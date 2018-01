Raivo Vare: sellel projektil väga miinuseid polegi

Logistika- ja majandusekspert Raivo Vare hindab plaani ehitada mandri ja Saaremaa vahele sild väga kõrgelt ja leiab, et see annaks Eesti majandusele kõva tõuke.

„Ütleme nii, et ega sellel projektil väga palju miinuseid ei olegi,“ ütles Vare Postimehele.

Äripäev kirjutas reedel ettevõtjate Raivo Heina ja Raivo Küti soovist ehitada valmis mandrit ja Saaremaad ühendav sild, mille jaoks vaja minevad 400–500 miljonit eurot tuleks ettevõtjate, pensionifondide ja laenude toel.

Vare sõnul küsitakse esimesena traditsiooniline eestlaslik küsimus, kas tasub ära. „Mina arvan, et tasub. Teise asjana tuuakse välja, et ärme tee midagi, kuna riik on äsja mandri ja saarte vahele uued praamid ostnud. See põhjendus on lausa rõve, vabandust väljenduse eest,“ ütles Vare ja lisas, et sellepärast ei ole kindlasti mõtet silla ehitamist kinni hoida.

Loe pikemalt Raivo Vare vastuseid Postimehest.