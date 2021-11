Audiitorbüroode TOP 2: edu tõi töötajate tahe mõelda välja vaid oma valdkonnast

Vastutustundlik ettevõtlus on üha enam investeerimisotsuste pärisosa, sh mõju keskkonnale, panus ühiskonna arengusse ja eetiline juhtimine. Foto: PWC

PwC tuli audiitorbüroode edetabelis teiseks. Ettevõtte juhtivpartneri Tiit Raimla sõnul on kõige tähtsamad inimesed, tänu kellele on teenus tipptasemel: “Kavas on veelgi enam arendada tegevusi, mis toetavad töö ja isikliku elu tasakaalu, et tööhoos end mitte ära kaotada.”

