Kuidas läheb Soome kodanikupalga eksperiment?

Soome otsustas 2017. aasta alguses alustada kodanikupalga eksperimenti, kus inimestele jagatakse tasuta raha. Vähemalt ühe osaleja jaoks on see positiivselt mõjunud.

Soomlane Mika Ruusunen sai 2016. aasta novembris ootamatu kirja. „Ma tegin selle lahti ja ma ei saanud üldse aru, mis toimub. Andsin selle oma abikaasale ja küsisin temalt, mis kurat see on,“ ütles Ruusunen.

Kiri tuli Soome valitsuselt. See oli teade, et Ruusunen hakkab saama eksperimendi käigus igakuiselt tasuta raha.

Ruusunen oli üks 2000 töötust soomlasest, kes valiti juhuslikult välja selleks, et katsetada garanteeritud baassissetulekut. Ta saab kaks aastat järjest igakuiselt 560 eurot, mis on maksuvaba. Ta võib seda raha kulutada oma äranägemise järgi.

„Ma ei ole sellise bürokraatilise vabadusega harjunud,“ nentis Ruusunen.

Vähem bürokraatiat, rohkem paindlikkust

Bürokraatia vähendamine on üks peamisi eesmärke, mida kodanikupalk peaks aitama Soomes saavutada. Valitsus testib, kas kodanikupalk on paindlikum poliitika kui praegused toetuste süsteemid. Nad tahavad teada, kas see pakub tööjõuturule tuge.

„Eeldatakse, et see poliitika võimaldab inimesi erinevate mehhanismide kaudu aktiveerida. Me tahame teada, kas see ongi nii,“ ütles valitsusorganisatsiooni Kela uurija Miska Simanainen.

Soome kodanikupalga eksperiment algas 2017. aasta 1. jaanuaril ning see kestab 2018. aasta lõpuni. Ametlike tulemusi ei avaldata enne kui eksperiment läbi on. Eksperdid ütlesid, et Soome puhul pole taoline eksperiment üllatus, sest riik on tuntud oma tasuta hariduse ja helde sotsiaaltoetuste süsteemi poolest.

„Me oleme kodanikupalga osas pidanud väga palju vaidlusi, see on toimunud juba mitu kümnendit järjest,“ ütles Simanainen.

Tasuta raha idee on muutunud viimastel aastatel järjest populaarsemaks, sest seda on teatud määral toetanud ka mitmed Silicon Valley ettevõtjad. Kõige tuntumad neist on ehk Elon Musk ja Mark Zuckerberg. Nad näevad, et kodanikupalk aitaks eelkõige töötajaid, kelle töö võib automatiseerimise ja robotite tõttu ära kaduda. Kodanikupalga toetajad räägivad, et tasuta raha muudab töötajad paindlikumaks ning võimaldab neil uut karjääri hõlpsamini alustada. Lisaks sellele võimaldab see rohkem tegeleda loovate tööde, hobide ning ettevõtlusega.

Soome eksperimendi eesmärk on anda töötutele inimestele ajend töötamiseks. Kodanikupalka makstaks ka siis, kui inimene on juba tööle läinud. Uurijad valisid summaks 560 eurot, sest umbes nii suured on sotsiaaltoetuste kaudu saadavad töötu abirahad.

„Üks peamine idee on ka see, et me testime olukorda, kus kodanikupalk asendaks põhilised sotsiaaltoetused või vähemalt töötu abirahad,“ ütles Simanainen.

Kõik võidavad?

Eksperimendis osalev Mika Ruusunen oli enne IT õpingute alustamist olnud töötu 16 kuud. Vahetult enne valitsuse kirja oli ta just saanud tööd ühes tehnoloogiafirmas. Ruusunen saab ka töö ajal igakuiset kodanikupalka.

„Enne praeguse töökoha saamist mõtlesin ma juba oma ettevõtte loomise peale. Hea on teada, et mul on jätkuvalt see võimalus olemas,“ ütles ta. „Kodanikupalk ärgitab inimesi tööd tegema, isegi poole kohaga või madala sissetulekuga. See on ühiskonna jaoks selline võit-võit (win-win) situatsioon.“

Kõik Soomes aga ei näe, et kodanikupalk oleks igal juhul võit, vaatamata sellele, et see võimaldab madalat sissetulekut rohkem aktsepteerida.

„Meie eesmärk ei peaks olema madalapalgaliste töökohtade loomine. Me eesmärk peaks olema hariduse ja inimeste oskuste parandamine,“ ütles raamatu „The Welfare State Strikes Back“ autor Antti Jauhiainen.

Jauhiainen pooldab kodanikupalka, aga ta näeb, et see peaks olema lisatoetus ning praeguste sotsiaaltoetuste süsteemi ei tohiks asendada.

Ruusunen arvab, et kodanikupalk on tulevikus normaalsus. „Ma arvan, et 100 aasta pärast näevad inimesed kodanikupalka nagu valimisõigust,“ ütles ta. „Ma olen väga uhke, et Soome on üks esimesi riike, kus seda testitakse.“