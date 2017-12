Danske rahapesuskandaal arvatust veel suurem

Peale Danske Bank Eesti filiaali voolasid suured ja kahtlased rahavood ka läbi Leedu, on välja selgitanud Taani ajaleht Berlingske.

Rahapesuprobleemid Danske Bankis ei piirdunud – vastupidiselt sellele, mida pank siiani on rääkinud – panga Eesti filiaaliga. Berlingske teab nüüd, et ka panga Leedu osakonnas lasti äärmiselt valgustkartva kliendi kahtlastel rahavoogudel konto kaudu liikuda.

„Rahapesu Danske Bankis paistab olevat olnud suurem ja palju süsteemsem, kui me oleme siiani arvanud. Tekib küsimus, kui suures ulatuses see siis tegelikult toimus,“ ütles Revisorjura.dk rahapesuvastase võitluse ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft uute andmete valguses.

Kui Berlingske varem rahapesu tõkestamise reeglite rikkumiste paljastuste käigus Danse Bankilt selgitusi küsis, vastas pank, et probleeme oli vaid Eesti filiaaliga. Siiski on Berlingske käsutuses dokumendid, millest nähtub, et maksuparadiisis registreeritud ettevõte Yellowstone Import Ltd. oli 2012. aastal Danske Leedu klient ja kandis oma sealsetelt kontodelt mitu korda miljonilisi summasid kahtlase ettevõtte kontole Danske Bank Eestis.

Bernhoft täheldas, et Yellowstone on just seda tüüpi ettevõte, mille eesmärk on omanikke varjata.

Tema arvates pidanuks ettevõtte omandivorm Danske Leedu filiaalis kõik häirekellad helisema panema: „Lähem uurimine oleks tõenäoliselt tähendanud kliendi väljaviskamist,“ ütles Bernhoft.

Yellowstone Import Ltd. on registreeritud Briti Neitsisaarte maksuparadiisis samal aadressil nagu firma, mis müüb ettevõtteid ja fonde diskreetsust soovivatele klientidele. Yellowstone Import Ltd. tegelikud omanikud on varjatud. Ettevõtte nimi esineb ka 2013. aasta nn Offshore-leaksis, kus pressile lekitati paljude maksuparadiisifirmade miljonid andmed.

Danske vastus muutus

Berlingske käsutuses olevatest dokumentidest nähtub, et ettevõte kandis 2012. aastal mitme ülekandega üle 10miljonilisi summasid üle ettevõtte Danske Leedu kontolt Danske Eesti kontole, mis kuulus samamoodi kahtlasele Briti ettevõttele, mille omanikud olid varjatud.

Berlingske andmetel teavitati Danske Banki tippjuhtkonda Leedu probleemidest 2014. aasta talvel, kui panga siseaudit avastas Eesti filiaali Leedust tulevad rahavood.

Danske Bank on kogu selle aja jooksul korduvalt väitnud, et rahapesu tõkestamise reeglite järgimisega oli probleeme vaid Eestis. Panga tippjuht Thomas Borgen ütles veel märtsiski FinansWatchile, et probleemid olid „isoleeritud Eestiga“. Kui pank hiljuti rahapesujuhtumis ulatuslikku uurimist alustas, teavitati pressiteates, et uurimine hõlmab „kliente ja ülekandeid Eesti filiaalis“.

Kaks nädalat tagasi, kui Berlingske panga poole pöördus ja Leedu rahavoogude kohta küsis, kõlas panga vastus teisiti. Nüüd räägitakse sellest, et pank uurib ka „teisi Balti turge“.

„Rahapesu tõkestamise töö on kompleksne ja mahukas, ja nagu aeg on näidanud, pole me suutnud seda kõigis piirkondades korralikult teha. Kindlasti on ka teisi kohti, kus me saaksime oma protseduure teistel turgudel parandada,“ kirjutas e-kirjas Danske Banki järelevalve juht Anders Meinert Jørgensen.

„Juhtum on meile õpetanud asju mitte enesestmõistetavana võtma. Seepärast oleme juba praegu otsustanud, et vaatame ka teisi Balti turge. Kui see peaks andma põhjust ulatuslikuks uurimiseks nendel turgudel, nii nagu me seda praegu Eesti filiaaliga seoses teeme, siis me loomulikult uurime,“ kirjutas ta e-kirjas.