8 märki, et sind lastakse varsti lahti

5. Sa ei saa ülemusega läbi

Kui sa muidu olid bossiga heades või sõbralikes suhetes ning viimasel ajal on need märkimisväärselt jahenenud, võib arvata, et midagi head pole tulemas. “Kui su suhtlus ülemusega on muutunud juba toksiliseks ning su ülemus kas ignoreerib sind või halvustab sind avalikult, võib kindel olla, et su töökoht on ohus,” kommenteeris Kerr.

6. Inimesed kipuvad sind vältima

Inimesed üldjuhul tunnetavad üpris hästi, kui suhtumine neisse on muutunud. Seega, kui sa tunned, et kolleegid, kes olid sinu vastu varem väga sõbralikud, on muutunud kuidagi ükskõiksemaks, võib see olla halb märk.

“Sageli kuulevad just kolleegid esimesena, kui kedagi plaanitakse lahti lasta ning seetõttu tõmbavad nad ka suhtlemist tagasi, et vältida süütunnet,” kommenteeris USA töökohaekspert Lynn Taylor Business Insiderile.

7. Meeskonnatöö pole su tugevus

On oluline, et sinu ja su töökoha väärtused langeksid kokku. Kui su töö eeldab meeskonnas töötamist, tähendab see, et tiimitöö pärast nina kirtsutada pole võimalik. Veelgi enam, see eeldab, et kõik peaksid olema projekti kaasatud ning kui vaja, võtma vastutuse kogu meeskonna eest.

8. Sa tunned, et midagi on valesti

Peale kõige eelneva tasub usaldada ka oma sisetunnet ehk kui sul on hinges pidev kahtlus, et midagi on tööl valesti, ei pruugi see olla tekkinud niisama.

Ärinõustamisteenuseid pakkuva Petra Coachi konsultant Andy Bailey tõdes väljaandele Business Insider, et sa võid küll olla A-kategooria ekspert, ent mitte selles ettevõttes, kus sa parasjagu töötad. “Hakka otsima tööd, mis aitab välja tuua su paremad oskused ning tööeetika,” kommenteeris Bailey.