Soome mikroobifirma sihikul Tallink

Mikrobiotehnoloogiaettevõte ProtectPipe on alustanud peale Birka Cruisesi koostööd Tallinki ja Royal Caribbean Cruisesiga.

„Meie toode on katsetamisel Meyeri tehases sel aastal valminud Tallinki Megastaril ja kavandame just katseprojekti Silja Serenade’ile,“ ütles ProtectPipen rajaja Klas Alfthan.

Koostööplaane on ka Meyeri laevatehase ja laevafirmaga Royal Carribbean Cruises.

Praeguseks 14 töötajaga firma peatähelepanu on Soome turul, mille maht ulatub Aflthani hinnangul üle 500 miljoni euro.

Praegu Soomes ja Eestis tegutsev ettevõte alustas sel aastal tegevust ka Dubais. Aflthani sõnul on nõudlus tohutu. „Saime hiljuti esimese konteineri lahust kohale ja esimesed kliendid on aine asutusele võtnud. Kuna ettevõtmine on uus ja innovaatiline, teeme kohalike ametnikega tihedat koostööd, aga õnneks on suhtumine seal väga positiivne,“ rääkis Aflthan.

Ettevõtte eesmärk on laieneda Läänemere riikidesse. „Kuna ettevõtte missioon on Läänemere päästmine, võtame eesmärgiks laieneda Läänemerd ümbritsevatesse riikidesse. Ilma Venemaata on Rootsi, Norra, Saksamaa, Poola, Eesti ja Taani turu potentsiaal kokku ligikaudu 15 miljardit eurot, nii et tegemist jätkub,“ ütles Aflthan.