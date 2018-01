Rootsi ettevõtetel tugev aastalõpp

Ainult tellijale

Kristjan Pruul 03. jaanuar 2018, 11:00

Ainult tellijale

Rootsi tööstus- ja teenindussektori kasv pidurdus detsembris veidi, kuid kokkuvõttes oli tegemist tugeva kasvuga, selgub Swedbanki ja Sifi ostujuhtide indeksist.

Uute töötajate palkamise ja uute tellimuste väljavaated vedasid täna avaldatud Rootsi ostujuhtide indeksi novembri 63,3 punktilt detsembris 60,4 punktile. Tarbekaupade ja vahekaupade hindade hinnangud olid aga 71,9 punktiga aasta kõrgtasemel. Alla 60 punkti on ostujuhtide indeks tänavu langenud vaid kahel kuul.

Arvestades, et 50 punkti tähistab nullkasvu, lubab mullu pigem 60 punkti tasemel kõikunud indeks tugevat majanduskasvu ka viimases kvartalis. Ostujuhtide indeks on majandustsükli indikaator, millega majanduskasv on tugevas korrelatsioonis.