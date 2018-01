Eestlane vaatab patusektorisse ja otsib võimendust

Ka Koppeli hinnangul on ajakirjanduse mõju aktsiavalikule raske üle hinnata. „Kindlasti mõjutab meedia klientide väärtpaberivalikut väga olulisel määral,“ on ta veendunud. „Võib selgelt täheldada, et kui meedias on mõnest instrumendist põhjalikumalt juttu olnud, siis järgmistel päevadel on näha ja tunda, et klientide kauplemisaktiivsus selle instrumenti puhul kasvab,“ lisas Koppel.

Koppeli kinnitusel kehtib sama ka veidi eksootilisemate või spekulatiivsemate instrumentide kohta. Baltikumi koha pealt tõi ta aga välja, et siin mõjutab peale meedias kajastatavate uudiste investorite otsuseid ka aktsiate vähene likviidsus. „Kindlasti piirab see investorite valikut,“ on ta veendunud.

Pikkeli sõnul on Baltikumis välja kujunenud eeskujud, kelle tegevust investeerimisotsuste langetamisel tihti vaadatakse. „Üsna palju järgitakse selliseid eeskujusid nagu näiteks Äripäeva investor Toomas,“ ütles ta. LHV maaklertegevuse juht lisas, et pikaajalist investeerimisstrateegiat omavate klientide portfellides on muudatusi aga raskem jälgida, sest kasutusel on väga palju erinevaid strateegiad.