Postkaardid ei mahu enam Andrei Antoniuki tuppa ära. Perekond kavatses osta ruumi laohoone või kaupluse jaoks. Foto: Liis Treimann

Venemaalase postkaardiäri tekitab Eestis „vastuvõetamatuid riske”

„Tahtsime ehitada teise poe, plakatitega. Näiteks selle laama, mille autor on minu naine, võib kinkida ülemusele. Sest presidendi portree seinale riputamine, nagu Venemaal kombeks, on igav ja vale, laama on aga just paras,“ ütleb ettevõtja Andrei Antoniuk, kes elab perega Eestis juba üle nelja aasta.

Paraku pole tema plaanidel määratud täituda: nagu Antoniukile politsei- ja piirivalveametis konsultatsioonil selgitati, pole tal pärast sanktsioonide kehtestamist võimalust Venemaa passiga mitte ainult elamisluba saada, vaid ka viisat pikendada. Ning pank sulges tema juba teise Eesti firma ärikonto. Nüüd on pere sunnitud Eestist lahkuma.

