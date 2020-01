Catering-ettevõtete TOPi võitja: hangete koostajatel läks mõistus kaduma

Catering-ettevõtete tabelis esimest kohta jagava Virumaa Koolitoidu juhatuse liige Jaana Reissaar rääkis, et hangetel osalemine on nende jaoks oluline, kuid kohati tundub, et terve mõistus on hangete koostajad maha jätnud.

Kungla lasteaed Rakveres on üks lasteasutusi, kus Virumaa Koolitoit 2018. aastal toitu pakkus. Foto: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Scanpix

2019. aastal osales Virumaa Koolitoit Viimsi valla ja Maardu linna koolide ja lasteaedade hankes. “Viimsis kahjuks me hanget ei võitnud ning lõpuks läks see hange ka tühistamisele. Maardus võitsime, aga hange samuti vaidlustati ning meiega sõlmiti ajutine leping kuni uue hanke tulemuste väljakuulutamiseni,” rääkis Reissaar 2019. aastal osaletud hangete kohta.