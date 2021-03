Kawe AS otsib oma meeskonda ärikinnisvara müügijuhti

Kandideerimise tähaeg 06.04.21

Lisainfo ja kandideerimine SIIN

Sa vastutad Kawe portfelli äripindade täituvuse eest. See sisaldab endas uute üürnike leidmist nii arendatavatesse kui ka olemasolevatesse hoonetesse. Väga olulisel kohal on üürisuhete haldamine ning erinevate lahenduste leidmine, et nii üürnik kui üürileandja oleksid rahul ja koostöö pikaajaline. Sa osaled ka uute ärikinnisvaraprojektide müügi- ja turunduskontseptsiooni väljatöötamisel ning vastutad selle elluviimise eest. Sinu töö sisu on klientidega suhtlemine, läbirääkimiste pidamine, jooksvate küsimuste lahendamine, üürilepingute dokumentatsiooni koostamine, objektide lõikes erinevate eelarvete koostamine ja nende täitmise jälgimine. Sa lood tugevaid ja pikaajalisi kliendisuhteid, märkad ja realiseerid müügivõimalusi. Sa töötad tandemina oma assistendiga ja teed tihedat koostööd kogu Kawe meeskonnaga.

Sobid Kawe müügijuhiks, kui Sul on kõrgharidus, tulemuslik müügikogemus eelkõige ärikinnisvara või äriteenuste valdkonnas või kinnisvarasektori ärikliendihalduri kogemus pangast. Vajalik on väga hea eesti keele ja inglise keele oskus. Sa mõistad majandust, ärikeskkonda ja oma klientide äri olemust ning oskad pakkuda sobivaid lahendusi. Sa oled professionaalne läbirääkimistel ja korrektne lepingute sõlmimisel. Müügijuhi töö nõuab laia silmaringi, suurepärast suhtlusoskust, initsiatiivi ja usaldusväärsust.

Kawe pakub Sulle võimalust olla võtmetegija ärikinnisvara valdkonna juhtivas ettevõttes koostöös professionaalse, pühendunud ja ühtse tiimiga.

Kawe pakub Sulle korralikku põhipalka ja ametiautot.

Sinu töölaud ja Sinu meeskond ootab Sind tõeliselt kaasaegses Norra Majas, Veerenni 24, Tallinn.