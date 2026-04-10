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Hansavestis teeb AI müüki ajal, mil inimesed keskenduvad põhitööle

Tööstuses piisab mõnikord kahest puuduolevast töötajast, et tootmine seisma jääks. Just selliste kriitiliste olukordade lahendamisele on Hansavest oma äri ehitanud - 20 aasta jooksul ja väikese, spetsialiseerunud tiimiga. Täna aitab neid selles ka tehisintellekt.
Hansavesti juht Denis Tolkunov.
  • Hansavesti juht Denis Tolkunov.
  • Foto: Jake Farra
“Kui ettevõttel ei ole inimesi, siis ei saa ta uusi tellimusi vastu võtta. Kui tellimused jäävad hiljaks, tekivad tarneraskused ja kliendid lähevad mujale,” ütleb Hansavesti juht Denis Tolkunov.

Tööjõupuudus ei ole personalimure, vaid otsene äririsk

Hansavest tegutseb seal, kus tööjõupuudus muutub otseseks äririskiks. Metalli-, elektroonika- ja puidutööstuses ei ole küsimus sageli selles, kas tellimusi on, vaid selles, kas on inimesi, kes suudavad töö ära teha.
Tolkunovi sõnul on see probleem eriti terav olukorras, kus Eesti tööstus liigub järjest keerukama tootmise suunas. “Me ei saa mõelda massitootmisele nagu Hiina, oleme väike riik. Peame tegema keerukamat tööd ja keerulisemaid tooteid,” selgitab ta.
See tähendab ka seda, et vaja on rohkem spetsialiste, sageli selliseid, keda kohalikult turult lihtsalt ei leia. Hansavest on selle lünga täitmise enda peale võtnud: nad lähevad kliendi juurde kohale, mõistavad tootmist seestpoolt ja leiavad õiged inimesed ka siis, kui sobivat töötajat ei ole võimalik kiiresti kohalikult turult leida.
“Me tunneme oma kliente ja teame, millist töötajat neil vaja läheb,” ütleb Tolkunov.

B2B müügis on määrav see, kas oled õigel hetkel meeles

Hansavestil ei ole müügiosakonda. Müügiga tegelevad needsamad inimesed, kes juhivad projekte, suhtlevad klientidega ja tunnevad hästi tööstuse igapäevareaalsust. Just see teeb neist tugevad partnerid, kuid tähendab ka seda, et nende aeg on piiratud. Selles äris ei ole müük niivõrd harilik müügitöö, kuivõrd probleemide lahendamine.
Tolkunovi sõnul on siin B2B müügi suurim väljakutse ajastus. Ühel hetkel võib kliendil olla kõik kontrolli all, järgmisel hetkel on vaja kiiresti lahendada kriitiline tööjõupuudus. Otsuseid tehakse siis kiiresti ja enamasti selle kasuks, kes on juba varasemast tuttav. Samas võib esimene sisuline huvi või “jah” tulla alles kuid hiljem.
“Meie inimeste põhitöö on olla kliendi jaoks olemas siis, kui probleem on päris. Projektijuhid tegelevad klientide ja töötajatega, nad ei ole klassikalised müügiinimesed,” ütleb ta.
Just seepärast otsis Hansavest lahendust, mis aitaks hoida ettevõtet potentsiaalsete klientide vaateväljas ka siis, kui meeskond ise on hõivatud põhitööga.
Minu inimesed tulevad mängu siis, kui kontakt on juba tekkinud ja vestlus sisuliseks läheb.
Hansavesti juht Denis Tolkunov Sera AI agendi tööst.

AI aitab õigel hetkel pildis olla

Selleks kasutab Hansavest Sera AI agente, mis aitavad hoida ettevõtet tööstusettevõtete otsustajate radaril ka siis, kui projektijuhtide fookus on põhitööl. Süsteem leiab kontaktid ja alustab suhtlust, nii et vajaduse tekkimisel on Hansavest juba tuttav nimi.
“Minu inimesed tulevad mängu siis, kui kontakt on juba tekkinud ja vestlus sisuliseks läheb,” ütleb Tolkunov.
See tähendab, et müügi esimene ja kõige ajamahukam osa on automatiseeritud. Projektijuhid saavad keskenduda sellele, mis loob päriselt väärtust: kliendi mõistmisele ja õige tööjõu leidmisele.
Sama loogikat kasutatakse ka värbamises, kus AI aitab suure kandidaatide hulga seast sobivad inimesed välja valida.
  • Eesti tehnoloogiaettevõte, kes leiutas Sera - lahenduse, mis leiab ettevõttele vajalikud kliendid, võtab nendega ühendust ning broneerib kohtumised.
  • Foto: MARKUS MIKK

AI ei asenda eksperti, kuid annab talle vajaliku aja

Hansavesti mudel peegeldab laiemat muutust ettevõtluses. Kui tootmises automatiseeritakse füüsilist tööd, siis kontoris võtab tehnoloogia üle üha rohkem rutiinseid ja korduvaid tegevusi. See ei tähenda, et inimesi oleks vähem vaja. Pigem tähendab see, et nende aeg ja tähelepanu saab suunata sinna, kus neil on kõige suurem mõju.
Hansavesti puhul tähendab see, et tööjõu valdkonna eksperdid ei pea kulutama oma päeva müügitoru ees istumisele ega esmasele käsitööle. Nende roll on mõista kliendi olukorda, hinnata tegelikku vajadust ja leida lahendus siis, kui sellest sünnib päris väärtus.
Lõppkokkuvõttes ei võida alati see, kellel on parim teenus. Võidab see, kes on õigel ajal õiges kohas ning olemas.
Parimast ekspertiisist üksi ei piisa, kui ettevõte ei püsi õigel hetkel kliendi vaateväljas. Hansavest kasutab selleks Eesti tehnoloogiaettevõtte Sera AI agente, mis aitavad ettevõttel püsida õigel hetkel potentsiaalsete klientide vaateväljas ja jõuda õigete klientideni ajal, mil vajadus tekib.
Sera AI agendid on ehitatud ettevõtetele, kes müüvad ettevõtetele. See aitab tuvastada, millistele firmadele kirjutada, leiab õiged kontaktid ning avab suhtluse e-maili või Linkedini vahendusel.
Et lahendus on heaks abiliseks, on täna näha juba mitmetes sektorites: logistikas, pakendite prindis, toidutööstuses, moodulmajade müügis ja eriti ekspordi suunal.
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