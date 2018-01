Lühendatud tööpäev turgutab teenindaja tulemuslikumaks

Ainult tellijale

Aasta tagasi alustas Elisa pilootprojektiga, võttes oma Kristiine esinduses kasutusele kuuetunnised töövahetused. Toona alustas sellega kolm inimest, tänaseks on liitujaid kokku kaheksa ning peagi lisandub veel kümmekond.

Sideteenuste pakkuja Elisa aasta kestnud pilootprojekt näitab, et paranenud on teeninduskiirus ja efektiivsus, koos sellega ka kliendi, töötaja ning juhtkonna rahulolu. Elisal on plaanis laiendada ka kaugtöövõimalusi rohkematele töötajatele, võimaldades seda lisaks kontoriametnikele ka eesliinitöötajaile, kellest mõned on isegi Peterburist.

Lühendatud tööpäeva kogemus Elisa näitel Kliendini jõudmine on kiirem. Teda märgatakse ja ta saab kohe teenindatud.

Töötajad on rahul. Lühem tööaeg annab rohkem vaba aega.

Juhtkond on rahul. Töötajate rahuloluga paranevad ka tulemused.

Kuuetunnine tööpäev on tööaja normi sisse arvestatud ehk töötajal ei tule kolmveerand koormuse juures sagedamini tööl käia, sest normnädala pikkus on 30 töötundi.

Lühendatud tööpäevad nõuavad ka rohkem personali.

Sobib kindlale inimtüübile

Lühema tööajaga elisalaste põhipalk on kolleegidega võrreldes sama. Muidugi tuleb meeles pidada, et igaühele taoline töö ei sobi, rõhutas Elisa personalijuht Kaija Teemägi. Tema sõnul ei ole eesmärk mugavustsoonis tiksuda, vaid lühemate töötundide jooksul maksimaalselt tulemustesse panustada.

"Kuna meie ettevõttes sõltub töötasu väga palju inimese enda tulemustest, siis ongi lühendatud tööpäevaga töötajad näidanud väga häid ja teistega võrreldes isegi paremaid tulemusi," kiitis Teemägi.

Et lühemad vahetused nõuavad rohkemat inimressurssi, on Elisal Kristiine esinduses varasema kuue asemel seitse teenindajat. Samuti on üks töötaja rohkem Rocca al Mare ning Pärnu Kaubamajaka esinduses.

Rõiva- ja kodusisustuskaupade keti H&M Eesti esindus sõlmib töötajaga lepingu alati viimase huve ja soove silmas pidades. Nii on võimalus valida kaheksatunniste vahetuse (st traditsiooniline 40tunnine nädal) ja lühendatud nelja- ning kuuetunnise vahetuse vahel. Viimaseid eelistavad just nooremad töötajad.

"Sellega me tagame, et inimene püsib terve oma vahetuse efektiivne ega väsi ära," põhjendas H&Mi esindaja Ester Kannelmäe lühendatud tööaja kasulikkust.

Paindlik tööjõuolukord

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE näeb lühendatud tööpäevas samuti tulemuslikkuse kasvu.

Teenindussektoris on töötajad pärast 11-12tunniseid vahetusi väga väsinud ja enne vahetuse lõppemist on neil keeruline pakkuda särasilmset ja rõõmsameelset teenindust. "Klienditeeninduse taseme langus võib tuua kaasa kliendirahulolu vähenemise, mis omakorda mõjub negatiivselt kogu ettevõtte majandustulemustele," nentis PAREsse kuuluva Bauhofi personalidirektor Kristi Pukk.

Kindlasti tuleb arvestada ka sektori eripäradega: mõistlik on vaadelda tegevusvaldkondi ja mõnel juhul isegi töölõike eraldi. Puki hinnangul saab praegust olukorda iseloomustada märksõnaga "paindlikkus". Juhid peavad aina rohkem arvestama tööjõuturul pakutavaga ja püüdma kohandada seda organisatsiooni töökorralduse võimalustega.

"Bauhofi personalidirektorina saan enda kogemusele tuginedes välja tuua, et kaupluse juhatajad otsivad kõiki võimalikke variante, et töötajate töövahetusi lühendada. Kui see ei õnnestu terves kaupluses, siis püütakse vaadelda töölõike eraldi," selgitas ta.

Keerulised manöövrid

Paraku teeb töövahetuste lühendamise keeruliseks tööjõuturu olukord. Kui mõni aasta tagasi oli väikesi muutusi läbi viia lihtne, siis praegu niigi vähese hingmaisruumiga tööandjale ei ole sellised manöövrid eriti mõeldavad.

Puki sõnul soovivad paljud töötajad lausa ise olla 11-12tunniste vahetustega tööl. Seda kahel põhjusel. Ühest küljest saab nii rohkem vabu päevi: töötaja jaoks on suur vahe, kas käia tööl 17 või 22 päeva. See on sageli ka argument, kui otsustatakse tööle minna ettevõttesse, kus saab teha pikki töövahetusi.

Teiseks põhjuseks on sõidukulu või ebapiisav transpordiühendus., sest paljud käivad tööl kuni 50 km kauguselt, mis toob lühemate vahetuste korral suurema aja- kui ka rahakulu.

Ühe variandina aitaks teenindussektoris lühendatud töövahetuste sisseviimisele kaasa kaupluste lühem lahtiolekuaeg. Samas tõdes Pukk, et ühiskond ei ole veel valmis järskudeks muutusteks. "Ühel äriettevõttel puudub ressurss kliendi ümberkasvatamiseks. See tooks kaasa käibelanguse, sest klient otsustab siis ostud teha teisest kauplusest," märkis ta.

Tootmises on lühendatud tööaeg otstarbekas vaid eriolukorras

Andero Väljaots, metallitöötleja Bestra Engineering ASi tegevjuht:

Ettepanekule pole ühest vastust. Tootmissektori ettevõttena oleme lühendatud vahetusi rakendanud tehnoloogiate puhul, kus inimene on vältimatult vajalik, kuid töö nõuab suurt pingutust ja keskendumist. Inimtööjõud ei peaks sellistel puhkudel lihtsalt füüsiliselt vastu ja tekib väsimus, vead, kvaliteedilangus.

Operatsioonides, mis pole kõrgendatud täpsusega ega nõua nii suurt pingutust, tekib kohe küsimus, et mis on lühendatud vahetuste tulutegur? Mis lisandväärtust see pakuks?

Töötaja soov on ilmselgelt saada lühendatud tööpäeva eest keskmiselt sama suurt või suuremat tasu kui täispika tööpäeva eest. Küsimus on, et mille arvelt saab tasustada lühendatud tööpäevaga tekkivat lisakulu ning millega kompenseerida puudu jäävaid ressursse? Pealegi kui kvalifitseeritud tööjõudu on turul niigi vähe ja kui olemasolevaltki 20 protsenti ära napsame, siis ei ole oodata mitte majanduskasvu, vaid hoopis -kahanemist.

Minu kogemuses pole tootmisettevõtete juhtkonnad lühendatud tööaja teemalisi arutelusid pidanud.