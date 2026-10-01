Tagasi ST Rahvusvahelistele finantsbrändidele kasutajakogemust disainiv UXDA valis uueks kontoriks Preses Nama Kvartālsi Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.

UXDA on tunnustatud rahvusvaheline kasutajakogemuse disaini ettevõte, mis aitab pankadel ja fintech-ettevõtetel kujundada digitaalseid teenuseid – alates mobiiliäppide ja internetipankade kasutajateekonnast kuni visuaalse kasutajaliidese ja teenuse loogikani. Ettevõte on töötanud finantsbrändidega enam kui 39 riigis ning selle klientide seas on muu hulgas HSBC, Emirates NBD, Garanti BBVA, Dubai Islamic Bank, Bank of Jordan, United Arab Bank, GCash ja teised finantssektori ettevõtted. Töötades pankade ja fintech-ettevõtetega eri maailmaturgudel, puutub UXDA meeskond iga päev kokku üha kõrgemate ootustega disaini kvaliteedile, innovatsioonile ja kliendikogemusele. Seetõttu peab ka keskkond, kus selline disain sünnib, vastama samale standardile.

„UXDA disainifilosoofias on meie jaoks oluline luua kogemusi, millel on oma iseloom, mitte lihtsalt korrata seda, mida on juba tehtud. Seepärast otsisime ka kontori valikul enamat kui mugavat aadressi või ilusat vaadet. Otsisime kohta, millel on oma identiteet,“ selgitas UXDA kaasasutaja Linda Zaikovska-Daukste. „Preses Nama Kvartālsi arhitektuuris kõnetas meid just see eristuvus. See on äratuntava iseloomuga ruum, mis haakub hästi sellega, kuidas me ise disainist mõtleme. Märkasime isegi hoone arhitektuursetes detailides visuaalset sarnasust UXDA logo keskse sümboliga. See tekitas tunde, et valik on ratsionaalne ning sobib samal ajal loomulikult kokku meie enda disainilooga.“

Preses Nama Kvartālsi büroohoone eristuva arhitektuuri on loonud Taani arhitektuuribüroo Arrow Architects koostöös ARHIS Arhitekti bürooga. Keerukad tehnilised piirangud on lahendatud viisil, mis annab hoonele tugeva visuaalse identiteedi. Silla põhimõttel loodud postide ja kandekonstruktsioonide lahendus annab hoonele dünaamilise ilme ning võimaldab 24meetriseid sildeid. See vabastab büroopinnad sisemistest kandepostidest ning pakub üürnikele võimalikult suurt paindlikkust ruumilahenduste kujundamisel. Klaasitud ja taanduvad tasandid aitavad samal ajal visuaalselt vähendada hoone mastaapi ning siduda selle avaliku linnaruumiga. UXDA asutaja Aleksandrs Krēgersi sõnul on uue kontori valik seotud ka ettevõtte järgmise arenguetapiga. „UXDA areneb edasi rahvusvahelise finantsteenuste digitaalse kogemuse partnerina, mistõttu pidi uus kontor peegeldama nii seda, kes me oleme täna, kui ka suunda, kuhu liigume. Preses Nama Kvartālsis näeme selget arenguvõimalust ja potentsiaali kujuneda Riias oluliseks kaasaegse ettevõtluse keskuseks. Hoone eristub oma koheselt äratuntava arhitektuurse identiteediga. Just sellist individuaalsust aitame ka meie oma klientidel digitaalses keskkonnas luua,“ ütles Krēgers. Preses Nama Kvartālsi büroohoones saavad ettevõtted kujundada oma töövajadustele ja meeskonnakultuurile vastavad ruumid. Hoone plaanilahendus võimaldab valida nii kompaktsemaid büroolahendusi, väikseim saadaolev büroo on 127 m², kui ka suuremaid pindu. Terve korruse üürimisel saab luua kuni 2500 m² suuruse büroo.

Panoraamvaated, loomulik valgus, terrassid ja hoonet ümbritsev keskkond muutuvad oluliseks osaks igapäevasest töökogemusest. Just tähelepanu inimese kogemusele on üks asjaoludest, mida UXDA peab oma uue tööruumi puhul eriti oluliseks.

„Büroo valikul muutub ettevõtete jaoks üha olulisemaks meeskonna heaolu. Töökoht on tänapäeval palju enamat kui ruum, kus tööpäeva veeta. See on keskkond, kus kolleegid kohtuvad, sünnivad ideed, tähistatakse õnnestumisi ja kujuneb ettevõtte kultuur. Meil on hea meel, et UXDA valis Preses Nama Kvartālsi ning et uue kontori asukoht on ettevõtte meeskonnas juba tekitanud tõelist elevust,“ ütles Preses Nama Kvartālsi üürisuhete juht Jekaterina Zariņa.

KIVI Real Estate’i kinnisvarakonsultandi Artūrs Rundzānsi sõnul pakub Preses Nama Kvartāls haruldast kombinatsiooni ruumide kohandamise paindlikkusest ja arendaja poolt ettevalmistatud pindadele kolimise mugavusest.

„Vähesed büroohooned pakuvad nii suurt paindlikkust üürniku ruumivajaduste suhtes ning samal ajal võimalust kolida mugavalt arendaja ettevalmistatud pindadele. See on eriti oluline ettevõtetele, kes soovivad luua oma meeskonnale sobiva töökeskkonna, kuid hindavad ka selget, tõhusat ja prognoositavat kolimisprotsessi. Preses Nama Kvartāls võimaldab kohandada ruume ettevõtte vajadustele, säilitades samal ajal võimaluse kolida kvaliteetselt ettevalmistatud bürookeskkonda,“ ütles Rundzāns.

Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroopindadest on praeguseks lepingutega kaetud juba 25 protsenti ning üürnike kogukond jätkab kasvamist. Lisaks juba sõlmitud üürilepingutele selliste ettevõtetega nagu OP Bank, Deloitte, Vendon, VILGERTS, Berlin-Chemie/Menarini Baltic ja Utilitas Wind, on teised üürnikud reserveerinud üle 2000 m² büroopinda.

Ärikeskuse hoones kujundatakse juba ka igapäevast heaolu toetavat taristut. Pererestoran Irbēni hakkab pakkuma tervislikke toite ning igapäevast liikumist ja aktiivset eluviisi toetab Pilatese stuudio. Esimesed üürnikud alustavad hoones tööd 2027. aasta jaanuaris.

Investoritel on võimalik osaleda Preses Nama Kvartālsi arenduse rahastamises AS PN Projecti tagatud võlakirjade kaudu. AS PN Projecti uue võlakirjapakkumise märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini 2026, pakkumise sihtmaht on 3 miljonit eurot ning tootlus lunastustähtajani 9%. Võlakirjad on tagatud Preses Nama Kvartālsi kinnistutele seatud esimese järjekoha hüpoteegiga ning noteeritud Nasdaq Baltic võlakirjade nimekirjas.