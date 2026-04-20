Tagasi ST Liftid viiekorruselistes majades ja naabruskondlik lähenemine: Tallinn otsib kortermajade renoveerimisel uusi lahendusi Seekordses saates “Kõik ärikinnisvarast” räägime liftidest, kortermajade renoveerimisest ja sellest, kuidas parandada elukeskkonda tervete hoovide ja naabruskondade kaupa, mitte ainult ühe maja piires. Stuudios on Kone Balti riikide müügidirektor Peeter Leet ning Tallinna linna juures tegutseva SOFTacademy pilootprojekti juht Kadri Auväärt.

Saates tuleb juttu sellest, kuidas Tallinna kortermajade renoveerimisel otsitakse uusi lahendusi, mis muudaksid kodud mugavamaks, ligipääsetavamaks ja energiatõhusamaks. Ühe olulise teemana käsitletakse liftide lisamist vanematesse viiekorruselistesse majadesse, kus neid seni enamasti ei ole. Arutletakse, miks on liftid üha olulisemad vananeva elanikkonna, liikumisraskustega inimeste ja väikeste lastega perede jaoks ning millised tehnilised ja juriidilised takistused selliste lahenduste elluviimisel praegu ees seisavad.

Juttu tuleb ka Tallinna SOFTacademy projektist Mustamäel, kus püütakse renoveerimist kiirendada naabruskondliku lähenemise abil. See tähendab, et korraga vaadatakse nii kõrvuti asuvaid kortermaju kui ka nendevahelisi hoove, haljastust, liikumisteid ja muud elukeskkonda. Saates avatakse, kuidas selline tervikvaade võiks aidata elanikel kergemini ühiste otsusteni jõuda ning miks on oluline, et kodu ei piirduks ainult korteri seintega.

Lisaks räägitakse rahastusest, võimalikest toetustest, päikesepaneelidest, energiasalvestusest, parkimisest ning sellest, kuidas erinevaid huve ja ootusi ühe maja või terve hoovi kaupa kokku viia. Saade pakub praktilist ja sisukat vaadet küsimusele, kuidas muuta vanad kortermajad tänapäevasemaks ja inimeste jaoks paremaks paigaks elamiseks.