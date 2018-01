Rootsi riigikassa pungil täis

Rootsi riigikassa numbrid on asjatundjaidki üllatanud: riigieelarve ülejääki nimetas Danske Banki ökonomist lausa hulluks.

Helsingin Sanomat kirjutas, et ülejääki kogunes mullu 6,3 miljardit eurot ehk Rootsi kroonides 61,8 miljardit.

Soome leht toob siia kõrvale võrdluseks enda riigi, mis kattis oma riigi kulusid miljardites laenuga, samamoodi on meie eelarve miinuses. Rootsi on seevastu viimastel aastatel oma võlasummat vähendanud. See vähenes eelmisel aastal 19 miljardi Rootsi krooni võrra, tulemuseks jäi 1328 miljardit krooni ehk 135 miljardit eurot.