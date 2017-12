USA noored fännavad kommunismi

Selgub, et üllatavalt suur osa Ühendriikide noortest ei näe sotsialismis ja isegi kommunismis midagi halba, kirjutab MarketWatch.

Mis on veel üllatav, 22 protsenti vastanutest suhtub Karl Marxi positiivselt ning üllatavalt suur osa neist näeb Joseph Stalinit või Kim Jong Uni kangelastena. See ei ole nali – numbrid ei valeta.

Võib-olla oleks ta pidanud seda ütlema hoopis Y-põlvkonnale (millennials; 1980–2000 aastatel sündinud inimesed)? Hiljuti avaldas USAs tegutsev sihtasutus Victims of Communism Memorial küsitluse, kus leiti, et iga teine Y-põlvkonna esindaja elaks kapitalistliku demokraatia asemel sotsialistlikus või kommunistlikus riigis.

I’m going to take half of Chloe’s candy tonight & give it to some kid who sat at home. It’s never to early to teach her about socialism. pic.twitter.com/3ie9C0jv2G

Halloweeni ajal tegi Donald Trump juunior Twitteris postituse, kus ta ütles naljatledes, et korraldas oma tütrele just poliitilise õppetunni. Ta näitas kommide äravõtmise kaudu, kuidas sotsialism töötab.

„Y-põlvkonnast on nüüd saanud Ühendriikide suurim generatsioon ja me oleme nägema hakanud väga-väga murettekitavaid trende,“ ütles organisatsiooni tegevdirektor Marion Smith. „See põlvkond eemaldub järjest kapitalismist ning aina sümpaatsem alternatiiv on nende jaoks sotsialism või isegi kommunism.“

Aga kas nad üldse teavad, mis asjad need on?

Uuring, mis telliti uuringufirma YouGoV käest, leidis, et Y-põlvkonna esindajad teavad sellest teemast kõige vähem. Lausa 71 protsenti ei suutnud kommunismi adekvaatselt defineerida.

Smith selgitas, et see on väga murelik pööre näitab, kuidas inimeste teadmised ajaloost on järsult kehvemaks muutunud. „Haridussüsteem pole bolševike algatatud kommunismiga seotud genotsiidi, hävitustöö ja kannatuste kohta õpilastele piisavalt infot andnud, see on läbikukkumine,“ ütles ta.

Lisaks leiti, et 53 protsenti ameeriklastest usub, et Ühendriikide majandussüsteem töötab nende vastu. Samal ajal ütles Z-põlvkonnast lausa 66 protsenti, et süsteem töötab nende kasuks. Z-põlvkonda kuuluvad 16–20aastased.

Kui rääkida majanduslikust ebavõrdsusest, siis tundub, et ameeriklased on samal meelel. 80 protsenti ütleb, et tegemist on tõsise probleemiga. Eelmise aasta küsitluses oli vastav protsent 78. Lisaks sellele ollakse peamiselt nõus (68 protsenti), et suurema sissetulekuga inimesed ei maksa piisavalt makse.

„Raport näitab selgelt, et meil on vaja nooremat põlvkonda harida. Peaksime neid sotsialismiga seotud ohtude eest hoiatama,“ ütles Smith. „Me jätkame tööd õpetajatega, et ehitada kava, mis seda vajadust täitma hakkaks.“