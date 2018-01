Swedbanki pensionifond edestas konkurente

Eesti pensionifondidel oli mullu võrdlemisi hea aasta, enamik eestlaste pensionirahast on progressiivsetes fondides ning nende võrdluses läks kõige paremini Swedbankil, kelle fond K3 kerkis ligi 5,3 protsenti, kirjutas ERR.

Teisel ja kolmandal kohal olid SEB ja Luminori fondid 3,8protsendise tootlusega, mis on veidi suurem kui mullune inflatsioon. Kõige kehvemini läks LHV progressiivsel fondil, mis kasvas 2,8 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viie aasta kokkuvõttes on esikohal on Luminor ning Swedbank teisel kohal. LHV on selles arvestuses kolmas ning viimasel kohal on SEB progressiivne fond.

