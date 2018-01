PRIAt petta üritanud ettevõtjatele määrati reaalne vangistus

Lõuna ringkonnaprokurör Margus Lellep jäi maakohtu otsusega rahule. “Eks neid kohti ole seal, kus ka minul on põhjust teises astmes edasi vaielda, aga üldjoontes võib rahule jääda,” ütles ta. “Kesksed isikud said karistuse nagu taotlesin ja see on kõige olulisem.”

Soodustuskelmusega püüdsid süüdistatavad välja petta süüdistuse kohaselt pea kaks miljonit eurot, kuid välja maksis PRIA ligi 33 000 eurot.

Skeemid taotlemisel

Süüdistuse järgi töötas Viitkin koostöös Mikenbergiga toetuste taotlemiseks välja ebaseaduslikke skeeme. Kuna Viitkinile kuulunud AS Ekso kontserni ettevõtted Ekso Agro ja Ekso Farm ei vastanud mitmete meetmete tingimustele, korraldati taotlemist Egrit Viitkini kontrolli all variettevõtete Setu Veis, Megarunner ja Veskivilly kaudu, mille omanikena ja juhtidena tegutsesid variisikutena kaasatud Viitkini lähikondsed.

„Kohtueelse uurimise käigus oli asjas algselt kümme kahtlustatavat ja süüdistusaktiga sai kohtusse saadetud kuus isikut, kuid ülejäänute osas on õnnestunud leida juba eelnevalt lahendused kas oportuniteedi printsiibi rakendamise kaudu või kokkuleppemenetluses,“ märkis Lellep.

Kohtu otsus

Tartu maakohus mõistis Egrit Viitkini süüdi soodustuskelmuse katses. Eero Mikenbergi mõistis kohus ühes soodustuskelmuse katse episoodis õigeks ja ülejäänud süüdistuse osas, ehk seitsmes episoodis süüdi soodustuskelmuses. Kadi Viitkini mõistis kohus neljas episoodis õigeks, kuid kahes episoodis süüdi soodustuskelmuse katses.

Erki Anioti osas lõpetas kohus ühes episoodis menetluse seoses aegumisega ning ühes episoodis mõisteti ta soodustuskelmuse katses süüdi.

Viitkinile mõistis kohus kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse ja Mikenbergile kolme aasta ja 10 kuu pikkuse vangistuse. Mõlemal tuleb oma karistusest kohe ära kanda kaks kuud vangistust. Ülejäänud vangistus mõisteti neile nelja-aastase katseajaga. Kadi Viitkinile mõistis kohus rahalise karistuse 200 päevamäära ehk 640 eurot ning Aniotile rahalise karistuse 100 päevamäära ehk 2700 eurot.

Mikenbergilt mõisteti süüteoga saadud vara konfikseerimise asendamiseks riigituludesse 18 232 eurot. Konfiskeerimise asendamise tagamiseks jääb Mikenbergile kuuluvale kinnistule kohtulik hüpoteek nimetatud summas riigi kasuks. Menetluskuludena peab Egrit Viitkin tasuma 1037 eurot, Mikenberg 14 236 eurot, Kadi Viitkin 705 eurot ja Aniott 705 eurot.

Kohtus leidis tõendamist, et Egrit Viitkin ja Mikenberg taotlesid PRIA-lt pettuse teel investeeringutoetusi Setu Veis OÜ, Veskivilly OÜ ja Megarunner OÜ nimel kokku umbes 1,8 miljonit eurot. Lisaks on Mikenberg taotlenud pettuse teel Gateway OÜ nimel üle 99 000 euro investeeringutoetust.

Kohus leidis uuritud tõendite alusel, et Kadi Viitkin ei ole osalenud pettuse teel investeeringutoetuse taotlemisel kolmes süüdistusepisoodis ning Mikenberg ühes Setu Veise episoodis. Samuti mõistis kohus Kadi Viitkini õigeks Megarunneriga seotud episoodis.

Hoiatus taotlejatele

Kohus pidas Egrit Viitkini ja Mikenbergi süüd keskmisest suuremaks ja mõlema puhul põhjendatuks osaliselt reaalse vangistuse mõistmist, kuna nende kuritegelik käitumine on olnud pikaajaline ja süsteemne. Kohtu hinnangul tuleb neile anda selge signaal sellest, et selline tegevus on äärmiselt taunitav.

"Euroopa Liidu fondidest pärit olevate toetuste kasutamine erinevate eluvaldkondade edendamiseks on Eestis juba aastaid olnud ja on ka edaspidi laialt levinud. Tuleb vältida nende rahaliste vahendite väära jaotamist, sest see kahjustab konkurentsi ja ühtlasi vähendab usaldust riigi kui nende toetuste jaotaja vastu," seisab kohtuotsuses.