riskantsematest võlakirjadest. "Võlakirjainvestor peabki ainult riskidele keskenduma"
“Raha vedeleb maas!” Ajakirjanikud: Eesti satub piinlikku klubisse
Äripäev eetris
“Raha vedeleb maas!” Ajakirjanikud: Eesti satub piinlikku klubisse
09.12.-10.12.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
12.12.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
16.12.2025 Praktiline hankejuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Praktiline hankejuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.01.2026 Tulemuslikud arenguvestlused
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslikud arenguvestlused
8 akadeemilist tundi
13.01.2026, 10.02.2026, 10.03.2026, 07.04.2026, 05.05.2026, 02.06.2026 Juhtimiskompass
Äripäeva Akadeemia
JUHTIMISKOMPASS
48 akadeemilist tundi
21.01.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
22.01.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
22.01.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
IT Koolitus
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
23.01.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
26.01.-30.01.2026 MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
IT Koolitus
MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
40 akadeemilist tundi
27.01.2026 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.01.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Saated
  • 08.12.25, 14:43
Jüri Mõis: Peeter Raudsepp on väike inimene väikesel ametikohal
Euroopa Liit on maailma võimsaim majanduskeskkond, loovus tuleb Euroopast
2
Börsiuudised
  • 08.12.25, 06:00
Saunaäri suits ja peeglid: investoritele lubatud Huum OÜ müüki pole endiselt toimunud
Siim Nellis: ma ei saa neid asju kommenteerida
3
Börsiuudised
  • 07.12.25, 17:15
Soome väljaanne: Tallinna sadam ja Helsingi sadam elavad eri reaalsustes
4
Uudised
  • 08.12.25, 15:52
Rahahädas E-Piima Hollandi investorid tulevad ministriga plaani pidama
5
Uudised
  • 06.12.25, 13:24
Gross: kui detailplaneeringu menetlus käib kiiresti, võib ka uus pood tulla ruttu
6
Uudised
  • 08.12.25, 18:22
Krüptomiljonär seljatas kohtus rahapesu andmebüroo

Viimased uudised

  • PRO
Analüüsid
  • 09.12.25, 17:15
Makromaania: kas Michali eelarve paneb Reinsalu makse tõstma?
Börsiuudised
  • 09.12.25, 16:46
Kõik Balti börsid taandusid, kuid USA aktsiad lõpetasid eilse järsu languse
Uudised
  • 09.12.25, 16:27
Karis kärpis Kasahstanis peetud kõnest välja Vene-kriitilised lõigud, suursaadik sai ametist priiks
Uudised
  • 09.12.25, 16:13
Soomlased kahtlustavad Eesti firmade punti ukrainlaste ärakasutamises
Arvamused
  • 09.12.25, 16:00
Nordeconi juhatuse liige: kuidas rohepööre ehitusse ära mahub?
Arvamused
  • 09.12.25, 15:48
Aune Past “ekvatoriaalinimestest”: üksindus tapab, kõrvalejäetus kohutab
Saated
  • 09.12.25, 15:12
Eesti ehitussektori murdepunkt: arendajad vallutavad Riiat, ehitajad vaatavad peeglisse
  • ST
Sisuturundus
  • 09.12.25, 15:04
Riia ärikeskuse arendaja PN Project pakub uusi 9,5% tootlusega võlakirju
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025