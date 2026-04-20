Kanada ettevõte ehitab Eesti tarkvara abil tõhusamat ärimudelit
Jaekaubandus ja energiateenuse pakkujad ei konkureeri enam ainult hinna või asukohaga. Üha enam määrab edu see, kui sujuv, kättesaadav ja paindlik on kogu teenusekogemus. Kanadas mõisteti, et senine töökorraldus hakkas kasvu piirama.
Cloudicsi keskne süsteem koondab mitmed iseteeninduslikud süsteemid Hyvi hotellides.
Foto: Astro Baltics
RL Energies on Kanada energia- ja jaekaubandusettevõte, kes kasutab Tartus arendatavat Cloudicsi ökosüsteemi juba kuus aastat. Algselt tankimise ja elektrilaadimise haldamiseks kasutusele võetud lahendus on tänaseks laienenud ka ettevõtte mugavuspoodidesse ja hotellidesse.
Ettevõte tegutseb Quebeci regioonis, Kanadas, kus tööjõud on kallis ja sobivate töötajate leidmine keeruline. Ettevõtte probleem ei seisnenud kõigest värbamises, vaid leidus ka operatiivne risk. Näiteks ühel juhul tellis kaupluse juhataja ekslikult kuuekohalise summa eest tubakatooteid. Oli selge, et senine süsteem sõltus üleliia käsitööst ning inimlikest eksimustest, mistõttu osutusid vead kulukaks.
Ajas olid muutunud ka klientide ootused. Oodati kiiremat teenindust, rohkem iseseisvust ja ligipääsu väljaspool tavapäraseid lahtiolekuaegu. Olukorra lahendamine ei vajanud järjekordset eraldiseisvat üksiklahendust, vaid platvormi, mis ühendaks erinevad teenused üheks tervikuks.
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Tuntud Kanada ettevõte võttis kasutusele Cloudicsi kesksed lahendused.
Foto: Astro Baltics
Ühtne tarkvaraplatvorm killustatuse asemel
Uus süsteem pidi toetama korraga nii tankimist, elektrilaadimist, mugavuspoe ostukogemust kui mitme asukoha keskset haldust – nagu sõnas ettevõtte omanik Éric Larouche, siis otsiti “uue generatsiooni platvormi”, mille võimekus ei piirduks kõigest üksikute probleemide lahendamisega.
24/7 ligipääs ning iseteenindus kui uus normaalsus
Kõige nähtavam muutus toimus kliendikogemuses, täpsemalt seoses kättesaadavuse ja ligipääsuga. Cloudicsi mobiiliäpi ning nutika ukse avamise lahenduse abil saavad mugavuspoed olla avatud ööpäevaringselt. Klient laeb äpi alla, tuvastab end ning pääseb poodi ilma töötaja kohaloluta.
Muutus ka ostuprotsess ning poe toimimisloogika. Poes saab klient tegutseda omas tempos – skaneerida tooteid ja maksta otse telefonis. Muuseas on sarnane iseteeninduslik loogika kasutusele võetud ka Hyvi hotellides, mis on lähiajal laienemas ka regioonist välja.
Cloudicsi mobiilirakendus muudab teenused kättesaadavamaks ja ligipääsetavamaks.
Foto: Astro Baltics
Tehnoloogia loob uut väärtust
Oluline roll on kassasüsteemil, mis ei ole enam eraldiseisev tööriist, vaid kogu ökosüsteemi keskne osa. Cloudics POS võimaldab ühe nupuvajutusega vahetada tavakassa iseteenindusrežiimi vastu.
See tähendab, et sama riistvaraline seade täidab erinevaid rolle vastavalt vajadusele. Kui töötaja on hõivatud, saab kassast hetkega iseteeninduspunkt. Tulemuseks ei ole ainult efektiivsem teenindus, vaid paindlikum töökorraldus, kus süsteem kohandub olukorraga poes.
Keskne haldus üle kogu kaubandusvõrgustiku
Kuigi lõppkliendi jaoks on muutus nähtav eelkõige kaupluses, tekib suur osa ärilisest väärtusest taustal. Cloudics POSi back-office koondab tehingud, laoseisu ja tellimused ühte keskkonda.
Mugav pilvepõhine platvorm aitab vähendada käsitööd ja vigade riski, annab reaalajas ülevaate ning võimaldab langetada otsuseid andmete põhiselt. Kõiki teenuseid on võimalik hallata ühes intuitiivses keskkonnas ning see muudab ka ettevõtte rolli – RL Energies ei halda enam üksikuid eraldiseisvaid teenuseid, vaid ehitab terviklikku teenindusvõrgustikku.
Cloudicsi keskne haldussüsteem.
Foto: Astro Baltics
Fookus ei ole tehnoloogial, vaid toimival äril
RL Energies’i lähenemine on lihtne: tehnoloogia ei ole eesmärk, vaid tööriist. “Meie eesmärk on pakkuda klientidele toimivust, kindlustunnet ja positiivset kogemust,” kirjeldas Éric Larouche.
See tähendab, et iga uus lahendus peab vähendama keerukust – nii kliendi kui ettevõtte jaoks. Ettevõtte esindajate sõnul on oluline mõelda kaks sammu ette ning luua lahendusi, mis ei vasta ainult tänastele vajadustele, vaid toetavad ka tulevast kasvu ja uute teenuste lisandumist.
Astro Balticsi loodud NOOM ja Cloudics makselahendused .
Foto: Astro Baltics
Ökosüsteem, mis võimaldab kasvu
RL Energiesi kogemus näitab, et tänapäevane kaubandus- ja teenindusvõrk ei saa enam toetuda jäikadele süsteemidele ja killustatud tööprotsessidele. Kui eesmärk on pakkuda kliendile rohkem mugavust, hoida kulud kontrolli all ja kasvatada äri paindlikult, peab ka tehnoloogia selle tempoga kaasa tulema.
Cloudicsi ökosüsteem on üks terviklik platvorm, mis ühendab mugavuspoe, iseteeninduse, tankimise, elektrilaadimise ja keskse haldusloogika ühte toimivasse süsteemi.
RL Energies on Cloudicsi lahenduste toel näidanud, et innovatsioon ei pea tähendama keerukat äri. Vastupidi -- õigesti üles ehitatud ökosüsteem võimaldab kogu äritegevusel muutuda lihtsamaks, nutikamaks ja kohaneda homsete ootustega.
Kodumaine tarkvaralahendus
Astro Baltics on üks kogenumaid majandustarkvara pakkujaid Eestis, tegutsedes turul juba 1998. aastast. Ettevõtte tooteportfelli kuulub modulaarne NOOM majandustarkvara, Cloudicsi pilvepõhine platvorm ning suurel hulgal erinevaid liidestusi ja kliendispetsiifilisi erilahendusi.
Astro Balticsi loodud tarkvaralahendused on igapäevaselt kasutuses apteekides, kütusetanklates, tööstusettevõtetes, jaemüügikettides, majutusasutustes, kaubanduskeskustes ja teistes valdkondades nii Eestis kui ka välismaal.
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