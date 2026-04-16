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  • ST
  • 16.04.26, 10:59

Miks 80% tiimipäevi ei tööta ja milline keskkond tegelikult tulemusi loob

Enamik ettevõtte seminaripäevi ei muuda tegelikult midagi. Päev saab tehtud, slaidid vaadatud, kuid otsused jäävad tegemata ja ideed hajuvad igapäevamürasse. Just sellest probleemist on lähtunud ka Hedon SPA & Hotel, kus seminarikeskkonna loomisel on keskendutud mitte pelgalt ruumile, vaid sellele, kuidas inimesed päriselt mõtlevad, otsustavad ja koostööd teevad.
Iga tiimikohtumine peab looma väärtust. See tähendab keskkonda, mis toetab keskendumist, soodustab avatud mõtlemist ja võimaldab igapäevatööst päriselt välja lülituda.
  • Iga tiimikohtumine peab looma väärtust. See tähendab keskkonda, mis toetab keskendumist, soodustab avatud mõtlemist ja võimaldab igapäevatööst päriselt välja lülituda.
  • Foto: Hedon SPA & Hotel
Töö on muutunud ja koos sellega ka ootused keskkonnale, kus tööd tehakse. Hübriidtöö, hajusad meeskonnad ja pidev infomüra on toonud kaasa olukorra, kus väärtuslikumaks kui kunagi varem on saanud hetked, mil ettevõtte võtmeinimesed päriselt kokku tulevad. See aga muudab ka ootusi ümbritsevale keskkonnale.
Ettevõtte seminar, strateegiapäev või meeskonnaüritus ei ole enam lihtsalt kalendrisse märgitud sündmus. See on otsene investeering inimeste pühendumusse, koostöösse ja ettevõtte tulemuslikkusse. Just seetõttu on muutumas ka see, millist keskkonda ja võimalusi nende sündmuste jaoks valitakse.

Tuleviku töö vajab teistsugust keskkonda

Kui kontor ei ole enam ainus töökoht, siis muutuvad ka füüsilised kohtumised sisulisemaks. Juhtide jaoks tähendab see üht: iga kokkusaamine peab looma väärtust. See tähendab keskkonda, mis toetab keskendumist, soodustab avatud mõtlemist ja võimaldab igapäevatööst päriselt välja lülituda.
Traditsiooniline konverentsiruum ei täida neid eesmärke enam piisavalt hästi. Seetõttu liiguvad tulevikku suunatud ettevõtted üha enam lahenduste poole, kus töö ja taastumine on ühendatud üheks tervikuks– sest just seal tekivad paremad ideed ja tugevamad otsused.
Miks eelistada oma järgmisel töökohtumisel Hedonit?
Vaikne mereäärne keskkond → parem fookus
Butiikspaa kogemus → taastumine = paremad otsustused
Fine dining → kvaliteetne suhtlus väljaspool ruumi
Personaalsed lahendused → mitte standardpakett
Väiksemad grupid → rohkem sisulist väärtust

Mitte ruum, vaid tulemus

Hedon ei ole klassikaline konverentsihotell. Me ei tööta suurte gruppide masstoodangu loogikas, vaid keskendume väiksematele ja keskmise suurusega meeskondadele, kelle jaoks on päriselt oluline tulemuslikult ja süvenemist soosivalt tööd teha.
Ettevõtte jaoks tähendab see vastust lihtsale küsimust: kas ettevõtte sündmuseks valitud keskkond aitab teha paremaid otsuseid ning toetada ettevõtte arengut?
Hedon SPA & Hotel on oma seminarikeskkonna uuendamisel lähtunud just sellest loogikast. Uuendatud seminariruumid ei ole pelgalt visuaalne uuendus. Need on loodud arvestades, kuidas inimesed tegelikult töötavad:
  • Loomulik ja reguleeritav valgus, mis hoiab energiat;
  • Elegantne, kuid rahulik sisustus, mis ei väsita;
  • Kaasaegsed tehnilised lahendused, mis toetavad töövoogu;
  • Paindlikud ruumi paigutamise võimalused, mis sobituvad eesmärkidega;
  • Mitmekülgsed lisateenused, mis loovad selget lisaväärtust.
Kui tehnika töötab, ruum toetab ja keskkond ning lisavalikud inspireerivad, saab fookus liikuda sinna, kuhu see tegelikult kuulub – sisule ja otsustele.
  • Foto: Hedon SPA & Hotel
  • Foto: Hedon SPA & Hotel
  • Foto: Hedon SPA & Hotel
  • Foto: Hedon SPA & Hotel

Inspireeriv keskkond kui konkurentsieelis

Ettevõtted konkureerivad täna mitte ainult turul, vaid ka talentide pärast. Üha enam hinnatakse tööandjaid selle järgi, millist kogemust nad oma inimestele loovad. See kehtib ka ettevõtteürituste kohta, sest keskkond, kus luuakse strateegiaid ja arendatakse meeskondi, on oluline osa tööandja kuvandist. See kas toetab loovust ja loob energiat või mõjub lihtsalt kohustusliku „järjekordse koosolekuna”.
Mereäärne keskkond, rahulik tempo ja läbimõeldud ruumilahendus ei ole pelgalt esteetika. See on tööriist, mis aitab inimestel mõelda selgemalt ja näha suuremat pilti.
Ühe tuntud Eesti tehnoloogiaettevõtte juhtkond tõi oma strateegiapäeva Hedonisse eesmärgiga teha otsus järgmise aasta kasvusuuna osas. Päeva jooksul tehtud pausid Vaikses spaas ja ühine õhtusöök Raimondis lõid produktiivsust toetava keskkonna, kus äriliselt oluline otsus, mis oli kuude kaupa edasi lükkunud, sai lõpuks tehtud.
Kui sinu järgmine tiimikohtumine peab looma päriselt tulemusi, tasub keskkonna valik teha teadlikult ja tulla Hedon SPA & Hoteli.

Töö ja taastumine ei ole enam vastandid

Üks suurimaid muutusi töömaailmas on arusaam, et produktiivsus ei tule pidevast pingest, vaid tasakaalust. Seetõttu ei piisa enam sellest, et seminaripäev “saaks tehtud”. Päev peab olema üles ehitatud nii, et intensiivne töö vaheldub rahuliku taastumisega ning et inimesed saavad korraks „igapäeva kiirrongilt“ maha astuda.
Hedonis on see loogika viidud terviklahenduseni, kus kvaliteetne seminarikeskkond on rikastatud erakordsete toitlustus- ja spaaheaoluteenustega. Vaikse spaa rännak toimib kui mõjus “restart”, mille järel on meeskond taas keskendunud ja valmis tegema sisulisi otsuseid – mitte lihtsalt päeva õhtusse veeretama. See on keskkond, kus saab päriselt aeglustada, seda ilma mürata ja ilma kiirustamiseta. Kui inimesed tulevad tagasi tööruumi pärast sellist heaolupausi, on nad keskendunumad, avatumad ja valmis kaasa mõtlema.
  • Foto: Hedon SPA & Hotel
  • Foto: Hedon SPA & Hotel

Toitlustus kui töösündmuse tugisammas

Sageli sünnivad kõige olulisemad arutelud just pärast ametlikku osa – rahulikul lõuna- või õhtusöögil ja vabamas keskkonnas, kus rollid ja hierarhiad hajuvad.
Fine dining restoran Raimond loob keskkonna, kus ärilised vestlused saavad loomuliku jätku. See ei ole formaalne koosolek, vaid inspireeriv ruum koos kulinaarse maitserännakuga, kus ideed liiguvad vabamalt ja suhtlus on vahetum.
Grillrestoran Akord pakub teistsugust dünaamikat – vabamat, kuid samas maitsvat ja kvaliteetset. See sobib olukordadeks, kus eesmärk on tugevdada meeskonnatunnet.
Privaatsete õhtusöökide võimalus lisab juurde personaalsuse – eriti väärtuslik lahendus juhtkondadele või partnerüritustele.
  • Foto: Hedon SPA & Hotel
  • Foto: Hedon SPA & Hotel
  • Foto: Hedon SPA & Hotel

Personaalne lähenemine kui uus standard

Standardlahendused ei tööta hästi keskkonnas, kus iga ettevõte on erinev ja ümbritsev keskkond on pidevalt muutumises. Ärikliendi tänane ootus on, et pakutavad lahendused vastavad eesmärgile, kogemus on läbimõeldud ja detailid toimivad. Seetõttu on järjest olulisem personaalne lähenemine, mitte enam kui lisaväärtus, vaid kui standard.
Hedonis tähendab see seda, et sündmusi ei käsitleta “paketina”, vaid sisulise koostööna, millest tihti kujuneb pikaajaline partnerlus. Eesmärk ei ole lihtsalt korraldada päev, vaid luua keskkond, mis arvestab partnerettevõtte töötajate ootustega ning toetab konkreetset tulemust – olgu selleks strateegiline otsus, meeskonna sidusus või töötajate tunnustamine.
  • Foto: Hedon SPA & Hotel
  • Foto: Hedon SPA & Hotel
  • Foto: Hedon SPA & Hotel

Miks see on äriliselt oluline

Lõppkokkuvõttes ei vali ettevõtted keskkonda emotsiooni või ruumi füüsiliste elementide järgi, vaid mõju alusel. Hästi läbimõeldud sündmus tõstab töötajate motivatsiooni, parandab meeskonnasisest koostööd, kiirendab otsustusprotsesse ja tugevdab ettevõtte kultuuri. Need ei ole “pehmed väärtused”, need on otseselt seotud tulemustega. Just seetõttu liiguvadki ettevõtted lahenduste poole, kus kõik komponendid – seminariruum, toitlustuspakkumise, ümbritsev keskkond, puhkus ja lõõgastus – moodustavad ühe detailideni läbi mõeldud terviku.
Hedon SPA & Hotel on selle muutuse üks selge näide Eestis. Mitte lihtsalt koht, kus pidada seminari, vaid koht, kus ühisest tööpäevast saab kogemus ja kogemusest väärtus.
Hedon SPA & Hotel seminariruumide võimalused:
Suvituse saal suurusega 32 m² mahutab:
  • Diplomaadistiilis kuni 12 külalist.
Ruumis on: 98” ekraan, kaamera, kõlarid, pabertahvel, paber, pastapliiatsid, maitsevesi, kohv ja tee.
Supeluse saal suurusega 68 m² mahutab:
  • U-kuju stiilis kuni 28 külalist;
  • Klassiruumi stiilis kuni 30 külalist;
  • Teatristiilis kuni 70 külalist.
Ruumis on: projektor, helisüsteem, mikrofon, pabertahvel, paber, pastapliiatsid, maitsevesi, kohv ja tee.
Hedon Spaa sviit suurusega 30 m² mahutab:
  • Diplomaadistiilis kuni 6 külalist.
Ruumis on: projektor, pabertahvel, paber, pastapliiatsid, maitsevesi, kohv ja tee.
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  • 19.10.26, 16:35
USA börsid alustasid erisuunaliselt, tehnoloogiasektor püüab taastuda
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