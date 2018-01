Kinnisvarafirma juhte süüdistatakse kelmuses

Põhja ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse kinnisvarafirma Delta Property juhte kelmuses ning prostitutsioonile kaasaaitamises.

Prokuratuur süüdistab Daniil Savitskit ja Stanislav Borodini kelmuses ja prostitutsioonile kaasaaitamises ning kinnisvarafirmat Delta Property kelmuses juriidilise isikuna, kirjutas ERRi venekeelne uudisteportaal.

Delta Property omanik Savitski on tuntud jalgpallur, kes kuulub ka jalgpalliliidu juhatusse ning on 2014. aastast advokatuuri liige, firma teine omanik Borodin on kinnisvaraäris tegutsenud aastaid.

Mullu augustis pidas politsei Borodini kinni ning prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal ta vahistati, Savitski viibib vabaduses. Süüdistuse järgi petsid nad kaitsetutelt inimestelt, sealhulgas lastelt ja invaliididelt, välja raha ja kortereid.

Neile esitati ka süüdistus prostitutsioonile kaasaaitamises, kuna Delta Property kinnisvaraportfelli kuuluvas korteris toimus prostitutsiooniäri.