Video: aasta edukaimad ärimehed

Äripäev valis aasta ärimeesteks ASi Cleveron osanikud ja eestvedajad Arno Küti ja Peep Kulla.

"Tõelised Eesti mehed"

Cleveroni pikaaegne investor Ivar Siimar kiidab, et Arno Kütt ja Peep Kuld on nagu tõelised Eesti mehed.

“Kui me 2008. aastal nende partneriks saime, oli neil üks pakiautomaadi prototüüp. Rahasüsti oleme teinud vaid korra ja rohkem pole pidanud sentigi sisse panema,” rääkis ta.

Siimari sõnul on Cleveronil olnud häid ja halbu aegu, praegu paistab, et on väga hea aeg. “Viimased kolm aastat on näidanud, kui kiiresti on ostud liikunud poeletilt­ interneti­poodidesse. Seega on neil paku tabamisega hästi läinud,” ütles ta.

Siimar ütles, et Sibo Invest on idufirmadesse investeerinud aastaid ja sageli läheb projekt luhta puuduliku meeskonnavaimu pärast. Cleveroni eestvedajad Arno Kütt ja Peep Kuld on tema hinnangul suutnud meeskonda häid inimesi juurde leida ja ette­võtet kasvatada.

Siimari sõnul on Kütt ja Kuld tõelised eesti mehed. “Maamehed ja töömehed,” iseloomustas ta. “Samas on nad piisavalt erinevad, Arno on ideede generaator ja Peep üritab ideid pakkida nii, et see kõigile arusaadav oleks. Meie jaoks on tegelikult kangelasi kolm, lisaks Arnole ja Peebule ka Cleveroni ekspordi­direktor Indrek Oolup. Indrek on samuti teinud väga tubli tööd, ent on pjedestaalilt välja jäänud. Ma arvan, et teda võiks ka esile tuua,” märkis Siimar.

Siimar avaldas heameelt, et Kütt ja Kuld on Viljandi patrioodid. “On oluline, et innovatsioon ja põnevad töökohad ei teki ­ainult Tallinna. Ma arvan, et nad on oma ettevõtmisega andnud Viljandile täiesti uue hingamise ja võib-olla inimestele tunde, et kõik on võimalik,” lausus ta.

"Heatahtlikud ja elujaatavad"

Viljandi Paalalinna kooli kehalise kasvatuse õpetaja Sulev Viies mäletab Arno Kütti ja Peep Kulda siiamaani väga hästi.

“Arno ja Peebu näod ja olek on mul alati olnud silme ees. Nad olid heatahtlikud ja elujaatavad poisid, mõlemad tegelesid ­kergejõustikuga ja mängisid korralikult korvpalli,” meenutab Viies. Tema sõnul oli Kütt visionäär juba kooli ajal, ta ei olnud teistega kaasa mineja, pigem oli eestvedaja.­ Näiteks kui oli mingiks võistluseks vaja­ klassivõistkonda kokku panna, oli Arno üks eestvedaja,” rääkis Viies. Peep oli tema sõnul samuti aktiivne poiss. “Aga tema oli rohkem killumeister, ta oskas peenikest nalja teha,” ütles ta.