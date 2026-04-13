Investeerimisstrateeg Rait Kondor: INVL Family Office kasvatab rikkust põlvest põlve

INVL Family Office’i investeerimisstrateeg Rait Kondor.
Foto: Simo Sepp
Saates tuleb juttu ettevõtetesse ja alternatiivsetesse varadesse investeerimisest, miks on erakapitaliinvesteeringud ajalooliselt teinud Euroopa ja USA aktsiaturgudest kuni kaks korda suuremat tootlust, miks ei tasu USA aktsiaturult järgmisel kümnendil senist head tootlust oodata ning kuidas maandada investeerimisriske heitlikus maailmas.
Lisaks selgitab Kondor, mida family office tegelikult tähendab, kuidas see töötab ja mille poolest erineb teistest investeerimisteenuse pakkujatest.