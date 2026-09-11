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  • 11.09.26, 11:50

Väikesest koduturust maailma: kuidas muuta ekspordisoov praktiliseks kasvuks

Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.
30. septembril Arena Vilniuses toimuv eBay Baltic Export Summit 2026 on eBay esimene Baltikumiülene eksporditippkohtumine. Tasuta ühepäevasele sündmusele oodatakse ligikaudu 1000 ettevõtjat, eksportijat ja e-kaubanduse eestvedajat Baltimaadest ning mujalt Euroopast. Programmis on üle 20 esineja, enam kui kümme sessiooni ja rohkem kui kümme partnerit.
  • 30. septembril Arena Vilniuses toimuv eBay Baltic Export Summit 2026 on eBay esimene Baltikumiülene eksporditippkohtumine. Tasuta ühepäevasele sündmusele oodatakse ligikaudu 1000 ettevõtjat, eksportijat ja e-kaubanduse eestvedajat Baltimaadest ning mujalt Euroopast. Programmis on üle 20 esineja, enam kui kümme sessiooni ja rohkem kui kümme partnerit.
  • Foto: Menu Meedia
Väike koduturg on kasvavatele Eesti ettevõtetele korraga tugevus ja piirang. Siin saab toodet kiiresti testida, kuid varem või hiljem tekib küsimus, kust leida järgmised kliendid. Eksport näib loogilise jätkuna, ent uuele turule minek toob kaasa terve rea otsuseid: kuidas hinnata nõudlust, valida sihtriik, kujundada hind ning korraldada logistika, tagastused ja klienditeenindus.
Piiriülene e-kaubandus võimaldab seda teekonda alustada sammhaaval. Selle asemel et rajada kohe müügivõrk mitmes riigis, saab ettevõte katsetada valitud toodete ja turgudega, jälgida tegelikku nõudlust ning kasvatada mahtu seal, kus tulemused seda õigustavad.
eBay kaudu jõuab rahvusvaheliste ostjateni juba enam kui 15 000 Baltikumi ettevõtet. Platvorm ühendab müüjad 136 miljoni aktiivse ostjaga 190 turul. See loob võimaluse, kuid ei tee eksporti ettevõtte eest ära: edu sõltub sellest, kui hästi on valitud sihtturg, kohandatud pakkumine ja korraldatud kliendikogemus.
Balti ettevõtetel on juba praegu tooteid, mida maailm ihkab.
Vidmay Naini, eBay globaalsete kasvuturgude juht
  • Vidmay Naini, eBay globaalsete kasvuturgude juht
  • Foto: Menu Meedia

Ekspordiga saab alustada testides

Rahvusvaheline müük ei pea algama suure investeeringu ega täiuslikult valmis ekspordimudeliga. Mõistlik esimene samm on kontrollida, millistes riikides ja millise hinnaga on tootel nõudlust, ning õppida tegelike tehingute põhjal. Nii saab ettevõte enne suuremate kulude tegemist teada, kas tema pakkumine töötab ja mida tuleb kohandada.
eBay pakub müüjatele selleks mitmesuguseid tööriistu. Tehisarupõhised ülevaated aitavad mõista rahvusvahelist nõudlust, täiustada müügikuulutusi ja muuta tööprotsesse tõhusamaks. Kategooriapõhised lahendused, näiteks autovaruosade sobivuse määramine, aitavad viia õige toote õige ostjani. eBay Live võimaldab tooteid esitleda ja ostjatega reaalajas suhelda, SpeedPAK aga toetab tarnete ja tolliformaalsuste korraldamist.
Tehnoloogia väärtus seisneb siin eelkõige ebakindluse vähendamises. Ettevõtja saab otsuseid teha andmete ja ostjate tegeliku käitumise, mitte ainult oletuste põhjal.

Valdkonnad, kus Baltikumil on tugev lähtekoht

Baltikumi ettevõtete võimalus ei seisne tingimata suures tootmismahus. Eelis võib peituda nišitoodetes, eriteadmistes, paindlikkuses ja heas digivõimekuses. Rahvusvahelist potentsiaali näeb eBay muu hulgas autovaruosades, moes ja taaskasutuskaubanduses, kollektsiooniesemetes ning taastatud tehnikas. Nendes kategooriates võib haruldane või hästi kirjeldatud toode leida ostja palju suuremalt turult kui koduriik.
Eestis on üks konkreetne näide autovaruosade valdkond. eBay ja Autolammutuste Liit MTÜ ELV on sõlminud vastastikuse mõistmise memorandumi, et aidata kohalikel autolammutustel ja varuosade müüjatel jõuda rahvusvaheliste klientideni. MTÜ ELV direktor Sven Kimmel on toonud esile, et selline koostöö loob uusi kasvuvõimalusi ning toetab samal ajal sõidukikomponentide korduskasutust ja ringmajandust.

Konverentsilt peab saama konkreetse järgmise sammu

30. septembril Arena Vilniuses toimuv eBay Baltic Export Summit 2026 on eBay esimene Baltikumiülene eksporditippkohtumine. Tasuta ühepäevasele sündmusele oodatakse ligikaudu 1000 ettevõtjat, eksportijat ja e-kaubanduse eestvedajat Baltimaadest ning mujalt Euroopast. Programmis on üle 20 esineja, enam kui kümme sessiooni ja rohkem kui kümme partnerit.
Päeva mõte ei ole piirduda üldise inspiratsiooniga. Ettevõtja jaoks peaks tippkohtumine aitama vastata kolmele praktilisele küsimusele.
Kas minu tootel on rahvusvahelist nõudlust? Turuülevaated, kategooriapõhised meistriklassid ja kogenud müüjate lood aitavad hinnata, kus võiks olla ettevõtte tegelik võimalus.
Kuidas müük päriselt tööle panna? Töötubades käsitletakse müügikuulutusi, hinnastamist, logistikat, makseid, turundust ja kliendikogemust.
Kellega kasvuteekond ette võtta? Ühes kohas on koos eksportijad, e-kaubanduse eksperdid, logistika- ja tehnoloogiapakkujad, ettevõtlusorganisatsioonid ning riikide esindajad.
Kavas on rahvusvaheliste esinejate ettekanded, praktilised töötoad, edukate Balti müüjate kogemuslood, partnerite arutelud ja Baltic Top Seller Awards. Päeva eesmärk on, et osaleja lahkuks selgema arusaamaga oma rahvusvahelisest võimalusest, vajalikest oskustest ja järgmisest praktilisest sammust.
  • Foto: Menu Meedia

Maailmaturg on suur, kuid järgmine samm võib olla väike

2025. aastal ulatus eBay kaudu tehtud kaupade kogukäive 79,6 miljardi USA dollarini ning platvormil oli ligikaudu 2,5 miljardit müügikuulutust. Balti ettevõtte jaoks ei tähenda see, et kohe tuleb vallutada kogu maailm. Esimene eesmärk võib olla palju konkreetsem: leida üks toimiv toode, üks sobiv turg ja üks korratav müügimudel. Sealt saab kasv juba edasi liikuda.
eBay Baltic Export Summit 2026
Aeg: 30. september 2026
Koht: Arena Vilnius, Leedu
Osalemine: tasuta, kohtade arv on piiratud
Registreerimine: export.ebay.com/en/baltic-export-summit

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