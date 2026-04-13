Tagasi ST Investeerimisstrateeg Rait Kondor: INVL Family Office kasvatab rikkust põlvest põlve INVL Family Office'i investeerimisstrateeg Rait Kondor selgitab, kuidas pääseda ligi kõrgema tootlusega varadele, mis on tavainvestorile seni kättesaamatud olnud.

Saates tuleb juttu ettevõtetesse ja alternatiivsetesse varadesse investeerimisest, miks on erakapitaliinvesteeringud ajalooliselt teinud Euroopa ja USA aktsiaturgudest kuni kaks korda suuremat tootlust, miks ei tasu USA aktsiaturult järgmisel kümnendil senist head tootlust oodata ning kuidas maandada investeerimisriske heitlikus maailmas.

Lisaks selgitab Kondor, mida family office tegelikult tähendab, kuidas see töötab ja mille poolest erineb teistest investeerimisteenuse pakkujatest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Vaata ka podcasti videosalvestust: