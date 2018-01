Töötuskindlustuse hüvitisele määrati ülempiir

Äripäev 03. jaanuar 2018, 13:32

Töövõimereformi eest on siiani maksnud EL https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180103/NEWS/180109925/AR/0/AR-180109925.jpg

Töötukassa teatas, et sel aastal on töötuskindlustushüvitist võimalik saada maksimaalselt 1446 eurot ja 15 senti kuus, minimaalne hüvitis 31 kalendripäeva eest on aga 242 eurot ja 73 senti.