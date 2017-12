Hiina jättis Põhja-Korea naftast ilma

Hiina ei eksportinud novembris Põhja-Koreasse naftatooteid, näitavad Hiina tolli andmed.

Hiina on olnud Põhja-Koreale peamine nafta eksportija, aga eelmisel kuul ei liikunud üle piiri ei bensiini, diislikütust, laevakütust ega kütteõli, kirjutas Reuters. See on teine nafta nullekspordiga kuu järjest. Viimati oli Hiina laevakütuse eksport Põhja-Koreasse nullis 2015. aasta veebruaris.

Veel eelmisel aastal ostis Hiina Põhja-Koreast 22,5 miljonit tonni kivisütt, mille väärtus ulatus 2 miljardi dollarini. Vastu saadeti riigile 120 miljoni dollari eest kütust, mida kasutati põllumajanduses, transpordis ja sõjaväes.

ÜRO aasta varem kehtestatud sanktsioonid nägid ette piirata kütuse eksporti riiki.

Põhja-Korea jätkuvad tuumarelva- ja raketikatsetused on pinged regioonis üles kuumutanud. Eelmisel nädalal kehtestas ÜRO Julgeolekunõukogu uued piirangud Põhja-Koreasse müüdavale naftale, seades piiriks 500 000 barrelit aastas.

Hiina ei importinud Põhja-Koreast novembris ka rauamaaki, sütt ega pliid, nagu sanktsioonid ette nägid.

Shanghais asuva Fuda ülikooli Põhja-Korea eksperdi Cai Jiani sõnul näitab see teguviis Hiina positsiooni.