Saakašvili mõisteti Gruusias tagaselja vangi

Gruusias mõisteti tagaselja kolmeks aastaks vangi riigi ekspresident Mihhail Saakaðvili, keda süüdistatakse võimu kuritarvitamises. Saakaðvili nimetas otsust ebaseaduslikuks.

Prokuratuur süüdistas Saakaðvilit selles, et ta 2009. aastal andis armu neljale politseinikele, kes kandisid vanglakaristust pankur Sandro Girgviliani tapmise pärast 2006. aastal. See mõrvaprotsess sai Gruusias erakordset tähelepanu, sest sellesse olid segatud endine siseminister, põhiseadusliku järelevalve juht ning teised kõrged õiguskaitseametnikud.

Saakaðvili aga leiab, et otsus on ebaseaduslik ja vastuolus igasuguste normidega, kirjutas Interfax. „Gruusia kohtu langetatud otsus minu suhtes on täielikult Gazpromi suurima eraaktsionäri Ivaniðvili (oligarh, Gruusia endine peaminister Bidzina Ivaniðvili – toim) kontrolli all - ebaseaduslik ja vastuolus kõigi rahvusvaheliste, riiklike normide ja terve mõistusega,“ kirjutas Saakaðvili oma sotsiaalmeediakontol.

Ta on oma sõnul kindel, et otsus – nii nagu ka praegu Kiievis alanud protsess – „näitab, et oligarhide võim Ukrainas ja Gruusias tegutsevad sünkroonis ja teineteisega täielikus kooskõlas“ tema vastu, põhjuseks tema võitlus oligarhide ja korruptsiooni vastu.

Saakaðvili advokaat teatas pärast kohtuotsuse väljakuulutamist, et kaebab otsuse edasi ning ütles kommentaariks, et presidendina oli Saakaðvilil õigus politseinikele armu anda.

Vastuseis Ukrainas

Saakaðvili ise viibib praegu Ukrainas, kuhu ta suundus 2015. aastal, mil temast sai president Petro Poroðenko toetusel Odessa kuberner. Sama aasta lõpul võttis Gruusia temalt kodakondsuse pärast seda, kui ta oli saanud Ukraina passi.

Novembris 2016 lahkus Saakaðvili kuberneri ametist, öeldes selgituseks, et on väsinud pidevatest valedest ja korruptsioonist, viidates sellega ka riigi tippladvikule. Poroðenko vabastas ta seepeale ametist ning ka oma sisenõuniku kohalt. Seejärel otsustas Saakaðvili luua Ukrainas uue partei.

Opositsioonilise partei juhina on ta Ukrainas kutsunud kokku meeleavaldusi ja nõudnud presidendi kukutamist ning uue valitsuse moodustamist, mida ta on oma sõnul valmis ise juhtima asuma.

Mullu juulis võttis Poroðenko temalt Ukraina kodakondsuse.

Eile lükkas Kiievi piirkonnakohus tagasi Saakaðvili kaebuse migratsiooniameti peale, kes keeldus talle andmast põgeniku staatust. Samal ajal on tal üleval teinegi kohtuvaidlus – 11. jaanuaril vaatab Kiievi apellatsioonikohus üle prokuratuuri kaebuse selle kohta, et rajoonikohus keeldus Saakaðvilile koduaresti määramisest.