Tagasi ST Mis saab Google'i reklaamidest AI-ajastul? Saates "Password: Marketing and Money" arutlevad Hando Sinisalu ja Klewer Marketingi juht Argo Lipp selle üle, kuidas tehisintellekti levik mõjutab otsingukäitumist, Google’i reklaame ja ettevõtete nähtavust.

Mis saab Google reklaamidest kui inimesed kasutavad vähem klassikalist Google’i otsingut ja rohkem AI-tööriistu? Lipu hinnangul toimub muutus järk-järgult, mitte üleöö. Google töötab endiselt hästi siis, kui otsitakse konkreetset toodet või teenust, kuid pikemate ja sisulisemate küsimuste puhul kasutatakse üha enam tehisintellekti. See tähendab, et ettevõtete jaoks muutub üha olulisemaks mitte ainult tasuline reklaam, vaid ka orgaaniline leitavus ja usaldusväärne digijälg.

Juttu tuleb ka sellest, millal Google’i otsingureklaamid on kõige tõhusamad. Lipu sõnul toimivad need kõige paremini siis, kui inimesel on juba olemas selge ostusoov. Kui aga toodet või teenust veel ei osata otsida, on ka reklaami mõju väiksem. Samuti puudutatakse väikese turu eripära, sihtimise täpsust, väikese otsingumahuga B2B-valdkondi ja rahvusvahelist müüki, kus olulist rolli mängib kohalik keel.

Kokkuvõttes jõuab saade järelduseni, et Google’i reklaamid ei ole kadumas, kuid otsingu ja nähtavuse loogika on muutumas. Edu ei sõltu enam ainult reklaamirahast, vaid järjest rohkem ka sisust, usaldusväärsusest ja võimest uue otsingukeskkonnaga kohaneda.