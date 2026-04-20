Tagasi ST Kanada ettevõte ehitab Eesti tarkvara abil tõhusamat ärimudelit Jaekaubandus ja energiateenuse pakkujad ei konkureeri enam ainult hinna või asukohaga. Üha enam määrab edu see, kui sujuv, kättesaadav ja paindlik on kogu teenusekogemus. Kanadas mõisteti, et senine töökorraldus hakkas kasvu piirama.

RL Energies on Kanada energia- ja jaekaubandusettevõte, kes kasutab Tartus arendatavat Cloudicsi ökosüsteemi juba kuus aastat. Algselt tankimise ja elektrilaadimise haldamiseks kasutusele võetud lahendus on tänaseks laienenud ka ettevõtte mugavuspoodidesse ja hotellidesse.

Ettevõte tegutseb Quebeci regioonis, Kanadas, kus tööjõud on kallis ja sobivate töötajate leidmine keeruline. Ettevõtte probleem ei seisnenud kõigest värbamises, vaid leidus ka operatiivne risk. Näiteks ühel juhul tellis kaupluse juhataja ekslikult kuuekohalise summa eest tubakatooteid. Oli selge, et senine süsteem sõltus üleliia käsitööst ning inimlikest eksimustest, mistõttu osutusid vead kulukaks.

Ajas olid muutunud ka klientide ootused. Oodati kiiremat teenindust, rohkem iseseisvust ja ligipääsu väljaspool tavapäraseid lahtiolekuaegu. Olukorra lahendamine ei vajanud järjekordset eraldiseisvat üksiklahendust, vaid platvormi, mis ühendaks erinevad teenused üheks tervikuks.

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See tähendab, et iga uus lahendus peab vähendama keerukust – nii kliendi kui ettevõtte jaoks. Ettevõtte esindajate sõnul on oluline mõelda kaks sammu ette ning luua lahendusi, mis ei vasta ainult tänastele vajadustele, vaid toetavad ka tulevast kasvu ja uute teenuste lisandumist.

Ökosüsteem, mis võimaldab kasvu

RL Energiesi kogemus näitab, et tänapäevane kaubandus- ja teenindusvõrk ei saa enam toetuda jäikadele süsteemidele ja killustatud tööprotsessidele. Kui eesmärk on pakkuda kliendile rohkem mugavust, hoida kulud kontrolli all ja kasvatada äri paindlikult, peab ka tehnoloogia selle tempoga kaasa tulema.

Cloudicsi ökosüsteem on üks terviklik platvorm, mis ühendab mugavuspoe, iseteeninduse, tankimise, elektrilaadimise ja keskse haldusloogika ühte toimivasse süsteemi.

RL Energies on Cloudicsi lahenduste toel näidanud, et innovatsioon ei pea tähendama keerukat äri. Vastupidi -- õigesti üles ehitatud ökosüsteem võimaldab kogu äritegevusel muutuda lihtsamaks, nutikamaks ja kohaneda homsete ootustega.

Kodumaine tarkvaralahendus

Astro Baltics on üks kogenumaid majandustarkvara pakkujaid Eestis, tegutsedes turul juba 1998. aastast. Ettevõtte tooteportfelli kuulub modulaarne NOOM majandustarkvara, Cloudicsi pilvepõhine platvorm ning suurel hulgal erinevaid liidestusi ja kliendispetsiifilisi erilahendusi.

Astro Balticsi loodud tarkvaralahendused on igapäevaselt kasutuses apteekides, kütusetanklates, tööstusettevõtetes, jaemüügikettides, majutusasutustes, kaubanduskeskustes ja teistes valdkondades nii Eestis kui ka välismaal.